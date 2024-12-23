الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ألف، شركة التطوير العقاري الرائدة في إمارة الشارقة، عن إطلاق المرحلة الأحدث من مشروعها السكني المتميز "حيّان" تحت اسم "سَمَر 2"، استجابةً للطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المراحل السابقة، مثل "أريم"، "ألما"، و"سَمَر 1"، حيث شهدت وحدات التاون هاوس إقبالاً واسعاً من العائلات والمستثمرين الباحثين عن خيارات سكنية مرنة ومتميزة في الإمارة.

يتكون حي "سَمَر 2" من 242 وحدة سكنية متنوعة تشمل 64 وحدة من التاون هاوس بغرفتي نوم، و138 وحدة بثلاث غرف نوم، و40 وحدة بأربع غرف نوم. وقد تم تصميم هذه الوحدات بعناية فائقة لتوفير الراحة العصرية والأجواء الهادئة التي تلبي احتياجات الحياة العائلية. يقع المشروع في قلب حيّان، ويتميز بتصميمه الذي يدمج بين الطبيعة والحداثة. ومن المقرر أن يتم تسليم الوحدات الجديدة بحلول الربع الرابع من عام 2028، مما يعكس التزام المجموعة بالوفاء بوعودها تجاه العملاء.

تصاميم متطورة وخيارات سكنية مرنة

وأكد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، أن "سَمَر 2" يأتي كاستجابة مباشرة للطلب الكبير على الوحدات السكنية ضمن مشروع "حيّان"، مع توفير تصاميم متطورة وخيارات سكنية مرنة تلبي تطلعات العائلات والمستثمرين على حد سواء. وأضاف أن المشروع يعكس رؤية المجموعة في إنشاء مجتمعات مستدامة ومتكاملة تسهم في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية وسكنية رائدة.

مشروع "حيّان" أيقونة للحياة العصرية

ويعد مشروع "حيّان"، أحد المشاريع العقارية الأبرز في إمارة الشارقة، ويمتد على مساحة 8.7 مليون قدم مربع، وبقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار درهم إماراتي. يتميز المشروع بكونه أيقونة للحياة العصرية، حيث يضم أكبر بحيرة سباحة في الإمارة وأكثر من 40,000 شجرة خضراء، ما يعكس التزام المجموعة بتوفير بيئة مستدامة وعصرية للسكان.

إلى جانب جماليات التصميم والطبيعة الخضراء، يوفر المشروع مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، مثل مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات، ومناطق لعب للأطفال، ومرافق رياضية وترفيهية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي. كما يتميز بموقع استراتيجي يتيح للسكان سهولة الوصول إلى أهم المعالم في الإمارة، مثل مطار الشارقة، ومسجد الشارقة الكبير، ومدينة الشارقة الجامعية، بالإضافة إلى مراكز التسوق البارزة مثل وزيرو6 مول، ما يجعل المشروع وجهة مثالية للعائلات والمستثمرين على حد سواء.

تعزيز جودة الحياة للسكان ضمن مجتمعات متكاملة تجمع بين الحداثة والاستدامة

مع إطلاق "سَمَر 2"، تعزز مجموعة ألف التزامها بتقديم خيارات سكنية مبتكرة تلبي احتياجات السوق العقارية في الشارقة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان ضمن مجتمعات متكاملة تجمع بين الحداثة والاستدامة.

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

للحصول على لمحة شاملة عن منجزات مجموعة "ألِف"، والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، يرجى زيارة موقعنا على غوغل: www.alefgroup.ae

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