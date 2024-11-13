دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق بيكو كابيتال، الرائد في مجال رأس المال الاستثماري في المراحل المبكرة، عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار من الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، مما يعزز التزامها بدعم منظومة الشركات الناشئة ذات النمو السريع في المملكة العربية السعودية والمنطقة. ويُعد هذا الاستثمار خطوة محورية في جهود بيكو المستمرة لدعم الشركات التكنولوجية الواعدة في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية.

وقال داني فرحة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكو كابيتال: "نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، وهي مؤسسة نحترمها كثيراً ونتشارك معها ليس فقط الرؤية لدعم قطاع التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، بل أيضًا القيم والمبادئ التي نؤمن بها كشركة. تمثل هذه الشراكة مع فريق الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) خطوة نوعية إلى الأمام، ونتطلع بشغف لتعزيز الأثر الإيجابي الذي يمكننا تحقيقه معاً لصالح الشركات الناشئة في السعودية على مدار السنوات القادمة."

سجل حافل بالإنجازات في المملكة العربية السعودية

يتماشى استثمار الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) مع مشاركة صندوق بيكو كابيتال النشطة في سوق الشركات الناشئة السعودي في السنوات الأخيرة، حيث كانت الشركة مستثمراً رئيسياً في أبرز الشركات التكنولوجية الواعدة في المملكة. وتشمل الاستثمارات الأخيرة قيادة جولات تمويلية في شركة BRKZ، وهي منصة رائدة في تكنولوجيا البناء، وشركة إيجاري، وهي شركة واعدة في مجال التكنولوجيا العقارية (PropTech)، وشركة مالا، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) مقرها الرياض.

وفي مقابلة في برنامج "ريادة" على قناة العربية مع الشريك الإداري يوسف حماد، وهو سعودي الجنسية، سلط حماد الضوء على النجاحات التي حققتها بيكو كابيتال من خلال إستراتيجية الخروج exits من شركاتها، بما في ذلك عائد التخارج الأخير بمقدار 17 ضعفاً من قيمة استثمارها في بروبرتي فايندر. وتحدث عن استراتيجية الاستثمار الخاصة ببيكو والتزامها بدعم نظام استثماري قوي وفعال.

تعزيز القيادة الفكرية ودعم النمو في القطاع

وكجزء من مشاركة صندوق بيكو كابيتال الفعالة في القطاع التكنولوجي في المنطقة، شارك داني فرحة مؤخراً في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، حيث تحدث عن بيئة جمع التمويل التي تغيرت كثيرا عبر السنوات ورحلة بيكو الممتدة على مدار 12 عاماً في مجال رأس المال الاستثماري.

وتعتمد استراتيجية الاستثمار لصندوق بيكو كابيتال على استهداف الشركات الناشئة من مرحلة التمويل الأولي (Seed) إلى المرحلة الأولى (Series A)، مع التركيز بشكل أساسي على السوق السعودي. وعلى الرغم من عدم تقيّدها بقطاع معين، إلا أن الشركة تتبع أطروحات استثمارية واضحة في قطاعات مختلفة. وتعمل حالياً على نشر سلسلة شاملة من أربعة أجزاء، نشر الجزء الأول والثاني منها هنا تستعرض مراحل تطور الذكاء الاصطناعي وتبعاته في المنطقة.

وتمثل الشراكة بين صندوق بيكو كابيتال والسعودية للاستثمار الجريء SVC خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الشركات الناشئة في المنطقة، حيث تجمع بين السجل الحافل لصندوق بيكو كابيتال للاستثمار الجريء في تنمية ودعم الجيل القادم من الشركات الناشئة المبتكرة في المملكة العربية السعودية.

عن بيكو كابيتال:

بيكو هي شركة متخصصة في رأس المال الجريء يقودها مؤسسو مشاريع سابقون وتعتبر أكبر شركة لرأس المال الاستثماري غير حكومية في الخليج. منذ تأسيسها عام 2012، ساهمت بيكو كابيتال في تطوير منظومة التكنولوجيا في المنطقة من مراحلها الأولى إلى ديناميكيتها الحالية، لتصبح قوة رائدة وراء العديد من قصص النجاح البارزة في المنطقة. من بين هذه القصص شركة "كريم"، الرائدة في مجال طلب سيارات الأجرة في المنطقة والتي استحوذت عليها أوبر مقابل 3.1 مليار دولار محققة عوائد تخارج بلغت 15 ضعف المبلغ المستثمر فيها. بالإضافة إلى "بروبرتي فايندر"، المنصة العقارية التي خرجت منها بيكو بقيمة مليار دولار في أبريل 2024 محققة عوائد تخارج بلغت 17 ضعف المبلغ المستثمر فيها، إلى جانب شركات مبتكرة مثل "كيتوبي" و"فريشا".

للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الرابط التالي: www.becocapital.com

عن الشركة السعودية للإستثمار الجريء SVC:

تعتبر الشركة السعودية للإستثمار SVC شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني السعودي. وتهدف إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق، والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

للمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الرابط التالي:www.svc.com.sa

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