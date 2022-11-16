خمس اتفاقيات شراكة أخرى هي حالياً في مرحلة ما قبل التسويق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن كل من صندوق خليفة ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات عن النتائج النهائية لمختبر الابتكار الإماراتي للأغذية والمشروبات (2.0)؛ وهو برنامج يهدف إلى اكتشاف وتوجيه وإرشاد المبتكرين الواعدين والمستقبليين ضمن المنظومة البيئية للأغذية والمشروبات. وتحرص دورة هذا العام لمختبر الابتكار للأغذية والمشروبات على طرح منتج إماراتي جديد في السوق؛ وهو عصير الغاف المستخرج من شجرة الغاف، والمقرر أن يُطرَح في السوق في فترة ما قبل العيد الوطني لدولة الإمارات. قامت سلمى الزعابي بوضع الفكرة والتصور للعصير، المؤهلة من قبل مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات، بينما ستقوم شركة بركات الإماراتية بتصنيعه.

تم إطلاق الدورة الأخيرة لمختبر الابتكار للأغذية والمشروبات بالتعاون مع "منتل" (Mintel)، الشريك المعرفي للبرنامج، وشريكه التقني "تيت أند لايل" (Tate & Lyle)، والمؤسسة الاتحادية للشباب، الشريك الشبابي، شركة أبوظبي للزيوت النباتية، مزارع العين، الإسلامي ، تمور البركة، بركات، مصنع معكرونة الإمارات، عيسى الغرير، هنتر فودز، جلوبال للصناعات الغذائية، الصناعات الدولية للمشروبات والتعبئة، بيور فود، المصنع الوطني للمواد الغذائية، نوتريدور، و جرينفيلوستي.

تَقدَّم ما مجموعه 172 مبتكراً إلى البرنامج المرموق لمختبر الابتكار للأغذية والمشروبات (2.0)، وتلقى 42 مرشحاً أكثر من 50 ساعة من التدريب والتوجيه الدقيقين. وفي نهاية البرنامج، تم تطوير ما مجموعه 6 منتجات جديدة من قبل المبتكرين الذين حظي خمسة منهم بشراكات محتملة في مرحلة ما قبل التسويق، بينما تم توقيع اتفاقية تعاون واحدة مع شركة بركات.

من جانبها قالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بهذه المناسبة: "إننا نشعر ببالغ الفخر والاعتزاز بالنتائج الأخيرة لمختبر الابتكار للأغذية والمشروبات؛ إذ كانت الأفكار والمفاهيم التي شهدناها في هذه المجموعة جديرة بالإعجاب. وسنطرح هذه المرة في السوق عصيراً مبتكراً من شجرة الغاف لا يتميز بالصحة والاستدامة والملاءمة فحسب، بل يمثل ايضاً الثقافة والتراث الإماراتيين".

وأضافت سعادتها: "تعدّ شجرة الغاف رمزاً وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، يرتبط بشكل وثيق بتراث الأمة وتاريخها، وهي معروفة أيضاً بفوائد أوراقها الصحية؛ مما يجعلها مصدراً غذائياً مميزاً. ونحن متحمسون لرؤية مستقبل هذا المنتج، وارتقاء سلمى ضمن قطاع الأغذية والمشروبات".

وفي هذا السياق، قال صالح لوتاه رئيس مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات: "يعتبر تطوير منتجات جديدة المحرك الرئيسي الذي يحافظ على ازدهار قطاع الأغذية والمشروبات، بحيث يتواءم مع السلوكيات والتوجهات الاستهلاكية المتغيرة. وقد تمكن برنامج مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات من التركيز على هذا المجال الحيوي للغاية، وضمان انخراط المواطنين والمواطنات الشباب في هذا النشاط الأساسي ليكونوا مواهب بشرية قيّمة في قطاع الأغذية والمشروبات. ونحن لم نقتصر على العمل على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات مهمة، بل شجعنا أيضاً المواطنين على المشاركة والنمو ضمن قطاع الأغذية".

ومن جانبها، قالت سلمى الزعابي، المتأهلة في مسابقة مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات (2.0): "تخرجت في عام 2020 بتخصص علوم الأغذية، وأعمل حالياً في وظيفة أخصائية سلامة أغذية في إدارة الصحة العامة ببلدية رأس الخيمة. تقدمت إلى المسابقة لتقديم فكرة منتج غذائي. تقوم فكرة المسابقة على تلبية المشاركين لتحديات تطرحها شركات الصناعات الغذائية. شاركت في المسابقة بثلاثة أفكار: فكرتين تلبيان تحدي تمور البركة ومكرونة الإمارات، والفكرة الثالثة كانت ضمن التحدي المفتوح، وهي عبارة عن استخدام أوراق الغاف كمنتج غذائي، وتُوّجت التجارب التي أجريتها بالتوصل إلى عصير الغاف ومجموعة من المكونات التي تتماشى مع الغاف. وكان لوالدتي دور في تشجيعي ومساعدتي، كما كان ثمة دافع آخر للفكرة؛ وهو تقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير غذاء آمن وخالٍ من آثار المبيدات. وقد أتاح مختبر الابتكار الإماراتي للأغذية والمشروبات فرصة للمشاركين لتحويل منتجاتهم من أفكار على ورق إلى منتج نهائي. وكان لشركة بركات دور كبير في تحقيق هذا الحلم. ولا يسعنيسوى التعبير عن فخري وسعادتي بأن يصل المنتج إلى المستهلكين، وهو مستخرج من شجرة الغاف التي تمثل رمزاً من رموز الإمارات. وإنني أتطلع إلى رؤية الشباب الواعد في النسخة الثالثة من مختبر المشاريع الإماراتية المبتكرة".

لقد اجتاز المبتكرون والرواد الذين تم اختيارهم، خلال مشاركتهم في مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات (2.0)، تدريباً دقيقاً وصارماً في عملية التأهيل والتدريب، حيث بدأ تدريبهم بمعسكر تدريبي متخصص تم التركيز فيه على تحويل الأفكار إلى مفاهيم تجارية قابلة للتطبيق، وعلى الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق مع قابلية قوية للتسويق.

بعد ذلك تم تحسين قدرات المتدربين في مجال الأعمال من خلال مشاركة المعرفة والتوجيه؛ مما مكنهم من الوصول إلى ملاءمة المنتج لطرحه في السوق. وأخيراً تم تنظيم فعالية الوساطة والمواءمة لكي يتمكن المبتكرون على طرح أفكارهم وعرض منتجاتهم على أصحاب المصلحة الرئيسيين. وفي المرحلة الرابعة والأخيرة من مختبر الابتكار، تم دعم المبتكرين لإبرام صفقات تسويق مع شركات صناعية محلية كبرى.

إجمالاً، أتم 46 مشاركاً المعسكر التدريبي، وقدموا أفكار منتجاتهم إلى مصنعي الأغذية، وتقدمت ثمانية فرق (16 شخصاً) للتأهيل، وصل خمسة منهم إلى المراحل النهائية لتطوير المنتجات، وحالياً يوجد منتج واحد في مرحلة التسويق.

يهدف مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات إلى تشجيع ورعاية الابتكار وتطوير منتجات جديدة على يد مواطنين إماراتيين، مع التركيز على المنظومة البيئية للأغذية والمشروبات.

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