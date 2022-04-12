عمان – الأردن: أعلنت شركة نوبلز العقارية في بيان صحفي أصدرته أمس عن اكتمال بيع مشروعها الجديد " الشهد (2)" خلال فترة زمنية قياسية وغير مسبوقة، موضحةً بأنها طرحت المشروع لعملائها فقط. وخططت نوبلز أن تفتح البيع للجمهور بعد شهر واحد من طرحها المشروع لعملائها إلا أنها انتهت من بيعه بالكامل خلال أيام.

وأوضح مدير عام شركة نوبلز العقارية المهندس وائل قاسم أن سرعة البيع تعكس مدى ثقة عملاء الشركة ورضاهم عن تجربتهم في مشروعها الأول مدينة الشهد (1)، وعزى كذلك سرعة البيع نتيجةً لما تقوم به الشركة من تطوير وتحسين للمنطقة المحيطة بالمشاريع التي تطورها، فقد قامت الشركة سابقاً بإعادة تأهيل شبكة الطرق والخدمات المحيطة والمؤدية إلى مشروع مدينة الشهد (1) مما ساهم في الارتقاء بالمنطقة ككل، فضلاً عن أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ البنية التحتية في مشروع الشهد (2) بأعلى المواصفات الهندسية المتبعة عالمياً.

وأكّد قاسم بأن الموقع المميز الذي يقع به مشروع الشهد (2) على طريق المطار ضمن منطقة الطنيب والذي تبلغ مساحته (50,000) م2 وسهولة الوصول له وتوفير الشركة لخيار التقسيط من خلالها دون فوائد وخدمة ما بعد البيع التي تقدمها الشركة لعملائها كان لهم دوراً هاماً في نجاح بيع المشروع في وقت قياسي، معتبراً ذلك امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه مشروع مدينة الشهد (1) والذي بلغت مساحته (235,000) م2.

من جانب آخر صرّح رئيس مجلس إدارة مجموعة نوبلز السيد عمر عايش بأن المجموعة تمضي بتطوير المزيد من المشاريع المتميزة ضمن خططها للتوسع في السوق الاردني وهي تستعد الآن لإطلاق مشروعها الجديد "الشهد (3)" وذلك خلال شهر مايو القادم والذي يعتبر جزء من حزمة المشاريع التي تنوي المجموعة اطلاقها تباعاً بقيمة تتجاوز الــ (100) مئة مليون دولار أمريكي في كل من القطاع العقاري والسياحي والصناعي ضمن رؤيتها لتطوير مدن مستدامة وصديقة للبيئة وبخدمات مميزة.

ومن الجدير ذكره بأن مجموعة نوبلز تأسست في دبي في العام 2008، على يد رجل الأعمال عمر عايش، ويشمل عملها تملك وتطوير وإدارة مشاريع التطوير العقاري التجارية والإسكانية ومتعددة الاستعمال، وتباشر نوبلز أعمالها التطويرية في عدة مناطق من العالم، منها الولايات الأمريكية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، وتركيا.

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