فازت شركة "سيلا كونترولز" (SELLA CONTROLS) بعقدٍ لتوفير أنظمة إدارة المباني (BMS) وأنظمة الرقابة الإشرافية والحصول على البيانات (SCADA) لأنفاق القسم "إس 1" (S1) و"إس 2" (S2) التابعة لشركة "هاي سبيد 2 ليميتد" (HS2).

ومنح المتعاقد المدني للأعمال الرئيسية شركة "سيلا كونترولز" (SELLA CONTROLS) العقد لهذا القسم من السكة الحديدية. ويُنفّذ مشروع "سكانسكا كوستاين ستراباغ" المشترك (SCS JV) أعمال بناء تتضمن قسمي الأنفاق "نفق نورثولت" و"نفق يوستون".

وبموجب شروط العقد، ستتولّى "سيلا كونترولز" (SELLA CONTROLS) مسؤولية تنفيذ التصميم الكامل، والذي يتضمن اختيار المعدات والهندسة والتنفيذ واختبار تكامل المصنع والتركيب والتشغيل لأحد عشر تطبيقاً متميزاً لأنظمة إدارة المباني (BMS) وأنظمة الرقابة الإشرافية والحصول على البيانات (SCADA). وبدأ العمل بالمشروع في أغسطس وسيمتدّ حتى انتهاء برنامج الأعمال الرئيسي لمشروع "سكانسكا كوستاين ستراباغ" المشترك (SCS JV)، وعندها سيتم تسليم جميع التجهيزات إلى شركة "هاي سبيد 2 ليميتد" (HS2).

وسيُصمّم نظام (BMS SCADA) الشامل للتفاعل والتكامل مع أنظمة التهوية، وتوزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض، ومرافق البوابة وعمود التهوية، وأنظمة الحريق. وسيتطلب هذا المشروع مشاركة واسعة النطاق مع فرق التصميم والتسليم الخاصة بمورّدي الأنظمة الفرعية المتعددة، إلى جانب التنسيق مع (HS2) لضمان تقديم حل مشترك.

وقال كريس إيليوت، مدير تنمية الأعمال بوحدة أعمال السكك الحديدية التابعة لشركة "سيلا كونترولز" (SELLA CONTROLS): "يُعدّ العقد الذي منحه لنا مشروع ’سكانسكا كوستاين ستراباغ‘ المشترك (SCS JV) خير دليل على خبرتنا في تكامل أنظمة السكك الحديدية، ويُسهم في ترسيخ مكانتنا في قطاع السكك الحديدية في المملكة المتحدة كمزود رائد لتطبيقات أنظمة التحكم".

وأضاف إيليوت: "بعد تنفيذ مشاريع لدعم الأنشطة التحضيرية لبرنامج (HS2) في نفق يوستون، كانت الشركة حريصة على المشاركة في برنامج الأعمال الرئيسي".

وقال يورغ دي لاموت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيما": "يُعدّ منحنا هذا النطاق المرموق من العمل إنجازاً كبيراً لقطاع الأعمال، وله آثار إيجابية على كل من عملياتنا في المملكة المتحدة ومجموعة "هيما" (HIMA) على نطاق عالمي".

وبدوره قال ماثيو سول، مدير شؤون الاختبار والتشغيل في مشروع "سكانسكا كوستاين ستراباغ" المشترك (SCS JV): "بعد مناقصة شهدت منافسة كبيرة، يُسعدنا الإعلان أنّ ’سيلا كونترولز‘ (SELLA CONTROLS) قد حصلت على الجزء الخاص بنظام إدارة المباني والاتصالات من العقد المدني الرئيسي لأنفاق القسم ’إس 1‘ (S1) و’إس 2‘ (S2) التابعة لشركة ’هاي سبيد 2 ليميتد‘ (HS2). وتميزت ’سيلا كونترولز‘ (SELLA CONTROLS) من خلال خبرتها المثبتة وسمعتها الراسخة ونهجها التعاوني طوال عملية الشراء. ونتطلّع في مشروع ’سكانسكا كوستاين ستراباغ‘ المشترك (SCS JV) إلى شراكة مثمرة مع ’سيلا كونترولز‘ (SELLA CONTROLS) في تقديم هذا العنصر الأساسي للمشروع لصالح شركة ’إتش إس 2‘ (HS2)".

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