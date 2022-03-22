بعد إغلاقها جولة تمويل بقيمة مليوني دولار أمريكي

شركة "كاراســـتي" تنجح في جمع تمويل قدره 2 مليون دولار أمريكي لتسريع توسعها العالمي وإطلاق خدماتها في المملكة العربية السعودية

يمنح الاشتراك الشامل العملاء خيارات واسعة من السيارات الجديدة أو المستعملة بفترات استئجار مرنة

يتزامن إطلاق خدمات "كاراســـتي" في المملكة مع عرض خاص بشهر رمضان المبارك يوفر خصماً بقيمة 50٪ على اشتراك الشهر الأول للباقات التي تبلغ مدتها 12 أو 24 شهراً.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "كاراستي"، المنصة المتكاملة لتقديم خدمات تأجير السيارات والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن إطلاق خدماتها في العاصمة السعودية الرياض رسمياً ابتداءً من 23 مارس 2022، مما يتيح للعملاء فرصة الحصول على خيارات واسعة من السيارات الجديدة أو المستعملة بفترات استئجار مرنة تمتد من شهر حتى أربعة وعشرين شهرًا مقابل رسوم اشتراك شاملة.

يأتي هذا الإعلان على إثر جولة تمويل ناجحة جمعت الشركة من خلالها مبلغ 2 مليون دولار أمريكي بهدف مواصلة توسيع أعمالها وإطلاق خدماتها في المملكة العربية السعودية، وجاءت هذه الجولة التي تمت بمشاركة "نت فتشرز" وصندوق رؤى للنمو، قبل جولة التمويل من السلسلةA التي تعتزم الشركة القيام بها قريباً.

وبمناسبة إطلاق خدماتها في المملكة، أعلنت "كاراستي" عن عرض رمضاني حصري يوفر خصمًا بقيمة 50% على اشتراك أول شهر للمشتركين السعوديين الجدد. ويمكن لعملاء "كاراستي" الاختيار من بين مجموعة مميزة من السيارات الجديدة أو المستعملة التي تناسب جميع الميزانيات وأنماط الحياة مقابل رسوم شهرية ثابتة فقط، دون تحمل أية أعباء ترافق عادة مع شراء السيارات كالدفعات المقدمة أو القروض أو القلق من انخفاض قيمة السيارة. وتضع شركة "كاراستي" على عاتقها كافة الإجراءات والتكاليف بما يشمل التسجيل والصيانة والخدمة والمساعدة على الطريق والتأمين وحتى توصيل السيارة إلى باب المنزل.

وللحصول على خدمات "كاراستي" في المملكة، يتوجب على العملاء تنزيل تطبيق "كاراستي" الخاص بالهاتف المحمول ومن ثم اتباع خطوات بسيطة لاختيار السيارة التي يرغبون بها، وتحميل صور عن رخصة القيادة وبطاقة الهوية، ومن ثم دفع الاشتراك الشهري، حتى يتم توصيل السيارة إلى الموقع المطلوب في غضون ساعات قليلة.

وفي معرض تعليقه على إطلاق عمليات الشركة في السعودية، قال كلاوديو إسبوزيتو أياردو، الرئيس التنفيذي لشركة "كاراستي": "منذ سنوات طويلة وأنا أزور المملكة وأقوم بالأعمال التجارية فيها، ويمكنني القول بكل ثقة أن المملكة العربية السعودية تشكل مثالاً عالمياً يحتذى في كيفية القيام بالتحولات الاقتصادية الكبرى وبناء المستقبل بسرعة وكفاءة. وتتجسد مهمة "كراستي" في المملكة في تزويد عملائها بالحرية والمرونة اللازمة التي تمكنهم من الحصول على السيارة التي يرغبون في اقتنائها، فضلًا عن الإسهام في دعم عملية التحول الجارية للانتقال من السيارات التي تستخدم محرك الاحتراق الداخلي إلى تلك التي تعمل على الوقود البديل والطاقة الكهربائية في غضون السنوات القادمة".

وأضاف: "نحن نتفق تماماً مع تعهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بخفض الانبعاثات الكربونية في البلاد إلى مستوى الصفر بحلول عام 2060. وستوفر شركتنا أسطولاً كبيراً من المركبات الكهربائية التي يمكن لعملائنا الاشتراك للحصول عليها للإسهام في دعم هذه الغاية النبيلة".

ويتوقع تقرير حديث لشركة "موردور إنتلجنس" أن ينمو سوق تأجير السيارات في السعودية إلى 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 مع التزايد المضطرد في أعداد الشباب والنمو السريع في فئة السائقات الإناث، مما يؤهل "كاراستي" لتبوء مكانة رائدة في سوق تأجير السيارات في المملكة.

وتبدأ أسعار اشتراكات "كاراستي" الشاملة من مبلغ 1799 ريال سعودي شهرياً، يغطي كافة التكاليف المرتبطة بملكية السيارات وصيانتها، مما يمنح العملاء راحة البال المطلقة، ويمكن الاستفادة من عرض رمضان من كاراستي عن طريق إدخال الرمز "WOW50" عند التسجيل كمشترك جديد في التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

وختم كلاوديو إسبوزيتو أياردو بالقول: "بعد عامين ونصف من النجاح والنمو المتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيح الآن الفرصة للسائقين السعوديين للحصول على سيارة أحلامهم دون القلق حيال أعباء امتلاكها، ونتوقع أن يصبح نموذج الاشتراك الشامل الخيار المفضل لتلبية احتياجات سوق السيارات في المملكة في المستقبل القريب".

يتوفر تطبيق كاراستي الآن على كل من App Store و Google Play Store، ولمزيد من المعلومات يمكن للعملاء زيارة موقع carasti.com.

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نبذة عن "كاراستي":

"كاراستي" هو تطبيق يتيح للعملاء خدمات استئجار سيارة جديدة أو مستعملة عن طريق اشتراكات شهرية شاملة ومرنة، مع إمكانية تبديل السيارات بكل بساطة، ويلغي الحاجة للحصول على قروض أو عقود إيجار عالية التكلفة. نحن نقدم لكم تجربة متكاملة بحيث يصبح طلب السيارة عملية بسيطة للغاية كطلب وجبة بيتزا.

للاستفسارات الإعلامية:

هيذر ماكنايت

heather@carasti.com