تبدأ مجموعة "أكور للفنادق" بتشغيل أول فندق عائم وحيد من نوعه في دبي ابتداءً من مايو الجاري

وقعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اتفاقية مع مجموعة "أكور للفنادق"، الرائدة عالمياً في مجال الضيافة والتي تضم أكثر من 400 فندق بجميع أنحاء الهند والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، لإدارة فندق سفينة الملكة إليزابيث 2 (QE2) اعتبارًا من شهر مايو الجاري.

ومع تولي المجموعة العالمية لإدارة عمليات فندق السفينة، ستخضع السفينة السياحية لمزيد من التحسينات والتجديدات قبل الانضمام إلى مجموعة فنادق "إم جاليري" (MGallery). وبمجرد تغيير علامتها التجارية بالكامل، ستصبح "سفينة الملكة إليزابيث 2" بلا شك ملكية بارزة لعلامة "إم جاليري" التجارية ودبي بشكل عام.

تتعاون المجموعة مع إدارة الاستثمار بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهي إحدى الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي والتي تأسست رسميًا في عام 2001، وتضم عددًا من الكيانات والوحدات العاملة تحت مظلتها.

تعد إدارة الاستثمار شركة ملكية خاصة هدفها الرئيسي هو الاستثمار في المؤسسات التجارية وإدارة الأصول، حيث يرتكز عملها على الاستثمار في الأصول العقارية التجارية وامتلاكها وتطويرها وإدارتها، حيث تتمثل استراتيجية إدارة الاستثمار في إدارة المحفظة التجارية للمؤسسة وتوسيعها مع استهداف النمو والتحسين المستمر.

"نحن متحمسون جدًا للشراكة مع مجموعة أكور في هذا المشروع. نحن على ثقة من أن الخبرة التي تتمتع بها المجموعة سترفع سفينة الملكة إليزابيث 2 إلى مرحلة جديدة فيما يتعلق بالعمليات"، هكذا صرح سعيد البنّاي، المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار. وأضاف: "الملكة إليزابيث كما نعرفها، صنعت التاريخ ونحن على ثقة من قدرة مجموعة أكور في الحفاظ على إرثها حيًا بينما سيظل تراثها القوي وسمعتها وجهة في حد ذاتها، حيث يمكن للضيوف والزوار على حد سواء الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها".

يقع موقع "سفينة الملكة إليزابيث 2" في ميناء راشد بدبي، على مقربة من شارع الشيخ زايد، مما يوفر موقعاً سهلاً ومتصلاً بكل مناطق الجذب الرئيسية التي توفرها المدينة، حيث يقع كل من مطار دبي الدولي ودبي مول وبرج خليفة وشاطئ "لا مير" على بعد أقل من 20 دقيقة من فندق السفينة، بينما تقع نخلة جميرا ومول الإمارات على بعد 35 و29 دقيقة تباعاً.

وقال مارك ويليس، المدير التنفيذي لمجموعة "أكور" في الهند، والشرق الأوسط، وإفريقيا وتركيا: "هذه فرصة رائعة لمجموعة أكور لتوسيع تواجدها في الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم مشروع فريد من نوعه يجلب التنوع إلى شبكتنا، مع توسيع تواجد علامة (إم جاليري) في البلاد"، وأضاف: "لسنا مسؤولين فقط عن الفندق العائم الوحيد في دبي، ولكننا نساهم أيضًا في خطة دبي الحضرية، بهدف رسم مسار التنمية الحضرية المستدامة مع زيادة جاذبية المدينة كوجهة عالمية".

بمجرد اكتمال التجديد، ستضم السفينة 447 غرفة فندقية، و9 منافذ للطعام والشراب، و10 غرف اجتماعات، ومساحة 5620 مترًا مربعًا للمناسبات الخارجية، و6 منافذ بيع بالتجزئة، وحوض سباحة وصالة ألعاب رياضية.

وأضاف مارك ويليس: "نحن على ثقة أنه بمجرد الانتهاء من العمل، ستصبح سفينة الملكة إليزابيث 2 معلمًا حقيقيًا لا بد من زيارته لتشارك قصصها الخاصة مع ضيوفها بينما تقدم تجربة لا تُنسى حقًا على متنها".

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