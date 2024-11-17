بموجب الاتفاقية تحصل أكوا باور على حق أولوية التعاقد على سعة 2 جيجاواط في الساعة الجديدة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوزبكستان

باكو - جمهورية أذربيجان: بحضور فخامة شوكت ميرضيائيف؛ رئيس جمهورية أوزبكستان ، وفخامة إلهام علييف؛ رئيس جمهورية أذربيجان، وصاحب السمو الملكي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة أكوا باور، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، وأول شركة في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توصلها إلى اتفاقية تنفيذ ملزمة، مع وزارة الطاقة في جمهورية أوزبكستان، لتطوير أنظمة مستقلة لتخزين الطاقة بالبطاريات، بسعة 2 جيجاواط في الساعة في جميع أنحاء البلاد.

وجاء هذا الإعلان عن توقيع الاتفاقية على هامش توقيع المملكة وجمهوريات أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة.

وتم التوقيع رسمياً على الاتفاقية ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (COP 29)، في باكو عاصمة أذربيجان، حيث أكّد الطرفان التزامهما بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين أكوا باور ووزارة الطاقة الأوزبكستانية، خلال منتدى طشقند للاستثمار، في شهر مايو من العام الجاري؛ 2024م.

وتحصل أكوا باور، بموجب هذه الاتفاقية، التي تبلغ مدتها عامين، يمكن تمديدها باتفاق الطرفين، على حق أولوية التعاقد على المشروعات الجديدة من سعة 2 جيجاواط في الساعة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوزبكستان، الأمر الذي يتيح لها تقديم أقل تعرفة ممكنة وبأسعار تنافسية. وسيتعاون الطرفان على إعداد دراسات الجدوى لتحديد المواقع المثالية لإقامة مشروعات هذه الاتفاقية.

ويُعد توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً لطموحات أوزبكستان الرامية إلى توسيع محفظة الطاقة المتجددة، وللمكانة الرائدة التي تتمتع بها أكوا باور في مجال تقنيات تخزين الطاقة.

وتعليقاً على أهمية الاتفاقية، قال رعد السعدي؛ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكوا باور: "تمثل هذه الاتفاقية خطوةً جوهريةً في إطار شراكتنا، التي نفخر بها مع جمهورية أوزبكستان، كما أنها تعزز رؤيتنا المشتركة لمستقبلٍ مستدام، لأن أكوا باور تُعدّ أكبر مستثمر في قطاع الطاقة في أوزبكستان، مع وجود مشروعاتٍ لها تتجاوز قدرتها 13 جيجاواط، ونحن نؤكّد دعمنا لجهود تحول الطاقة في أوزبكستان بالاعتماد على الحلول المتقدمة للتخزين بالبطاريات. ولا شك أنَّ من شأن هذه الاتفاقية أن تعزز ريادتنا في تقنيات تخزين الطاقة، كما أنها تُظهر، في الوقت ذاته، التزامنا بتقديم حلول طاقة موثوقاً بها ومستدامة في منطقة آسيا الوسطى".

وتُعد أكوا باور مشاركاً رئيساً في مشهد الطاقة المتجددة في أوزبكستان، التي تعدّ ثاني أكبر سوق لها بعد المملكة العربية السعودية. ويُسهم تطوير مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعةٍ تزيد عن 2 جيجاواط في الساعة، في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى إبرازه مساعي أوزبكستان، وتركيزها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، ودمج مزيدٍ من الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الوطني.

نبذة عن أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 13 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشاريعها 90 مشروعاً قيد التشغيل أو في مرحلة من التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ 353.77 مليار ريال سعودي (94.3 مليار دولار أمريكي)، والقدرة على توليد 65.6 جيجاواط من الطاقة وإدارة 8.1 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي يتم تسليمها بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

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