أحدث إضافة على الواجهة المائية

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: وضعت شركة رأس الخيمة العقارية، كبرى شركات التطوير العقاري والبنية التحتية السياحية في الإمارات العربية المتحدة، في 6 يوليو، حجر الأساس لمشروع جيتواي ريزيدنس 2، ليشكل أحدث إضافة على الواجهة البحرية لشركة رأس الخيمة العقارية إلى جزيرة الحياة، ميناء العرب، رأس الخيمة.

حضر الحفل محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة رأس الخيمة العقارية، إلى جانب كبار الموظفين في الشركة، وممثلي من الشركة الموكلة بإنشاء المشروع.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة رأس الخيمة العقارية، “يسعدني أن أعلن عن بدء عمليات الإنشاء في مشروع جيت واي ريزيدنس ٢، الذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققتناه في مشروع جيتواي ريزيدنس ١، وبالتالي كان من الطبيعي أن نواصل التطوير في جزيرة الحياة، لاستكمال توفير مشاريع مناسبة وجاذبة للعائلات والمستثمرين، تمكنهم من العيش ضمن نمط حياة فاخر ".

ولفت الطير إلى أن جيتواي ريزيدنس ٢، يقع في جزيرة الحياة في مجمع ميناء العرب الذي يعتبر جوهرة مشاريع رأس الخيمة العقارية في قلب رأس الخيمة، ويضم شققاً عصرية فاخرة بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وتحيط بها مناظر خلابة للبيئة الطبيعية.

وتابع: تقع المجمعات السكنية المنخفضة الارتفاع، والتي تم تصميمها لتكمل التصميم الطبيعي وعناصر البيئة المحيطة، على مقربة من فندق ومنتجع أنانتارا ومنتجع وسبا انتركونتيننتال ميناء العرب، والعديد من متاجر البيع بالتجزئة والمنتجعات الفاخرة ومجموعة متعددة من المطاعم المتخصصة.

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