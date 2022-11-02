· أتمّت الشركة بيع أرض بمساحة 17،733 متراً مربعاً بحي العليا في الرياض، كأول أصل تبيعه ضمن البرنامج

· تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 230.5 مليون ريال سعودي

· تأتي الصفقة في إطار برنامج مجلس إدارة الشركة لبيع الأصول غير الأساسية والتي تقدر قيمتها السوقية بحوالي 2 مليار ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية: مجلس إدارة شركة المراكز العربية، أكبر مالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في المملكة العربية السعودية يعلن موافقته على برنامج بيع الأصول غير الأساسية، حيث بلغت قيمتها الدفترية 1.2 مليار ريال سعودي، كما قدرت قيمتها السوقية بأكثر من 2 مليار ريال سعودي.

وقد أتمت الشركة أول صفقة بيع من البرنامج لقطعة أرض فضاء بحي العليا في مدينة الرياض بمساحة وقدرها 17,732.92 متراً مربعاً. وقد تم الاتفاق على سعر 13،000 ريال للمتر المربع، لتبلغ بذلك القيمة النهائية للصفقة 230.5 مليون ريال سعودي، بإجمالي ربح 75.5 مليون ريال سعودي. وسينعكس أثر هذه الصفقة على النتائج المالية لشركة المراكز العربية عن الربع الثاني من السنة المالية 2023.

وبهذه المناسبة، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيسة التنفيذية لشركة المراكز العربية: "تمثل هذه الصفقة خطوة إيجابية في إطار إلتزامنا بالقرار الاستراتيجي لمجلس إدارة الشركة لبيع الأصول غير الأساسية. وستساهم عوائد هذا البرنامج في التركيز على أولويات النمو، بما في ذلك تعزيز خططنا الحالية الرامية إلى إضافة أكثر من 600 ألف متر مربع من أحدث الوجهات العصرية إلى محفظة أعمالنا في السنوات الأربع القادمة."

وقد حصرت شركة المراكز العربية عدداً من الأصول غير الأساسية لبيعها، حيث أشارت الدراسات إلى أنها مناسبة بشكل أكبر لمشاريع التطوير السكنية والمكتبية، ولا تدعم خطط التوسع الاستراتيجية للشركة والمتركزة في تطوير وجهات عصرية وفق أرقى المعايير العالمية. وستساهم عوائد البرنامج في تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز خطط النمو المستقبلية.

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