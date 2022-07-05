تقدم الشركة، التي أنشأت مركزًا للخدمات المتكاملة لمساعدة المستثمرين في الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية، مساعدتها لأكثر من 80 مستثمرًا حتى الآن في اتخاذ الإجراءات الرسمية للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية

1. قام 35% إلى 40٪ من مشتري الوحدات العقارية لدى سمانا بدمج وحدتين لتحقيق الحد الأدنى وهو 2 مليون درهم.

2. المشترون الجدد الذين قدموا طلبات الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية هم في الأساس من مواطني الدول الأوروبية والأفريقية ورابطة الدول المستقلة.

3. تتوقع سمانا أن تستضيف دبي 8000 مليونير جديد بنهاية العام.

4. ستبدأ الإمارات العربية المتحدة في إصدار تصاريح تأشيرة الإقامة الذهبية اعتبارًا من سبتمبر 2022 فصاعدًا.

(دبي) – عقب استلام عدد كبير من استفسارات المستثمرين الحاليين والجدد والمستخدمين النهائيين، كشفت سمانا للتطوير العقاري اليوم النقاب عن تأشيرة الإقامة الذهبية المجانية بنسبة 100٪ لمستثمريها الذين يشترون وحداتها العقارية بقيمة 2 مليون درهم (أي ما يعادل 544,514 دولار أمريكي) فأكثر من مشاريعها القائمة في إمارة دبي، كما ستحصل عائلة حامل تأشيرة الإقامة الذهبية تلقائيًا على إقامة طويلة الأجل في الدولة.

مضاعفة عدد المليونيرات لدبي

صرحت سمانا للتطوير العقاري إن عرض تأشيرة الإقامة الذهبية المجانية هو الأول من نوعه في سوق العقارات بإمارة دبي، فقد كان هذا النوع من التأشيرات- قبل ستة أشهر- طلبًا غير مباشرًا ولكن أصبح الآن يُطلب بشكل علني ومباشر، وترى سمانا أنه من المتوقع أن ينتج عن منح تأشيرة الإقامة لمدة 5-10 سنوات مضاعفة عدد المليونيرات الجدد بإمارة دبي من 4000 إلى 8000 بنهاية هذا العام، كما سيؤدي وصول المليونيرات إلى دولة الإمارات العربية

المتحدة إلى زيادة الطلب على الوحدات العقارية في دبي، مدعومًا بتصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول الأكثر أمانًا في العالم.

أفاد السيد/ عمران فاروق، المدير التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري، قائلًا "تعتبر تأشيرة الإقامة الذهبية أحد الفرص الذهبية وحافزًا إضافيًا لمشتري الوحدات العقارية مع المزايا الضريبية في إمارة دبي، فهذه التأشيرة تحفز المشترين على امتلاك الكثير من الوحدات العقارية والإقامة لفترة أطول في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أداة رائعة لجعل الأفراد يقيمون بالدولة بعد انتهاء إكسبو 2020 دبي. فقبل ذلك، اعتاد المستثمرون في الإمارات العربية المتحدة ودبي على شراء استوديوا بغرفة نوم واحدة، وهم الآن يشترون الوحدات العقارية لتحقيق الحد الأدنى وهو 2 مليون درهم للحصول على تأشيرة إقامة طوية الأجل لهم ولعائلاتهم".

وأضاف "لقد ازداد الطلب على وحداتنا العقارية المكونة من غرفتي نوم، ويشترى العديد من المستثمرين وحدتين عقاريتين تتكون كل منهما من غرفة نوم واحدة ليكون إجمالي قيمتهما 2 مليون درهم.

واستردف السيد/ عمران فاروق قائلًا "لقد رأينا حوالي 35 إلى 40 في المائة من المشترين يدمجون وحداتهم العقارية لتحقيق الحد الأدنى وهو 2 مليون درهم للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية. فعندما يتعلق الأمر بكبار مشتري الوحدات العقارية للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية، فإنهم في الأساس من مواطني الدول الأوروبية والأفريقية ورابطة الدول المستقلة".

تقدم الشركة، التي أنشأت مركزًا للخدمات المتكاملة لمساعدة المستثمرين في الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية، مساعدتها لأكثر من 80 مستثمرًا حتى الآن في اتخاذ الإجراءات الرسمية للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية

مستثمري سمانا الذين اشتروا الوحدات العقارية للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية

يوان لي (جرى تغيير الاسم بناء على طلب العميل)، أحد عملاء سمانا للتطوير العقاري، صيني الجنسية، يمتلك ثلاث وحدات عقارية بإمارة في دبي. والسبب الرئيسي لشراء الوحدات العقارية هو الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية. أفاد السيد/ يوان لي قائلًا "كان لدي 3-4 ملايين درهم، وأردت الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية من خلال الاستثمار في العقارات، واشتريت وحدة عقارية في وسط المدينة واثنتين من مشروع سمانا للتطوير العقاري في منطقة أرجان بالقرب من حديقة دبي المعجزة.

أفاد السيد/ بول (جرى تغيير الاسم بناء على طلب العميل)، نيجيري الجنسية، قائلًا "اشتريت وحدات عقارية متعددة من العديد من شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، بما في ذلك سمانا للتطوير العقاري، مما يجعلني مؤهلاً للحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية. فأنا متحمس للغاية لضمان الحصول على تأشيرة الإقامة لي ولعائلتي".

ستبدأ هيئات الإمارات العربية المتحدة في منح تصاريح تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات اعتبارًا من سبتمبر 2022 فصاعدًا.

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