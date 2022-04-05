استثمار مشترك لاغتنام الفرص المتاحة التي تقدمها السوق والمساهمة بشكل كبير في رفع قدرة إمارة أبوظبي في مجال الصحّة الحيوانية وإنتاج اللقاحات

تشمل الخطّة تطوير مستشفيات وفقًا لأحدث نماذج الرّعاية للخيول والجمال في إمارة أبوظبي

التخطيط لإنشاء مرفق جديد لإنتاج اللقاحات الحيوانية المتقدمة لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أبوظبي، دولة الإمارات العربيّة المتّحدة : وقّعت كل من "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، و"إي20 إنفيستمينت ليمتد"، وهي شركة استثمارية متخصّصة في تنفيذ وتطوير الأعمال التجارية الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، اتفاقية لإنشاء منصة جديدة للصحّة الحيوانية في إمارة أبوظبي، لتشكّل علامة فارقة في قطاع الرعاية الصحية الحيوانيّة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومبدئيًّا، ستضم منصّة الصّحة الحيوانية الحديثة منشأة متطورة لتصنيع لقاحات الحيوانات، ومجمّعًا يضمّ مستشفيين تقدم خدمات صحية بيطرية وفقًا لأحدث نماذج الرعاية. وبمجرد تشغيلهما، سيعمل المرفقان على تعزيز مكانة إمارة أبوظبي الريادية على المستوى الإقليمي في مجال تقديم الرعاية البيطرية المتطورة للخيول والجمال مع تطوير وإنتاج اللقاحات الحيوانية المتقدمة تكنولوجيًا لتستفيد منها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي معرض تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال فهد القاسم، المدير التنفيذي لمحفظة الصحة وعلوم الحياة في "القابضة" (ADQ): "اعتمادًا على خبراتنا في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، تمكّنا من تحديد فرصة لإنشاء منصة موازية في مجال الصّحة الحيوانية. ليستفيد هذا المشروع المشترك مع إي20 إنفيستمينت ليمتد من إمكانات سوق إمارة أبوظبي الكبيرة، وليوفر اللقاحات الحيوانية للحفاظ على صحّة الحيوانات مثل الخيول والجمال وتقديم الرعاية اللازمة لها".

وعلق سلطان الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة "إي20 إنفيستمينت ليمتد"، قائلاً: "بموجب هذا التعاون مع "القابضة" (ADQ)، سنسهم في تقديم تكنولوجيا على درجة عالية من الكفاءة والفعالية في دولة الإمارات، وسنتعاون مع شركائنا لدعم الإنتاج المحلي، ولخدمة الأسواق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها".

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نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن "إي20 إنفيستمينت ليمتد"

تأسست"إي20 إنفيستمينت ليمتد" في عام 2019، وهي شركة استثمارية متخصصة في تنفيذ وتطوير الأعمال التجارية الزراعية ومقرها إمارة أبوظبي. وتستثمر الشركة في المزارع ومرافق المعالجة على مستوى العالم، مع التركيز على أسواق أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا. ويتميز فريق "إي20 إنفيستمينت ليمتد" العالمي بثروة من المعرفة، وخبرة شاملة في تنفيذ مشاريع تخدم القطاع الزراعي على المستوى الدولي.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني contact@e20.ae