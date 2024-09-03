11% زيادة في عمليات السداد الالكتروني لفواتير المتعاملين عبر قنوات الدفع الالكتروني

21% زيادة في شهادات عدم الممانعة من «إمباور» لتعزيز الأعمال والفعالية والإنتاجية

بن شعفار : إزدهار الأعمال ثمرة حرص «إمباور» على مواصلة النمو المستدام

دبي – الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" عن زيادة لافتة في معدلات إقبال المتعاملين الجدد من ملّاك المشاريع والمؤسسات والشركات والأفراد على خدماتها من كافة مناطق إمارة دبي، حيث شهدت المؤسسة إرتفاعاً بأعداد المتعاملين الجدد المسجلين من خلال منصاتها الإلكترونية من القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 41% خلال الأعوام الخمسة الماضية من عام 2019 ولغاية 2023.

وأشارت المؤسسة انه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت عمليات سداد الفواتير عبر قنوات الدفع الالكتروني التي تقدمها «إمباور» وشركاؤها الاستراتيجيون من بنوك ومؤسسات مالية 427,114 عملية بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور" أن التقدم الملحوظ والنمو المستدام في الأعمال والنتائج يترجم خطط المؤسسة القصيرة والبعيدة المدى وترسم صورة دقيقة لوفائها بوعودها للمساهمين على صعيد جديتها وحرصها في مواصلة ازدهار ونمو عملياتها وخدماتها وفقاً لنموذج عمل يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق النمو المستدام في إيراداتها وأرباحها عبر تقديم خدمات تتميز بالسهولة و الجودة والتنافسية وتنعكس على مستويات أدائها وتتماشى في الوقت ذاته مع الاستراتيجيات الوطنية والتقدم التقني المستمر الذي تشهده إمارة دبي حرصاً على تسهيل إنجاز مختلف المعاملات لبلوغ رضا المتعاملين وسعادتهم.

وفي إطار جهودها لتسهيل مزاولة الأعمال وتعزيز الفعالية والإنتاجية، اعتمدت «إمباور» 19,675 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال النصف الاول من العام الجاري (ما بين شهر يناير حتى يونيو 2024) حيث بلغت نسبة الزيادة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023 وذلك لتسهيل حصول الاستشاريين والمقاولين على موافقات المؤسسة لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف بن شعفار: "تعكس معدلات الارتفاع في عمليات إمباور مدى ازدهار الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دبي وتعد دليلاً واضحاً على تنامي الطلب على الخدمات التي تقدمها ’إمباور‘ لعملائها الذي زاد عددهم الى حوال 138,000 خلال النصف الأول من العام الجاري.

-انتهى-