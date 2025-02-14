إعلان النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

الدوحة – أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مسجلة ارتفاع الإيرادات بنسبة 44% لتبلغ 4.2 مليار ريال قطري مقابل 2.9 مليار ريال قطري في 2023 ، وبلغ إجمالي أرباح الشركة مليار ريال قطري مقابل 801 مليون ريال قطري في 2023 بارتفاع 27%. كما حققت الشركة أرباحاً قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 742 مليون ريال قطري وسجلت النتائج ارتفاعاً في صافي أرباح الشركة بنسبة 20% عن العام 2023 لتصل إلى 422 مليون ريال قطري. وقد ارتفع العائد على السهم عن عام 2023 بنسبة 17% ليصل إلى 0.119 ريال قطري.

يعزى نمو صافي الأرباح بنسبة 20% الى ارتفاع إيرادات الشركة، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على الإيرادات من قطاعي المقاولات التخصصية والرعاية الصحية، لاسيما مع توسع قطاع المقاولات التخصصية في تنفيذ وتسليم مشروعاته في المملكة العربية السعودية بكفاءة تشغيلية عالية. بينما دعم قطاع الرعاية الصحية ارتفاع إيرادات 2024 مع النمو المستدام لأداء مستشفى ذا فيو في قطر، وتوسع القطاع عن طريق شركة أبيكس هيلث التابعة لاستثمار القابضة في توقيع اتفاقيات الإدارة والتشغيل للعديد من المستشفيات. كما ساهمت حزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع التطوير العقاري والاستثمارات السياحية في تغيير نموذج الأعمال وزيادة الإيرادات.

كما سجلت النتائج المالية لعام 2024 زيادة في الأصول بنسبة 25% عن العام الماضي، ناتجة عن المشاريع الجديدة التي أضافتها استثمار القابضة لمحفظتها مثل المستشفى الكوري في لوسيل ومشروع ريكسوس بغداد في العراق ومنتجع روزوود المالديف. واظهرت النتائج ايضاً نسبة السيولة الجارية التي وصلت إلى 1.22

وقد أوصى مجلس إدارة استثمار القابضة بتوزيع أرباح تعادل 10% من رأس المال بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم.

قاد قطاع المقاولات التخصصية إسهام القطاعات في إيرادات الشركة خلال العام 2024 بنسبة 42% ، وذلك من خلال نشاط القطاع اللافت محلياً وإقليمياً لاسيما في المملكة العربية السعودية في مشاريع عملاقة مثل نيوم، البحر الأحمر، امالا وغيرها.

وأسهم قطاع الخدمات في إيرادات الشركة بنسبة بلغت 35%، وهو القطاع الذي يقدم خدمات منها إدارة المرافق، خدمات وحلول الطعام، توفير الأيدي العاملة والموارد البشرية، ومساندة الفعاليات وغيرها.

كما واصل القطاع الصحي في استثمار القابضة عن طريق شركتها التابعة أبيكس هيلث تحقيق نمو مستدام مدفوعاً بتوسع الشركة في تطبيق نموذج إدارة وتشغيل المستشفيات إقليمياً، منها في العراق وليبيا. كما استمرت مستشفيات الشركة داخل قطر؛ مستشفى ذا فيو والمستشفى الكوري في اكتساب مزيد من الثقة عن طريق الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية، استضافة أهم وأبرز الكوادر الطبية العالمية، وتفعيل شراكاتها مع أهم المؤسسات الطبية في العالم مثل سيدارز سيناي الأمريكية، آسان الكورية وغيرها.

كما شهد أداء قطاع التطوير العقاري والمشاريع السياحية في الشركة استقراراً يعزى إلى الإقبال على مشروعات القطاع، ومنها جزيرة المها، التي زارها خلال 2024 أكثر من 4.7 مليون زائر. كما شهد العام ختاماً قوياً للموسم الثاني من مدينة الألعاب العالمية لوسيل وينتر وندرلاند، وانطلاقة ناجحة لموسمها الثالث. هذا فضلاً عن مرافق القطاع الفندقية مثل منتجعي كتارا هيلز وميسان الدوحة، الذين استمرا في ريادة مجال الضيافة الراقية في قطر على مدار العام.

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