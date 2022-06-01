بالشراكة مع "الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة"

· توفير الدعم المتكامل لصالح رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة

· الارتقاء بمكانة دبي كمركز أعمال عالمي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "دي يو كيو إي" الحرة (DUQE) بدء عملياتها رسمياً بمقرها الرئيسي في فندق سفينة الملكة إليزابيث 2 التاريخي العائم؛ لتكون المنطقة الحرة الأحدث في دبي والوحيدة في الإمارة التي يقع مقرها على متن سفينة في مياه دبي.

وبحضور نخبة من كبار الشخصيات ورجال الأعمال في قطاع تأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "دي يو كيو إي" الحرة (DUQE) عن شراكتها مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)، إحدى مؤسسات حكومة دبي، بشأن توفير الدعم المتكامل لصالح رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من التوسع بأعمالهم، على النحو الذي يعزز من مرونة مزاولة الأعمال في الدولة؛ وهي خطوة تهدف إلى تلبية الحاجة المتزايدة إلى حلول تنافسية ورائدة لتأسيس الشركات، في ظل الانتعاش الاقتصادي القوي والتدفق المستمر للشركات الدولية التي تنقل مكاتبها وموظفيها إلى دبي.

ومن خلال مقرها الرئيسي في دبي، تسعى شركة "دي يو كيو إي" الحرة (DUQE)، من خلال خبراؤها المتخصصين، إلى تقديم مساعدة تتخطى مرحلة إطلاق الشركات فحسب؛ لتقدم مجموعة واسعة وشاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تشتمل على المساعدة في فتح الحساب المصرفي، والمحاسبة، وفحوصات اللياقة الطبية والهوية الإماراتية، والتأمين الصحي، وعملية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن حلول مراكز الأعمال.

وفي هذا السياق، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC): "إن تأسيس شركة ’دي يو كيو إي‘ الحرة (DUQE) يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى التركيز على مواصلة النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الاستثمارية المتنوعة وتنمية المجتمع، وذلك بالتزامن مع إنشاء البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، بما يساهم في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال محوري للتجارة العالمية".

من جانبه، قال سعيد البناي، المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC): "نحن على ثقة بأن جهود شركة ’دي يو كيو إي‘ الحرة (DUQE) ستسهم في تحفيز بيئة الأعمال في دبي، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة الهادفة إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، إلى جانب مواصلة العمل وتضافر الجهود لجذب الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، وذلك للارتقاء بمكانة دبي كمركز أعمال عالمي عبر الاستفادة من مجموعة واسعة من فرص النمو في الأسواق المحلية الواعدة".

وقال غيث الدقر ، المدير العام لشركة "دي يو كيو إي" الحرة (DUQE): "تمّ بناء شركة ’دي يو كيو إي‘ الحرة (DUQE) لاستضافة الجيل التالي من المبتكرين والمبدعين والأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على إطلاق مشاريع مختلفة. لقد صممنا شركة ’دي يو كيو إي‘ الحرة (DUQE) لتكون مركز أعمال حديث، يوفر الدعم الشامل لكل من رواد الأعمال والشركات الناشئة، ويزودهم بكل ما تحتاج إليه أعمالهم للازدهار والنجاح، وكل ذلك في مكان واحد. يعمل لدينا فريق يضم نخبة من المهنيين المختارين بعناية الذين يعملون على تقديم دعم مخصص خلال كل مرحلة من مراحل إدارة الشركات، بدءاً من التأسيس والتسجيل، وصولاً إلى المهام التشغيلية، مثل تجديد التراخيص والتأشيرات وتسجيل ضريبة القيمة المضافة. إن شركة ’دي يو كيو إي‘ الحرة (DUQE) تعتبر المكان المثالي الذي يسمح بإنجاز كل الأمور المتطلبة لانطلاق أعمالك ونجاحها".

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لمحة عن شركة "دي يو كيو إي" الحرة (DUQE):

تعدّ شركة "دي يو كيو إي" (DUQE) منطقة حرة مخصّصة لاستضافة المبتكرين والمبدعين والأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على أحداث تغيير في قواعد اللعبة الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم بشكل أفضل. تقع منطقة "دي يو كيو إي" الحرة (DUQE) على متن سفينة كوين إليزابيث 2، وهي سفينة أسطورية رائعة ترسو حالياً بشكل دائم في ميناء راشد، كما تعدّ المنطقة الحرة الوحيدة في دبي التي يقع مقرها الرئيسي على متن سفينة.

توفر شركة "دي يو كيو إي" الحرة (DUQE) مجموعة شاملة من حلول الدعم لتأسيس الشركات ومجموعة كاملة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي من شأنها أن تسمح لرواد الأعمال بالتركيز على الأمور الهامة، بداية من مراحل تأسيس الشركات والتسجيل، إلى المحاسبة، وفتح الحساب المصرفي، وتسجيل

ضريبة القيمة المضافة وغير ذلك الكثير، تعدّ شركة ’دي يو كيو إي‘ الحرة (DUQE) المكان المثالي الذي يتمّ فيه إنجاز الأعمال وتحقيق الأمور.

لمحة عن مؤسسة الموانىء والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC)

تعد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إحدى مؤسسات حكومة دبي، والتي تأسست رسميًا في عام 2001، وتتضمن عدداً من الكيانات والسلطات التي تعمل تحت مظلتها. وتشمل هذه الكيانات الموانئ الرئيسية في دبي مثل ميناء راشد، وميناء جبل علي وميناء الحمرية والتي تديرها سلطة موانئ دبي، بالإضافة إلى دائرة التخطيط والتطوير -تراخيص، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، إلى جانب الذراع الاستثماري والذراع الأمني للمؤسسة والمتمثلان في إدارة الاستثمار وإدارة الأمن. وتعتمد المؤسسة على الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا لتقديم خدمات ذكية ومتميزة لمتعامليها، وتعمل بشكل دائم على تطوير آليات التعامل لتتوافق مع أفضل الممارسات ولتضمن سعادة وولاء المتعاملين بما يواكب التوجهات الحكومية.

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للاتصال:

أمبيا هوكه ambia.hoque@duqe.ae