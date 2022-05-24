الكويت : عقدت الشركة الوطنية العقارية اليوم إجتماع جمعيتها العمومية العادية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بنسبة حضور بلغت 72.5٪. وقد عقد الاجتماع إلكترونياً.

أما الجمعية العمومية الغير عادية، فقد تم تأجيل انعقادها حتى تاريخ الاثنين 30 مايو 2022 لعدم اكتمال النصاب.

وقد وافق مساهمو الشركة على جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20٪ من رأس المال، أي ما يعادل 20 سهماً لكل 100 سهم. وسوف تسري هذه التوزيعات على المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة بتاريخ استحقاق 23 يونيو 2022 على أن يتم توزيع الأرباح في 26 يونيو 2022.

وقد قامت الجمعية العمومية العادية بإعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق صافي أرباح بقيمة 199.6 مليون دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة قدرها 44,952٪ مقارنة بالعام 2020. وقد ارتفعت ربحية السهم بنسبة 44,737٪ مقارنة بالنتائج المالية لعام 2020، حيث بلغت 134.5 فلس كويتي للسهم الواحد في عام 2021. وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 2,422٪ لتصل إلى 204 مليون دينار كويتي، ونمت الإيرادات بنسبة 93٪ لتصل إلى 32.5 مليون دينار كويتي.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى: "لقد كان عام 2021 عامًا ناجحًا للشركة، ولقد أثبتنا التزامنا بوضع مصالح مساهمينا في المقام الأول".

وأضاف سلطان: "سوف يكون تركيزنا في عام 2022 على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة".

"أما بالنسبة لأولوياتنا على المديين المتوسط والطويل فإنها تتمثل بمواصلة العمل على تعظيم القيمة لمساهمينا وضمان العمليات المستدامة".

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة. وبالإضافة إلى عملياتها الرئيسية في قطاع العقار، فإن الشركة الوطنية العقارية هي أكبر مساهم بحصة نسبتها 22.3% في شركة أجيليتي للمخازن العمومية، وهي من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:

ماجدة عباس – النقال: 66878225-965+ - البريد الإلكتروني: m.abbas@nrec.com.kw