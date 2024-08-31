دبي: حققت مجموعة متروبوليتان، المجموعة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً مهماً بتسميتها واحدة من بين أفضل 20 مكان للعمل في آسيا من قبل مؤسسة غريت بليس تو وورك، المرجع العالمي الرائد لثقافة مكان العمل. وقد عززت المجموعة سمعتها المرموقة كجهة عمل مميزة ورائدة في منطقة آسيا ووجهة مفضلة للمواهب العقارية، باعتبارها شركة الوساطة العقارية الوحيدة التي تحقق مثل هذا الإنجاز الكبير.

وكانت مجموعة متروبوليتان قد احتلت في حفل توزيع جوائز "أفضل أماكن للعمل" الذي عقد مؤخراً، المركز السابع عشر كأفضل مكان عمل في آسيا لعام 2024 ضمن فئة الشركات الكبيرة. كما تم تصنيفها في المركز السادس في فئة الشركات الكبيرة ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في منطقة الشرق الأوسط لعام 2024. وتستند هذه التصنيفات إلى تعليقاتٍ وآراءٍ يدليها موظفو الشركات بسرية تامة، فضلًا عن مراجعة الممارسات الإدارية المتبعة في الشركات المشاركة وثقافة العمل فيها.

وكانت المجموعة قد احتلت في وقت سابق من هذا العام المركز الثالث على قائمة أفضل أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة الشركات الكبيرة، لتقفز من المركز السادس في عام 2023 والمركز العاشر في عام 2022. كما احتلت المجموعة أيضاً المركز الأول كأفضل مكان عمل للنساء في منطقة مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، ودخلت قائمة أفضل أماكن العمل لجيل الألفية في دول مجلس التعاون لعامين متتاليين. ولا تزال مجموعة متروبوليتان شركة الوساطة العقارية الأولى والوحيدة التي حصلت على هذه التصنيفات.

وفي معرض تعليقه على هذا التصنيف المتقدم، قال نيكيتا كوزنتسوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة متروبوليتان: "تسعى مجموعة متروبوليتان إلى أن تكون شركة الوساطة العقارية الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة العمل المفضلة في الصناعة، وندرك جيداً أنه لا يمكننا تحقيق ذلك إلا من خلال بناء ثقافة عمل متميزة. وقد شرعنا على مدار السنوات القليلة الماضية، في رحلة تحويلية لتحسين عملياتنا وتمكين موظفينا وخلق بيئة عمل أكثر إنتاجية وملاءمةً. وقد استطعنا من خلال الاستثمار في موظفينا وتزويدهم بالأدوات والدعم الذي يحتاجون إليه للنجاح، تعزيز ثقافة التعاون والابتكار والتميز".

ومن أهم العوامل التي لعبت دوراً كبيراً في النجاح الكبير الذي حققته المجموعة على هذا الصعيد، استثمارها في الموارد البشرية وإعادة هيكلة وظيفة قسم الموارد البشرية ليصبح أشبه بفريق جديد لشؤون الموظفين والأداء والثقافة، يقوم بتحديد أولويات واحتياجات الموظفين وتعزيز ثقافة الأداء رفيع المستوى في مكان العمل.

من جانبه، قال مايك فليت، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة متروبوليتان: "نحن سعداء جداً بحصولنا على اعتراف مؤسسة غريت بليس تو وورك بنا كواحدة من أفضل جهات العمل في آسيا والشرق الأوسط. وقد بدأنا هذه الرحلة على قوائم تصنيفات المؤسسة التي تعد مرجعاً عالمياً رائداً لثقافة مكان العمل منذ أربع سنوات، ويعكس التحسن المستمر لتصنيفنا، منتقلين من المركز العاشر إلى السادس ثم الثالث في الإمارات العربية المتحدة، تفانينا المتواصل وجهودنا الدؤوبة لخلق ثقافة عمل متميزة. ولا شك بأن هذا الإنجاز الفريد يمنحنا ميزة قوية في سوق العقارات في دبي، حيث أننا شركة الوساطة العقارية الأولى والوحيدة التي تدخل هذه القائمة على الإطلاق. وقد أصبح تصنيفنا كأحد أفضل أماكن العمل عاملاً مميزاً لمجموعة متروبوليتان، مما يجعلنا وجهة جذابة للغاية لأفضل المواهب ويساهم بتعزيز مكانتنا في قطاع العقارات شديد التنافسية."

وأضاف فليت: "تعمل مجموعة متروبوليتان، من خلال الاستثمار في تطوير موظفيها وتوفير مسارات مهنية واضحة لهم لتحقيق التقدم والازدهار، على تعزيز ثقافة النمو والفرص. ولا يعود هذا النهج بالنفع على موظفينا فحسب، بل يساهم أيضاً في نجاح المجموعة بشكل عام".

إلى ذلك، تعد أكاديمية المبيعات والتدريب المخصصة، والتي تلعب دوراً كبيراً في رفع سوية أداء الموظفين وضمان تقديم أفضل المعايير في مجال تجربة العملاء، واحدة من أهم وأنجح مبادرات الموارد البشرية للمجموعة. وتقدم الأكاديمية نهجاً منظماً لتعزيز مهارات الموظفين من خلال منهاج تدريبي شامل مصمم خصيصاً للتعامل مع مستويات مختلفة من الخبرة. وتتبنى الأكاديمية نظام إدارة التعلم رفيع المستوى للمحتوى عبر الإنترنت، وأحدث البرمجيات الخاصة بتطوير مواد تدريبية جذابة وتفاعلية، مما يضمن إعداد الوكلاء العقاريين بشكل جيد لتلبية المتطلبات المتطورة لسوق العقارات.

وفي سياق سعيها للحفاظ على أعلى معايير خدمة العملاء، يوجد لدى المجموعة قسمٌ مخصص لمراقبة الجودة، يقوم بإجراء فحوصات شهرية على مكالمات العملاء. وعلاوة على ذلك، أطلقت المجموعة مبادرة "نجوم ميتروبوليتان" (Metropolitan Stars) لتكريم الأداء المتميز لوكلائها من خلال جوائز وفرص مميزة، مثل تناول الغداء مع الرئيس التنفيذي، لتشجيع وتحفيز الوكلاء والتأكيد على أهمية تجربة العملاء.

جدير بالذكر أن عائلة متروبوليتان تضم حالياً أكثر من 1,000 موظف ينتمون إلى 66 جنسية مختلفة ويتحدثون 41 لغة.

هذا وتواصل مجموعة متروبوليتان التركيز على تقديم تجربة عملاء فائقة، وقد استطاعت تحقيق المئات من تقييمات الخمس نجوم في تصنيف Google كل عام، وحصلت على جائزة الخدمة الموثوقة الذهبية لعامي 2022 و2023 من منصة Feefo. كما حصلت المجموعة على جائزة الخدمة الموثوقة البلاتينية لعام 2024 من منصة Feefo.

وتضم مجموعة متروبوليتان ثلاث وكالات عقارية متكاملة الخدمات: متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز (دبي)، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ م م (أبوظبي)، ولوكشري إيموبليان GMBH (فيينا). كما تضم المجموعة شركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة. وأسست المجموعة في عام 2022، قسم متروبوليتان هومز، وهو عبارة عن وكالة عقارية تقدم خدمات وساطة عقارية متكاملة للباعة والمشترين في سوق العقارات الثانوية بدبي. كما قامت المجموعة في نفس العام بتأسيس قسم خاص بالعقارات الفاخرة تحت اسم Penthouse.ae، هو قسم خاص ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، لتلبية الاحتياجات المميزة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن تجربة عقارية مخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حول مجموعة متروبوليتان

تأسست مجموعة متروبوليتان في عام 2008، وتضم ثلاث وكالات عقارية متكاملة الخدمات: متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز (دبي)، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ م م (أبوظبي)، ولوكشري إيموبليان GMBH (فيينا). كما تضم المجموعة شركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

وأسست المجموعة في عام 2022، قسم متروبوليتان هومز، وهي عبارة عن وكالة عقارية تقدم خدمات وساطة عقارية متكاملة للباعة والمشترين في سوق العقارات الثانوية بدبي. وتعتبر وكالات مجموعة متروبوليتان العقارية من أفضل وكالات العقارات في الإمارات، وقد حصدت العديد من الجوائز لأفضل المبيعات من أكبر مطوري العقارات في الإمارات، مثل إعمار ودبي العقارية ومراس والدار العقارية.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

حول متروبوليتان هومز

متروبوليتان هومز هو قسم تابع لمجموعة متروبوليتان، يركز حصرياً على سوق العقارات الثانوية في دبي للمستخدمين النهائيين والمستثمرين ومالكي الأصول من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويقدم هذا القسم خدمات البيع والتأجير وإدارة الممتلكات لأنواع متعددة من الأصول، بما في ذلك الشقق والفيلات والمنازل أو القصور في جميع أنحاء دبي.

حول Penthouse.ae

Penthouse.ae هو قسم خاص ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي والتابعة لمجموعة متروبوليتان. تم تأسيس هذا القسم في عام 2022 لتلبية الاحتياجات المميزة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن تجربة عقارية مخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتعامل القسم بشكل حصري مع العقارات التي تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم إماراتي، وهو يقدم خدمات شاملة لعملائه، بدءاً من المساعدة في الحصول على التأشيرات ومروراً بفتح الحسابات المصرفية وتأسيس الشركات وإدارة الممتلكات وتوفير الخدمات القانونية وغير ذلك.

حول Great Place to Work®

مؤسسة غريت بليس تو وورك Great Place to Work® هي المرجع العالمي لثقافة مكان العمل. وقامت المؤسسة منذ عام 1992، باستطلاع آراء أكثر من 100 مليون موظف حول العالم، واستخدمت تلك الرؤى والأفكار لتحديد ما يجعل من مكان العمل مكانًا رائعًا، ألا وهي الثقة. وتعمل منصة المؤسسة الخاصة باستطلاع آراء الموظفين على دعم القادة وتزويدهم بالآراء والتقارير في الوقت الفعلي والأفكار التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن المصادر البشرية لديهم. وتنطوي مهمة المؤسسة على بناء عالم أفضل، من خلال مساعدة كل شركة على أن تصبح مكانًا رائعًا للعمل من أجل الجميع.

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