م. حسين داوود: انتهينا من تسويق المرحلتين الأولى والثانية لمشروع THE ICON ونسبة التنفيذ بلغت 55% خلال عام واحد فقط

اختيار المواقع بعناية والتنفيذ بطراز معمارى متميز وراء ثقة العملاء الكبيرة فى شركة ستايل هوم

القاهرة: أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقارى، فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة لمشروع 2 The Icon Residence بالقاهرة الجديدة.

من جانبه قال المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقارى، أن الشركة نجحت فى الانتهاء من تسويق المرحلتين الأولى والثانية بالكامل من مشروع 2 The Icon Residence بالقاهرة الجديدة ، وهو ما جعل الشركة تقرر فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة.

وأوضح أن ثقة العملاء الكبيرة فى مشروع شركة ستايل هوم، ساهم فى الانتهاء من تسويق المرحلتين الأولى والثانية التى طرحتهما الشركة للحجز، فى وقت قياسى ، لافتا إلى أنه بالتوازي مع طرح المشروع للحجز قررت الشركة البدء فى أعمال التنفيذ، موضحا أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 55 % من إجمالى المشروع وذلك خلال عام واحد فقط.

وبالنسبة لتفاصيل المرحلة الثالثة لمشروع 2 The Icon Residence القاهرة الجديدة، قال أن المرحلة الثالثة تتضمن نحو 100 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 110 متر وحتى 220 متر، وبأنظمة سداد مختلفة لتتناسب مع مختلف الفئات بحيث تتراوح ما بين 10 % مقدم واقساط حتى 8 سنوات بدون فوائد.

وأكد أن استثمارات مشروع 2 The Icon Residence ، تصل لـ مليار و300 مليون جنيه، لافتا إلى أن المشروع يقام على مساحة 50 ألف متر مربع بواقع 12 فدان، لافتا إلى أن المشروع يتضمن وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 110 متر مربع وتصل لـ 300 متر مربع، وذلك ما بين وحدات سكنية، وبنت هاوس، ودوبلكس.

وأوضح أن ستايل هوم تعد الشركة الوحيدة التى تقدم على تنفيذ مشروعاتها قبل عملية التسويق، لافتا إلى أن نسبة الإنشاءات داخل المشروع بلغت حتى الآن 55%، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات للحاجزين منتصف عام 2024.

وأشار إلى أن شركة ستايل هوم تسعى لتوفير عدد من الأنظمة لعملائها لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للحجز، موضحا أن وجود أكثر من نظام للسداد يرجع لدراسة الشركة لاحتياجات السوق العقارى المصرى والقدرة الشرائية للعميل فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن مشروع 2 The Icon Residence هو مشروع عمرانى متكامل الخدمات، ويتضمن عدد من الخدمات الذكية، بالإضافة إلى أنه كمبوند سكنى يتمتع بجودة عالية فى أنظمة التشطيبات و خدمات اللاند سكيب، بخلاف الأمن ودرجة الأمان داخل مشروعات شركة ستايل هوم بمختلف مدن ومحافظات الجمهورية، وهو ما يرجع للثقة الكبيرة التى تتمتع بها شركة ستايل هوم لدى عملائها سواء داخل مصر أو خارجها.

وقال أن مشروعات شركة ستايل هوم تقوم على طراز معماري مختلف عن المشروعات التقليدية، وهو ما ساعد الشركة على التوسع فى مختلف محافظات مصر بسبب مزايا المشروعات ونسب الإقبال الكبيرة من قبل العملاء.

وأكد ان مشروعات الشركة تقع في أكثر الأماكن طلبًا وتميزا ، وهي مبنية على أعلى معايير الجودة، وتمتلك الشركة عدة مشاريع فى مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية ، وتمتلك أكثر من 5 مشروعات فى مراحل مختلفة ، لافتا إلى أن محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة فى خارج القاهرة متنوعة ما بين مشروعات سكنية وإدارية وتجارية.

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