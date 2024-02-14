كريم شحاتة: تؤكد هذه الخطوة على ثقة فوافون في بساطة حيث تهدف إلى فتح مجالات تعاون في قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم استراتيجية وجهود الدولة للشمول المالي.

القاهرة: أعلنت شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن أنها بصدد إتمام صفقة رفع حصة فوافون مصر في كل من الشركتين التابعتين لها (شركة تي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد ش.م.م (بي) وشركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني ش.م.م (مصاري)، من 10% تقريبًا إلى 20% بعد موافقة البنك المركزي المصري على الصفقة، بعد شراكة ناجحة بدأت في أبريل ٢٠٢٢ وهو ما يعزز من مكانتها القوية في قطاع المدفوعات الرقمية.

وبموجب رفع حصة فودافون مصر في الشركتين التابعتين، يسعى الطرفين إلى فتح مجالات تعاون لتحقيق تحول رقمي شامل في قطاع المدفوعات الإلكترونية تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي. وبدورها، تعزز هذه الصفقة من خطط النمو والتوسع التي تستهدفها بساطة من خلال إطلاق عدد من الخدمات المختلفة والمميزة خلال العام الجاري بالتعاون مع شريك موثوق عالمياً، والتي من شأنها تحقيق طفرة في قطاع المدفوعات المالية، والوصول لعدد أكبر من العملاء بهدف تعزيز مفهوم الشمول المالي.

ومن جانبه علق كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة "بساطة" القابضة للمدفوعات المالية" عن رفع حصة فودافون مصر في بساطة قائلا: "تمثل هذه الخطوة علامة مهمة في مسيرة بساطة، حيث نتطلع من خلالها إلى فتح المزيد من مجالات التعاون مع فودافون بهدف تسهيل ودعم التطور التكنولوجي وتعزيز الشمول المالي في مصر ودعم جهود الحكومة المصرية للتحول الرقمي".

وعلق كريم عيد، رئيس القطاع التجاري بشركة فودافون مصر: "تعتبر فودافون أولى شركات الإتصالات التي أولت اهتماما كبيراً لمفهوم الشمول المالي وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني منذ سنوات، ونسعى دائماً لإبرام شراكات إستراتيجية لتوسيع نطاق تقديم تلك الخدمات لأكبر عدد من العملاء، وإستكمالاً للنجاح الذي حققته شراكتنا مع بساطة تم الإعلان عن زيادة حصة فودافون ل20% بعد الموافقات اللازمة، ونتوقع أن تدعم هذة الشراكة رؤية فودافون والدولة في تحقيق الشمول المالي، وستضمن وصول خدمات الدفع الإلكتروني لجميع الفئات."

وأضاف: "من خلال خبراتنا في هذا المجال لسنوات ومع قاعدة عملائنا التي فاقت ال٤٥ مليون عميل نستعد لتقديم الدعم الكامل والعمل مع شركائنا لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية والمساهمة في توفير بيئة داعمة تعزز من مفهوم الشمول المالي وتوفر لعملائنا بتجربة دفع رقمية على أعلى مستوى."

وتقدم بساطة من خلال الشركات التابعة أكثر من 3200 خدمة مالية متنوعة، من خلال شبكة واسعة ومميزة وآمنة تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع. واستطاعت بساطة الوصول إلى أكثر من 40 مليون عميل ومحفظة إلكترونية مفعلة خلال فترة زمنية بسيطة، لتعمل بذلك على تقديم جميع خدمات الدفع الإلكتروني الموحدة التي يحتاجها الفرد في تعاملاته اليومية المختلفة، بما في ذلك سداد فواتير، الكهرباء والغاز والمياه، المدفوعات التعليمية، شركات التأمين، مع إمكانية دفع أقساط خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا .(BNPL)

ومن الجدير بالذكر أن بساطة تأسست عام 2022 بعد اندماج عمليات شركتي "مصاري" و"بي" لخدمات الدفع الذكي مدعومة بهيكل مساهمين ومستثمرين من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصري، وخلال فترة وجيزة أصبحت رائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع الذكية.

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