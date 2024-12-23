دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع "الشركة" (المُدرجة في سوق دبي المالي بالرمز UPP)، عن وضع حجر الأساس لمشروعها الرائد "تكايا" في موتور سيتي، والذي تُقدَّر قيمته بحوالي 2 مليار درهم إماراتي.

وتعكس هذه الخطوة الهامة التزام الشركة بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية الراقية، إذ يَعدُ المشروع بتقديم تجارب معيشية استثنائية، وإرساء معايير جديدة لفئات المجتمع المتوسطة والعليا.

ويُشكل مشروع "تكايا" علامةً فارقةً في مسيرة شركة الاتحاد العقارية، بما يتواءم مع طموح الشركة الكبير لتنويع محفظة مشاريعها العقارية. بإطلالة ساحرة على حلبة دبي أوتودروم، يمتد المشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 436,175 قدمًا مربعًا ويصل ارتفاع واجهة البناء فيه إلى 560 مترًا، ويضم ثلاثة أبراج سكنية تحتوي على 788 وحدة سكنية فاخرة تتنوع بين الاستوديوهات إلى الوحدات بثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى بنتهاوس، تاونهاوس، وفلل، وبوليفارد تسوّق بطول 500 متر، يهدف إلى خلق بيئة مجتمعية نابضة بالحياة وتقديم تجربة تسوق استثنائية للسكان.

وتتضمن أساسات مشروع "تكايا" 995 دعامة أساس متوزعة على 99,000 متر مكعب من أعمال الحفر (الأعمال الأرضية)، بحدود تدعيمية يصل طولها إلى 500 متر. ومن المتوقع أن تنجز هذه الأعمال التأسيسية خلال ستة أشهر.

ويُعد مشروع "تكايا" ترجمةً حقيقيةً لرؤية شركة الاتحاد العقارية، حيث يجمع بين المرافق العصرية، والمساحات الرحبة، معايير المعيشة العصرية الفاخرة لتقديم تجربة سكنية راقية.

وشهد حفل وضع حجر الأساس، الذي أقيم يوم 20 ديسمبر 2024، حضور السيد محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، السيد عبدالوهاب الحلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، السيد سيف السركال، عضو مجلس الإدارة والسيد عبدالرحمن شرف، عضو مجلس إدارة الشركة.

ويمثل هذا المشروع خطوةً استراتيجيةً لتعزيز قطاع العقارات المزدهر في دولة الإمارات، كما يُبرز التزام الشركة بتطوير مشاريع حديثة تعيد صياغة نمط الحياة العصرية، وتسهم في تحقيق رؤية دبي للنمو المستدام وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

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