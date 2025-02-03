دبي، الإمارات العربيّة المتّحدة: أعلنت شركة ماين، المنصة الرائدة والمبتكرة لتتبع الثروات والأصول، عن نجاحها في حصد 2 مليون دولار أمريكي وإتمام جولة تمويلها ما قبل التأسيس. وقادت عملية الاستثمار شركة Scene Holding تليها Raz holding ، بمشاركة Plus VC، الشركة الأبرز في مجال رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وAnnex Investments، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الأفراد ذوي الخبرات الاستراتيجية.

يمثّل هذا الإنجاز خطوة محورية في تحقيق رؤية ماين المتمثّلة في إطلاق خدماتها المبتكرة وإحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الأفراد والشركات لمواردهم المالية، عبر حلول تعزّز الكفاءة والشفافية، مما يساهم في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة.

تأسّست ماين في عام 2024، مستوحاة من محادثة بين كريم شومان وصديقه الجامعي، الذي أصبح لاحقاً مستثمراً مؤسّساً، حيث تمحورت المحادثة حول التحديات الناتجة عن إدارة الأصول والتفاصيل المالية المتفرقة عبر منصات مختلفة، وازداد الإلحاح بعد مشاهدة أسرة تواجه صعوبة في تنظيم شؤونها المالية بعد فقدان أحد أفرادها، مما سلّط الضوء على أهمية تتبع وحماية الثروة لأولئك الذين في أمس الحاجة إليها. استفاد كريم من خبرته التقنية، وعمل على تصميم منصة تهدف إلى تبسيط إدارة الثروات من خلال دمج جميع الأصول في مكان واحد، مع ضمان تنظيمها وحمايتها وسهولة الوصول إليها.

وقال كريم شومان، المؤسّس والرئيس التنفيذي لماين: "نحن فخورون بالحصول على دعم مستثمرين أصحاب رؤية يتقاسمون معنا نفس الالتزام في إحداث تحوّل جذري في إدارة الشؤون المالية. هذا التمويل يعدّ شهادة على قوة رؤيتنا والابتكار الذي يقود ماين، ويعكس الثقة الكبيرة التي وضعها المستثمرون في استراتيجيتنا".

وأضاف كريم: "تتمثّل استراتيجيتنا في تبسيط إدارة الثروات لعملائنا، ونفخر بالاهتمام الكبير الذي تلقيناه منذ إطلاقنا، وتوافق ذلك مع رؤيتنا لإعادة تعريف إدارة الشؤون المالية. لا تقتصر هذه الجولة التمويلية على تأكيد نهجنا المبتكر فحسب، بل تعزّز أيضاً التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بالأدوات التي تسهم في تتبع صافي ثرواتهم، إدارة شؤونهم المالية، وحماية أصولهم بكل يسر وسلاسة".

سيتم توظيف هذا التمويل لتوسيع نطاق العمليات وتعزيز البنية التحتية التقنية لمنصة ماين، وتسريع جذب المستخدمين، بالإضافة إلى دعم خطط الابتكار والتوسّع الإقليمي. في عامها الأول، تهدف ماين إلى ترسيخ وجودها بشكل قوي في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، قبل التوسّع إلى المملكة العربيّة السعوديّة والأسواق الخليجية الأخرى. تؤكد هذه الجولة التمويلية ريادة ماين في مجال التكنولوجيا المالية واستعدادها لإعادة تعريف الطريقة التي يتعامل بها الأفراد مع شؤونهم المالية.

وقال سلطان غزنوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة Scene Holding: "تقدّم ماين إمكانات استثنائية في تعزيز الرفاه المالي، وتمثل قدرتها على توحيد الأصول المتنوعة وتوفير تكامل فوري تحولاً جذرياً في طريقة إدارة الشؤون المالية للأفراد. نحن سعداء بدعم مسيرة ماين والمساهمة في إطلاقها في سوق المملكة العربيّة السعوديّة والتوسع إلى أسواق جديدة".

كما قال حسن حيدر، الشريك الإداري في Plus VC: "تمثّل ماين رؤية مستقبلية للتمكين المالي، حيث تسد المنصّة المبتكرة التي يقدمونها فجوات حيوية في إدارة الثروات، مما يتيح للأفراد والشركات التحكم الكامل في مستقبلهم المالي. نحن فخورون بدعم كريم وفريقه في توسيع نطاق أعمالهم وترسيخ ريادتهم في هذا المجال".

توفّر ماين منصة متطورة وسهلة الاستخدام مزوّدة بأدوات شاملة لإدارة الشؤون المالية، مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد والمحترفين والشركات. ومن خلال سد الفجوات في تتبع الثروات، وإعداد الميزانيات، وإدارة الإنفاق، والتخطيط المالي، تمكّن ماين مستخدميها من اتخاذ قرارات مالية مدروسة وضمان مستقبل مستدام لثرواتهم. تتيح المنصة مزامنة غير محدودة للأصول المالية، بما في ذلك الحسابات البنكية، والأسهم، والعملات الرقمية، ومنصات التداول، والمحافظ الإلكترونية، مع دعم لأكثر من 10 عملات. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من لوحة تحكم شخصية تعرض تحديثات الأسعار لحظياً، وأدوات ميزانية مبتكرة، وخدمات خبراء تخطيط الثروات، لتقديم تجربة مالية متكاملة وشاملة.

حول ماين:

ماين هي منصة إدارة ثروات تحدث ثورة في إدارة الشؤون المالية من خلال تتبع شامل للأصول، وتكامل السوق في الوقت الفعلي، وأدوات إعداد الميزانية المباشرة، وخدمات التخطيط العقاري الرقمية. تأسّست ماين في عام 2024، وتهدف إلى تعزيز الرفاه المالي وتمكين المستخدمين من تحقيق أهدافهم المالية. لمعرفة المزيد، تفضّل بزيارة: www.joinmyne.com

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