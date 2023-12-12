يرسي معياراً جديداً للعيش الفاخر في "أرجان"

دبي: أعلنت "إيمان للتطوير العقاري" Iman Developers، شركة تطوير العقارات السكنية الفاخرة، ومقرها دبي، عن طرح مشروعها الجديد "جاردنز 2" في منطقة "أرجان" بدبي لاند. يجمع هذا المشروع متعدد الاستعمالات، الذي تم تطويره باستثمار يبلغ 200 مليون درهم، بسلاسة بين الشقق السكنية ومتاجر البيع بالتجزئة. ويهدف "جاردنز 2" إلى إعادة صياغة مفهوم العيش الراقي من خلال المزج بشكل متناغم بين عناصر الطبيعة والحداثة.

ويمثل "جارنز 2"، الذي تم كشف النقاب عنه خلال حدث ضخم أُقيم في دبي، إضافة هامة إلى محفظة "إيمان للتطوير العقاري" الفاخرة. والمشروع عبارة عن مبنى سكني مُصمم على أحدث طراز، يتكون من طابق سفلي وطابق أرضي وطابق السطح إلى جانب 5 طوابق تحتضن ما مجموعه 223 وحدة سكنية. كما يوفر المبنى مساحات معيشة متنوعة، بما في ذلك استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين، بأحجام تتراوح ما بين 416 إلى 1710 أقدام مربعة، تم تصميمها لتلبية مختلف احتياجات أسلوب الحياة الراقي. ويضم هذا المشروع متعدد الاستخدامات أيضاً 15 منفذاً للبيع بالتجزئة في الطابق الأرضي.

وبهذه المناسبة، قال "اسماعيل مرفاني"، العضو المنتدب لشركة "إيمان للتطوير العقاري": "يجسّد جارنز 2 رؤيتنا المتمثلة في خلق مساحات ترتقي بمستوى المعيشة إلى عالم من البذخ. ونحن فخورون بنهجنا المبتكر تجاه الاستدامة والعيش الذكي، والذي نسعى من خلاله إلى ضمان أن يُرسي مشروع "جاردنز 2" معايير جديدة على صعيد المنازل المتطورة تقنياً والصديقة للبيئة. إن قاطنينا لن ينعموا بمجرّد فسحات للعيش بها، وإنما سيكونوا جزءاً من مجتمع يقدّر الجودة العالية والفخامة والسعي إلى بناء مستقبل مستدام".

وأضاف: "يمتد تركيزنا في شركة إيمان للتطوير العقاري إلى ما هو أبعد من مجرد البناء، نحن نسعى إلى تشكيل بيئات تدمج بسلاسة الراحة الحضرية مع الجمال الطبيعي، والتكنولوجيا الذكية المتطورة مع الاستدامة، وأسلوب العيش العصري مع الرفاهية. يتمثل هدفنا مع كل مشروع في تجاوز الحدود المألوفة على صعيد التطوير السكني. ويعد "جاردنز 2" بمثابة شهادة على تفانينا الراسخ تجاه التميز والابتكار ضمن قطاع العقارات، بما يجسّد التزامنا في إعادة صياغة المعايير على مستوى القطاع".

يقع مشروع "جاردنز 2" في موقع مناسب في أرجان بدبي، ويوفر سهولة الوصول إلى الوجهات الرئيسية في المدينة، بما يتيح راحة العيش الحضري وسط أجواء هادئة. ويضم المشروع التطويري طوابق متعددة ومرافق ترفيهية مصممة على أحدث طراز. وفي الطابق الأرضي، يوجد مدخل كبير وردهة مزدوجة الارتفاع للترحيب بالقاطنين، إلى جانب متاجر للبيع بالتجزئة، ومنطقة عمل، ولوبي لاونج، وردهة مصاعد، ومنطقة مخصصة لركن الدراجات الهوائية، ومنطقة مخصصة لإنزال الركاب، ومحطة لشحن المركبات الكهربائية، ومواقف سيارات مخصصة لأصحاب الهمم.

ويحتضن الطابق الأول باقة من الوسائل الترفيهية، بما في ذلك مسبح متماهي مع الأفق "انفينيتي"، وحوض سباحة صغير، ومنطقة جلوس منخفضة، ومنطقة للتشمّس بجانب حوض السباحة، وبركة سباحة للأطفال، ومنطقة جلوس خارجية، ومنطقة لممارسة اليوغا والتأمل، ومنصة رش "سبلاش باد"، وغرف لتبديل الملابس للرجال والسيدات.

ويتحول سطح المشروع إلى منطقة للعافية واللياقة، تشتمل على مسبح متماهي مع الأفق "انفينيتي"، ومنطقة لعب خارجية للأطفال، ونادي رياضي داخلي، وغرفة للساونا والبخار، ومنطقة للجلوس والشواء، ومنطقة للتشمس بجانب حوض السباحة مع بار، وغيرها من وسائل الراحة الفاخرة والحديثة للعائلات.

ويتجلّى التزام المشروع نحو التركيز على العملاء بوضوح، بدءاً من مرحلة التصميم الأولية وصولاً إلى مرحلة التسليم النهائية، حيث يحرص على ضمان توفير تجربة سلسة ذات طابع شخصي لكل مقيم. وانطلاقاً من تأكيده على إتاحة خيارات استثمارية ذات قيمة عالية، يقدم المشروع خطة دفع جذابة بنسبة 60 / 40، تتكون من دفعة أولية بنسبة 20 % عند الحجز، و 40 % أثناء البناء و40 % عند التسليم، بما يتيح خطة سداد سلسة للمشترين والمستثمرين على حد سواء، مما يعزز من جاذبية هذا المشروع التطويري.

وتتمتع "إيمان للتطوير العقاري" بشهرة واسعة في أوساط المستثمرين والمستهلكين في القطاع العقاري بفضل هندستها المعمارية العصرية وتسليمها للمشاريع في الموعد المحدد. لمعرفة المزيد حول مشاريع الشركة السابقة، يرجى زيارة: www.imandevelopers.com

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نبذة عن شركة "إيمان للتطوير العقاري":

تشتهر "إيمان للتطوير العقاري"، وهي واحدة من شركات تطوير العقارات السكنية الفاخرة الرائدة في دبي، بالتزامها تجاه الجودة والاستدامة والابتكار والتميز. ومع محفظة ثرية ومتنوعة من المشاريع الأيقونية، تعمل "إيمان للتطوير العقاري" بشكل مستمر على إعادة صياغة فن العيش الحضري.

إن سعي الشركة الحثيث نحو التميز جعلها اسماً موثوقاً في القطاع. نحن نواصل دفع حدود المألوف، وتحدي التقاليد، وتوفير مشاريع تطويرية راقية تترك بصمة دائمة في مشهد العيش الحضري.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.imamdevelopers.com، أو تابعونا على فيسبوك، توتير، أو لينكدان.