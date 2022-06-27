أعلنت شركة جدوى للاستثمار، الشركة الرائدة في مجال إدارة الاستثمار والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، عن الإطلاق الناجح لصندوق الدار للاستثمار 2 بالشراكة مع شركة دار الماجد العقارية والبنك العربي الوطني.

صندوق الدار للاستثمار 2 هو صندوق استثمار عقاري مغلق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحجم إجمالي مستهدف قدره مليار ريال سعودي. ويأتي الصندوق امتداداً للنجاح الذي حققه صندوق الدار للاستثمار الأول، والذي تم طرحه في الربع الأول من عام 2021 بحجم مليار ريال. يستهدف صندوق الدار للاستثمار 2 الاستفادة من نمو الطلب على العقار السكني في الرياض ومواصلة الشراكة الفاعلة بين جدوى للاستثمار ودار الماجد. وتتمثل استراتيجية الصندوق في الاستحواذ على مجموعة أراضي سكنية في مواقع متميزة في مدينة الرياض، وذلك بهدف تطوير مجمعات سكنية تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع.

وتعليقاً على إطلاق الصندوق، قال الأستاذ طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: “يقدم صندوق الدار للاستثمار 2 لمستثمرينا فرصة الاستثمار في المقومات الجاذبة لقطاع العقار السكني في مدينة الرياض، وبالشراكة مع شركة دار الماجد الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة."

ومن جانبه، قال الأستاذ خالد الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة دار الماجد العقارية: "إطلاق صندوق الدار للاستثمار 2 يعيد تأكيد شراكتنا الممتدة والفاعلة مع شركة جدوى للاستثمار، ويمثل امتدادا لاستراتيجيتنا المتركزة على تطوير أفضل وأحدث الحلول السكنية للأسرة السعودية."

تشغل جدوى للاستثمار منصب مدير صندوق الدار للاستثمار 2، وتعد أحد أكبر مديري الصناديق العقارية الخاصة في المنطقة وأكبر مدير لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، تدير جدوى محافظ وصناديق استثمارية لعملائها في الأسهم العامة، والملكية الخاصة، والائتمان الخاص، واستثمارات الدخل الثابت. وتعد شركة دار الماجد العقارية شركة تطوير عقاري رائدة لديها سجل إنجازات حافل ورؤية بأن تصبح الأولى في مجال التطوير السكني في المملكة.

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