· الشراكة تُعزز مرونة اقتصاد الدولة وتؤكد الدور المحوري لشركة "أدنوك للغاز" كعنصر أساسي في تمكين نمو الصناعات الوطنية

· الإعلان يأتي عقب اجتماع مجلس إدارة "أدنوك" الذي عُقد مؤخراً في مجمع "حبشان" والذي تم خلاله التأكيد على دور الشركة المحوري في دعم النمو الصناعي في دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للغاز" بي إل سي، (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بـ "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز ("ADNOCGAS") والرقم("AEE01195A234")، اليوم عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة تتراوح بين 12.85 و 15.42 مليار درهم (3.5-4.2 مليار دولار) مع شركة "إمستيل"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المتكاملة لإنتاج الحديد الصلب ومواد البناء في المنطقة. وتنص الاتفاقية، التي تسري لمدة عشرين عاماً تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2027، على ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات لدعم عمليات "إمستيل" وتعزيز نموها المستقبلي.

وتمثل هذه الاتفاقية انجازاً مهماً يُرسخ الشراكة طويلة الأمد بين "أدنوك للغاز" و"إمستيل"، وتؤكد التزام الطرفين بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. كما تضمن توفير إمدادات طاقة موثوقة لأحد أبرز المنتجين الصناعيين في المنطقة، وتساهم في تعزيز مكانة "أدنوك للغاز" التنافسية كمُمكن رئيسي لمرونة القطاعات الصناعية وتسريع الانتقال نحو مصادر أنظف للطاقة.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": " تُؤكد هذه الاتفاقية المُهمة والتي تهدف لتزويد شركة ’إمستيل‘ بالغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات الدور المحوري لشركة ’أدنوك للغاز‘ في دعم النمو الصناعي والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وتلتزم ’أدنوك للغاز‘ بالاستمرار في القيام بدورها في توفير طاقة موثوقة ومنخفضة الانبعاثات لدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز وزيادة القيمة، والمساهمة في ضمان ازدهار الدولة على المدى الطويل".

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": "تفخر مجموعة ’إمستيل‘ بتعزيز شراكتها طويلة الأمد مع ’أدنوك للغاز‘ من خلال هذه الاتفاقية المهمة، التي تؤكد قوة التعاون بين مؤسستين وطنيتين رائدتين تساهمان في دفع مسيرة التحول الصناعي والاقتصادي في دولة الإمارات. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة تضمن إمدادات آمنة ومستدامة للطاقة لعملياتنا، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز المحتوى الوطني ودعم مرونة الاقتصاد الوطني. وستستمر مجموعة ’إمستيل‘ من خلال تعاونها مع ’أدنوك للغاز‘ كشريك رئيسي في قطاع الطاقة، بتطوير إنتاج الصلب الأخضر، بما يساهم في رفع الكفاءة على امتداد سلسلة القيمة وتحقيق نمو مستدام لمنظومة الصناعات الوطنية".

وتأكيداً على الأهمية الاستراتيجية لشركة "أدنوك للغاز"، عقد مجلس إدارة "أدنوك" اجتماعه السنوي يوم الاثنين الماضي في موقع "حبشان"، أحد أهم مواقع العمليات التشغيلية للشركة. ويعكس هذا الاختيار الدور المحوري للشركة في تعزيز أمن الطاقة لدولة الإمارات، ودعم مرونة القطاع الصناعي، وترسيخ مكانتها كمزوّد عالمي موثوق ومسؤول للطاقة.

وخلال الزيارة، قام أصحاب السمو والمعالي بجولة شملت المنشآت والمرافق التشغيلية الرئيسية في المجمع، اطلعا خلالها على خطط التوسع الطموحة لشركة "أدنوك للغاز"، بما في ذلك مبادراتها الرائدة لتوسعة قدراتها في مجالات معالجة وضغط الغاز والاستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم استراتيجية الطاقة طويلة الأمد لدولة الإمارات. ويؤكد انعقاد اجتماع مجلس إدارة "أدنوك" في مجمع "حبشان" الثقة الكبيرة في توجهات "أدنوك للغاز"، وكفاءة كوادرها البشرية، ودورها المتنامي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وتُعد "إمستيل" أكبر شركة مُدرجة في الدولة في مجال الصلب ومواد البناء، حيث تدير مصنعاً متكاملاً وتصدّر منتجاتها إلى الأسواق العالمية. ومن خلال توفير إمدادات مستقرة وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات، تساهم "أدنوك للغاز" في تمكين شركة "إمستيل" من توسيع إنتاجها، وإدارة الانبعاثات، وتعزيز مرونة قاعدة التصنيع في الدولة. ويجسّد هذا التعاون التزام "أدنوك للغاز" بدعم نمو وتطور الصناعات الوطنية الرئيسية والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

نُبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: ("AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة ومبيعات الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك" مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كمل توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجى زيارة: www.adnocgas.ae(X) @ADNOCGas

حول "إمستيل"

تُعد مجموعة إمستيل شركة مساهمة عامة (ADX: EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تسخّر الشركة أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات التصنيع والكفاءة والاستدامة بهدف تقديم المنتجات والخدمات والحلول عالية الجودة للسوق المحلية وأكثر من 70 سوقًا عالمية، مما يجعلها شريكًا متكاملاً لقطاعي التصنيع والبناء.

تلتزم "إمستيل" بدعم استراتيجية الصناعة الوطنية "مشروع 300 مليار" عبر تقديم منتجات رائدة تعزز الصناعات المحلية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة. كما تُعد المجموعة من الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الصلب منخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.. يقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 3.5 مليون طن من الصلب و4.6 مليون طن من الأسمنت، لتلبية احتياجات أبرز المشاريع الوطنية في الدولة. تملك القابضة "ADQ" الحصة الأكبر في "إمستيل" وهي جهة استثمار سيادية تركز على تطوير البنية التحتية الحيوية وتعزيز سلاسل التوريد.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.emsteel.com

