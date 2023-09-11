ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة ذاخر للتطوير في مدينة مكة المكرمة، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "صندوق تتمة"، بهدف تطوير "حدائق ذاخر" ضمن مشروع ذاخر مكة بقيمة تتجاوز الـ 2 مليار ريال سعودي، والتي ستتم إدارتها من قبل مشغل عالمي.

وجاء توقيع الإتفاقية خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض من فترة 10 إلى 13 سبتمبر 2023. ويتكون المشروع الجديد من ثلاثة أبراج فندقية وسكنية فندقية تمتد على مساحة 11 ألف متر مربع، وتحتوي على قرابة 400 غرفة فندقية وأكثر من 1500 وحدة سكنية فندقية. وستتم أعمال الإنشاء والتشغيل على عدة مراحل ويتوقع أن يكتمل المشروع خلال 5 سنوات.

وقال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير: "يسعدنا أن نعلن اليوم عن اتفاقية التعاون مع "صندوق تتمة" لإطلاق مشروع "حدائق ذاخر"، التي تدل على الثقة والدعم من قبل شركائنا في الأعمال التطويرية التي تقوم بها شركة ذاخر، بما يحقق تطلعات المستثمرين والزوار، من حجاج ومعتمرين وقاصدي مكة عموماً. حيث تحرص ذاخر على توفير أفضل الخيارات والمنتجات في ظل الإهتمام بكامل التفاصيل لزيادة جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030."

وتأتي اتفاقية التعاون الجديدة، التي وقعتها شركة ذاخر، وسط نشاط كبير ونمو بارز لقطاع العقارات في مكة المكرمة بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، إضافة إلى العناية والاهتمام البالغين الّلذين توليهما الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي ترتقي بالأعمال والخدمات المقدمة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بما يتناسب مع مكانة مكة المكرمة وقدسيتها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنجاز معظم المرحلة الأول من مشروع ذاخر مكة ومن ضمنها البنية التحتية كاملة، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024.

ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون وفنادق هيلتون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.

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نبذة عن "ذاخر مكة":

مشروع "ذاخر مكة" هو أحد أضخم وأهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، والذي تقوم بتطويره شركة ذاخر للتطوير التي تهدف لتغيير مشهد التطوير العقاري في مكة المكرمة. وتتمثل رؤية الشركة في المساهمة في التطوير والتنمية المستدامة لمكة المكرمة وأن تصبح الوجهة المفضلة لزوار المدينة المقدسة

وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي. يشارك المشروع في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم، بالإضافة لتعزيز التنمية العقارية والاقتصادية للمدينة وتمكين الراغبين من تملك عقار متمّيز داخل مجتمع متكامل الخدمات وبيئة تنبض بالحياة والأمان وعلى مقربة من الحرم المكي الشريف.