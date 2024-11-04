PHOTO
وقعت مدينة المضيبي الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، أول عقد توطين استثمار مع شركة رمال الصحراء المتنقلة، وذلك لإقامة مصنع عماني يختص في صناعة الغازات المسيلة والمضغوطة مثل غاز الأكسجين والنيتروجين المستخدمة في الأنشطة الطبية والأعمال الإنشائية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي مليوني ريال عماني على أن يقام على مساحة تقدّر بـ 16 ألف متر مربع.
وسيبدأ العمل على توطين المشروع مطلع العام القادم تزامنا مع إرساء مناقصة مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية التي طرحتها مدائن مؤخراً للشركات العمانية والسعودية، حيث يتمثل المشروع في تنفيذ المرحلة الأولى وتطوير ما يقارب 2.5 مليون متر مربع تشمل على عدد من الخدمات الأساسية، مثل: شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة وخزانات المياه والسياج الأمني وأجهزة المراقبة، وعدد من الوحدات الجاهزة في مجمع مدائن الريادي بمساحة 500 متر مربع لكل وحدة صناعية، حيث سيحتوي هذا المجمع على مكاتب إدارية مع ورش التصنيع ومواقف خاصة للسيارات ومداخل للشاحنات ، بالإضافة إلى مبنى الخدمات الذي سيضم مكاتب إدارة المدينة الصناعية، مركز الخدمات "مسار" (محطة واحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين)، وقاعات اجتماعات مع مرافق أخرى تخدم المستثمرين في المدينة الصناعية.
-انتهى-
#بياناتشركات