إنفنيتي باور وشركة الكهرباء الوطنية السنغالية توقعان اتفاقية لتطوير القدرات ( CCA ) مدتها 20 عامًا، لتوفير 160 ميجاوات ساعة من خلال نظام بطاريات تخزين الطاقة ( BESS )

المشروع سيدعم استقرار شبكة الكهرباء الوطنية السنغالية والتوسع في إمدادات الطاقة المتجددة في السنغال، مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 37,000 طن سنويًا

نظام بطاريات تخزين الطاقة يقام في محطة توبيان الفرعية في مدينة ثيس السنغالية، وستديره محطة طيبة ندياي لطاقة الرياح Parc Eolien Taiba N’Diaye المملوكة لشركة إنفنيتي باور، والتي تصل قدرتها إلى 158.7 ميجاوات

القاهرة، مصر وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إنفنيتي باور، الشراكة بين إنفنيتي المصرية ومصدر الإماراتية، اليوم عن توقيع اتفاقية لتطوير القدرات (CCA) مدتها 20 عامًا مع شركة الكهرباء الوطنية السنغالية Senelec لتوفير 40 ميجاوات من الطاقة عن طريق نظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS). يتيح هذا النظام لشركة الكهرباء الوطنية السنغالية ضمان استقرار شبكة الكهرباء الوطنية، كما يمهد الطريق لنمو الطاقة المتجددة في السنغال مستقبلًا.

سوف يدير المشروع محطة طيبة ندياي لطاقة الرياح Parc Eolien Taiba N’Diaye المملوكة لإنفنيتي باور، والواقعة على بُعد حوالي 70 كيلومترًا شمال العاصمة السنغالية داكار. توفر مزرعة الرياح 158.7 ميجاوات من طاقة الرياح المستدامة والمتجددة لأكثر من 2 مليون شخص في جميع أنحاء السنغال، كما تمثل المحطة زيادة نسبتها 15٪ تضاف لقدرات السنغال الإجمالية لتوليد الطاقة المتجددة، كما تعتبر أكبر مزرعة رياح في منطقة غرب أفريقيا.

من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية لنظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS) أوائل 2024 في محطة توبيان الفرعية في منطقة ثيس بالسنغال، حيث تبدأ المحطة عملياتها التشغيلية بحلول عام 2025. بمجرد الانتهاء من إقامتها، ستكون واحدة من أكبر نظم بطاريات تخزين الطاقة في منطقة غرب أفريقيا. بالإضافة لذلك، سيقلل هذا النظام حوالي 37,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام. وسيساعد نظام بطاريات تخزين الطاقة على توفير عدد من الخدمات الثانوية مثل تنظيم التردد، ودعم قدرات الطاقة التفاعلية، وشحن الطاقة وتفريغها.

تستهدف إنفنيتي باور من خلال هذا المشروع تعزيز التزامها بخلق مستقبل مستدام للطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا. يشار إلى أن نظام بطاريات تخزين الطاقة (BESS)، سيقلل اعتماد شركة Senelec على القدرات الاحتياطية المستمدة من المحطات الحرارية، حيث تقدر شركة الكهرباء الوطنية السنغالية أن هذا النظام الجديد سيوفر للشبكة حوالي 165 مليون دولار على مدار عمره التشغيلي.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، يقول السيد/محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: "تمثل اتفاقية تطوير القدرات التي وقعناها مع شركة الكهرباء الوطنية السنغالية Senelec خطوة محورية هامة في إطار خارطة الطريق التي وضعناها لتوفير إمدادات الطاقة الكهربائية المستدامة بأسعار اقتصادية، والتي يمكن للمجتمعات المحلية والمواطنين في دولة السنغال الاعتماد عليها. إنّ نظام بطاريات تخزين الطاقة يوفر فرصًا هائلة للسنغال لكي تجني ثمار ومزايا الطاقة المتجددة، مع تأمين احتياجات المواطنين من إمدادات الطاقة الآمنة والتي يمكنهم الاعتماد عليها. إننا سعداء ببدء هذه المسيرة الجديدة والواعدة في مجال الطاقة المتجددة في السنغال، وكذلك تعزيز أعمالنا في مجال الطاقة المتجددة"

يضيف السيد/ ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: "لا يتعلق توفير الطاقة المتجددة فقط بتحسين القدرات العاملة، ولكنه يرتبط أيضًا بضرورة تطوير البنية التحتية المحيطة بمشروعات الطاقة المتجددة. إننا نتطلع لبدء العمليات الإنشائية لمشروع بطاريات تخزين الطاقة في السنغال، والعمل على توسيع قدرات مزرعة الرياح الحالية لدينا في محطة طيبة ندياي لطاقة الرياح Parc Eolien Taiba N’Diaye، والمساعدة على تقليل الاعتماد على بدائل الوقود التقليدية. إنّ إنفنيتي باور تطمح في أن يكون لديها مشروعات في كل الدول الأفريقية، كما نتمنى رؤية استحداث التكنولوجيا التي تساعد المزيد من الأفارقة في الحصول على الطاقة النظيفة والمستدامة"

من جهته، علق السيد/بابا ماديمبا بيتي، المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية السنغالية Senelec قائلاً: "تسعى السنغال باستمرار البحث عن فرص جديدة لتنفيذ أجندة الطاقة المتجددة في البلاد، من خلال تبني حلول مبتكرة تعمل على الإسراع بوتيرة انتقالها للاقتصاد منخفض الكربون. لذا تلعب اتفاقية تطوير القدرات مع إنفنيتي باور دورًا رئيسيًا على المستويين التشغيلي والمالي من خلال الأداء المضمون على المدى الطويل، لتحقيق استقرار شبكة الطاقة في البلاد بكل كفاءة، ودمج الطاقة المتجددة ضمن شبكة الكهرباء الوطنية لشركة Senelec، وبالتالي تمكين السنغال من أن تصبح منتج مستقل للطاقة"

سبق لهذا المشروع تلقى منحة مالية من وكالة التنمية والتجارة الأمريكية "USTDA" لتمويل دراسات الجدوى المبدئية في موقع المشروع، وإجراء التحليلات اللازمة لتنفيذ وتشغيل نظام بطاريات تخزين الطاقة. من ناحية أخرى، بدأت محطة طيبة ندياي لطاقة الرياح مفاوضاتها مع شركات التنفيذ المتخصصة وجهات منح قروض تمويل المشروعات، لتحديد المتطلبات الفنية للمشروع.

إنفنيتي باور أكبر شركة متخصصة بالكامل في الطاقة المتجددة في قارة افريقيا، تستهدف الوصول إلى 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة التي تعمل بالفعل بحلول عام 2030، وهو ما يعادل استثمارًا بقيمة 5 مليارات دولار. إنّ الوصول لهذا الهدف يعادل توفير الكهرباء لـ 12 مليون منزل في جميع أنحاء القارة الأفريقية بحلول نهاية هذا العقد، مع المساهمة في خفض إضافي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 15 إلى 20 مليون طن في السنة.

نبذة عن محطة طيبة ندياي لطاقة الرياحParc Eolien Taiba N’Diaye

تأسست محطة طيبة ندياي لطاقة الرياحParc Eolien Taiba N’Diaye أواخر عام 2018، وهي تمثل أكبر مزرعة لطاقة الرياح في السنغال، حيث تولد طاقة نظيفة بأسعار اقتصادية يتم دمجها ضمن شبكة الكهرباء المحلية التي تشهد توسعات متواصلة وتديرها شركة الكهرباء الوطنية السنغالية Senelec. تُعد هذه المحطة أول مشروع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في السنغال، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة التي تستهدف زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة وتنويع مزيج الطاقة. ومن المتوقع أن يكون المشروع هو الأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء في السنغال، وهو ما يساعد على تقليل تكاليف توليد الكهرباء هناك، حيث تعتبر هذه التكاليف هي الأعلى من نوعها في جنوب الصحراء الكبرى.

نبذة عن «إنفنيتي باور»

«إنفنيتي باور»، إحدى اكبر الشركات المتخصصة بالكامل في الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا. ثمرة الشراكة بين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر “تستهدف مشاريع توليد الطاقة في أفريقيا من خلال مصادر وتكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فضلاً عن عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بالطاقة الكهربائية وتطوير التكنولوجيا المكمَلة لتعزيز ازدهار هذه القطاعات، مثل تخزين البطاريات، وتطوير شبكات الربط والتوزيع. وبالتالي، الاستجابة إلى تحديات إمدادات الطاقة وانعدام أمنها في جميع أنحاء القارة الأفريقية. كما تعتزم الشركة تحقيق إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

تهدف إنفنيتي باور إلى تقوية نفوذها من خلال السجل الحافل لشركائها المؤسسين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في مجال تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة. ولديها حاليًا محفظة تشغيلية ضخمة وقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 1.3 جيجاوات في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى البنية التحتية في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، وهو ما يعادل خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 3 ملايين طن سنويًا من خلال الاعتماد على أساليب توليد الطاقة التقليدية.

تتعهد إنفنيتي باور بإنارة القارة ودعم استدامة الطاقة المتجددة في جميع أرجاء أفريقيا. فضلاً عن منح فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقق التنمية الاجتماعية وضمان الحماية البيئية في المجتمعات المحلية.

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