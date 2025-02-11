الرياض، المملكة العربية السعودية، تقدم ريدينغتون، المزود الرائد لحلول التكنولوجيا ومركز الابتكار في الأسواق الناشئة، ظهورًا قويًا في LEAP 2025، الحدث التكنولوجي الرائد في المملكة العربية السعودية. تحت شعار تعزيز النظام البيئي التكنولوجي، تضع ريدينغتون نفسها كمجمّع يساعد في بدء عصر جديد من التكنولوجيا.

التزام ريدينغتون تجاه المملكة العربية السعودية

تظهر ريدينغتون التزامها القوي تجاه المملكة من خلال إنفاقات كبيرة تمول من خلال العائدات الداخلية. أكبر إعلان تقوم به الشركة في LEAP 2025 هو أنها ستنفق مبلغًا مثيرًا للإعجاب قدره 2 مليار ريال سعودي في المملكة خلال العقد المقبل. ستشمل هذه النفقات مقرًا رئيسيًا متطورًا، ومركز توزيع ذكي وأوتوماتيكي، واستثمارات في بناء المواهب.

لدى ريدينغتون وجود فعلي في المملكة العربية السعودية منذ 24 عامًا، مما يوضح بوضوح مدى عمق أولوياتها في المملكة. وجود شبكة من المستودعات الفيزيائية عبر المدن الكبرى في السعودية وتوفير تكنولوجيا بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2024 فقط يعزز هيمنتها في السوق. متماشية مع رؤية السعودية 2030، تلعب ريدينغتون دورًا رئيسيًا في ضمان توفر التكنولوجيا في جميع أنحاء المملكة.

قال فيسواناث بالاسيانا، الرئيس التنفيذي لشركة ريدينغتون في الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن ملتزمون تمامًا برؤية السعودية 2030، حيث التكنولوجيا عنصر رئيسي في جميع أركانها الثلاثة - مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. نحن مكرسون حقًا للعب دور نشط في تحقيق أهدافها التحويلية. من خلال مواءمة جهودنا مع هذه الرؤية الطموحة، نهدف إلى المساهمة بشكل ملموس في تقدم المملكة ونجاحها على المدى الطويل".

أعلنت ريدينغتون عن توفر التقنيات والحلول المصنوعة في السعودية ضمن محفظتها القوية من العروض من العلامات التجارية العالمية الرائدة. "تتيح لنا شراكتنا الطويلة الأمد مع علامات تجارية عالمية المستوى أن نكون عامل تحفيز لنقل المصنعين المحليين إلى الأسواق العالمية. سيكون شحن التقنيات والحلول المصنوعة في السعودية عبر المنطقة شرفًا لنا لأنه يجعلنا جزءًا من قصة النمو المثيرة في السعودية. مع التركيز على الجودة والأداء وقابلية التوسع، تم تصميم هذه التقنيات المصنوعة في السعودية لدعم العمليات التجارية الأكثر أهمية، مما يوفر موثوقية وأمانًا لا مثيل لهما"، كما شارك بالاسيانا.

كأمة طموحة تبني اقتصادات غير نفطية على نطاق واسع، ضاعفت الحكومة السعودية جهودها في بناء حاضنات الشركات الصغيرة والمتوسطة وبدء التشغيل من خلال توفير البنية التحتية ورؤوس الأموال والسياسات المواتية. وقد أدت جهود الحكومة إلى ارتفاع عدد الشركات الناشئة ومزودي البرمجيات، مما زاد الطلب على التكنولوجيا وأنظمة الدعم. إلى جانب موفري السحابة، ومزودي البرمجيات، ومنصات الذكاء الاصطناعي، تعمل ريدينغتون بنشاط على تمكين نظام الشركات الناشئة ومزودي البرمجيات في السعودية.

قال رواد عياش، رئيس ريدينغتون في السعودية: "توفر ريدينغتون الدعم الأساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ومزودي البرمجيات في السعودية، مما يساعدهم على التوسع في الأسواق العالمية".

بعيدًا عن توسيع بنيتها التحتية وبناء الأنظمة، حققت الموزع أيضًا خطوات كبيرة في اكتساب المواهب، وتطوير محترفين مهرة لتعزيز قدراتهم ومساعدتهم في تلبية الطلب المتزايد في الصناعة.

أضاف عياش: "ستواصل ريدينغتون الاستثمار في برنامج نجم، الذي يهدف إلى تجهيز المواطنين السعوديين بالمهارات عبر مجالات الشركات المختلفة. هدفنا هو تمكين هؤلاء الأفراد وتطويرهم كقادة في بيئة الشركات. إن تفاني ريدينغتون تجاه المملكة يتجلى من خلال تركيزها على رعاية المواهب، ودعم الشركات المحلية، وبناء البنية التحتية، ودفع النمو في صناعة التكنولوجيا".

ريدينغتون في LEAP 2025

من خلال مشاركتها في LEAP 2025، تهدف ريدينغتون إلى كشف الفرص المثيرة للأعمال، وتمكينها من خلال حلول مبتكرة وشراكات تعاونية. من خلال ربط الأعمال مع الإمكانات الكاملة للتقنيات الناشئة، تضع ريدينغتون نفسها كمحرك رئيسي في التحول الرقمي بالمنطقة.

سيشهد الحضور في جناح ريدينغتون - القاعة 3، D70 في LEAP 2025 الابتكارات عبر التقنيات، ويتعلمون حالات استخدام جديدة للحلول المتقدمة، ويكتسبون رؤى من التجارب الأرضية، وقصص النجاح، والاتجاهات السوقية، ويتواصلون مع خبراء التكنولوجيا.

أضاف بالاسيانا: "يمثل LEAP 2025 لحظة محورية بينما نتطلع نحو الإمكانيات الهائلة لمستقبل السعودية الرقمي. المملكة في موقع فريد لقيادة المنطقة في الابتكار، وفي ريدينغتون، نحن ملتزمون بعمق بتعزيز التعاون الذي سيفتح الفرص التحويلية. مع خبرتنا الواسعة، وتقنيتنا المتطورة، وشبكتنا القوية من الشركاء، نحن مجهزون جيدًا لدعم رؤية السعودية الطموحة للنمو الرقمي".

تكرس ريدينغتون جهودها لمساعدة المملكة العربية السعودية على تحقيق كامل إمكانياتها على الساحة العالمية، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق رؤية 2030 وتشكيل مستقبل مزدهر للمملكة.

حول ريدينغتون

ريدينغتون هي مزود مزدهر لحلول التكنولوجيا بإيرادات تزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي، ولديها شبكة تضم أكثر من 450 علامة تجارية دولية عبر 40 سوقًا في مجال تكنولوجيا المعلومات. تم تصنيف ريدينغتون في المركز السابع عالميًا من قبل شركة الأبحاث الشهيرة كاناليس بناءً على إيرادات 2023. ومن المتوقع أن تكون واحدة من أسرع الموزعين نموًا في العالم.

لا تقتصر ريدينغتون على سد الفجوة بين الابتكار والتبني؛ بل تتنقل ببراعة وتذوب تعقيدات الاحتكاك التكنولوجي - التحديات المتعددة الأوجه التي تظهر مع تطور التكنولوجيا واندماجها في الأسواق المختلفة. من خلال معالجة الاحتكاكات الرئيسية في السوق والتكنولوجيا والمعرفة، تمكن ريدينغتون الشركات من النجاح في المناظر الطبيعية المعقدة والمتطورة. من خلال تحويل هذه الاحتكاكات إلى فرص، نقود تأثيرًا تكنولوجيًا عميقًا وإمكانية الوصول. تضمن ريدينغتون التوزيع السلس عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، والاتصالات، ونمط الحياة، والطاقة الشمسية في مناطق تشمل الهند، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وتركيا.

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