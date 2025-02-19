دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "دبليو كابيتال" الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، فيلا في نخلة جبل علي مقابل 20.05 مليون درهم.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية": "نجحنا من جديد في تقديم خدمات الوساطة العقارية لبيع فيلا في نخلة جبل علي بقيمة فاقت 20 مليون درهم".

وأوضح الزرعوني، أن مساحة الأرض المقامة عليها الفيلا تبلغ 7940 قدم مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 7577 قدم مربع، وتحتوي على 5 غرف نوم".

ويمتد مشروع نخلة جبل علي على مساحة 13.4 كيلومترًا مربعًا، ويحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي، ما يعكس الفرص الاستثمارية الكبيرة.

ويشهد مشروع نخلة جبل علي طلبًا قويًا منذ إطلاق المشروع في أكتوبر 2023، وخلال العام الماضي شهد تصرفات عقارية بلغت نحو 225 صفقة بيع لأراضٍ بقيمة قاربت 6 مليارات درهم، لترتفع مبيعات المشروع منذ الإطلاق إلى 20 مليار درهم مبيعات أراضٍ، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وكشف الزرعوني، أن التنوع الكبير والطلب غير المسبوق في سوق دبي العقاري يسهل تحقيق مبيعات قياسية أسبوعيًا وشهريًا وسنويًا، وعلى مدار 4 سنوات متواصلة، مضيفًا أن هذا التنوع كفيل بأن تستمر التصرفات العقارية في صعود حتى تصل إلى تريليون درهم خلال سنوات قليلة قادمة.

أكد الزرعوني، أن سوق دبي لا تزال تحقق نموًا مستدامًا تنافس به كبرى الأسواق، بل تفوقت عليها، وأصبحت السوق العقارية الأولى والمفضلة لدى الكثير من الأثرياء والمستثمرين في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن سوق دبي أثبتت جودتها، وحققت مكاسب كبيرة لكل من راهن على الاستثمار بها، ولم تخيب ظن المستثمرين، وحققت للجميع عائدات جيدة، ورغم ذلك لازالت هناك فرص جاذبة ولكن يتطلب الأمر الإسراع في عمليات الشراء بعد دراسة السوق جيدًا والاستعانة بذوي الخبرة.

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.5 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.

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