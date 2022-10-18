ملبورن، أستراليا: وقّعت "كونكت 2 ماي دوكتر"، وهي منصة افتراضية شاملة تُعنى بالرعاية الصحية تمكنت من ترسيخ مكانتها كمزود رائد لخدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت في منطقة آسيا والشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة لتبادل الخبرات العلمية والطبية.

توافقت المؤسستان على التعاون في أنشطة بحثية سوف تشمل مجالات عدة منها جمع البيانات وتحليلها والتشارك في تقديمها للمجلات والمؤتمرات والفعاليات العلمية.

وبحسب الاتفاقية، فإن إعادة تأهيل بعض المرضى عن بعد ستتم بواسطة وحدة نظام أومنيروم التابعة لـمنصة "كونكت 2 ماي دوكتر". سوف يسهم ذلك في تمكين المعالجين الفيزيائيين من مراقبة عملية تعافي المرضى أو إعادة تأهيلهم عن بُعد.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور محمد علم الدين، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه التي تتسم بأهمية كبرى مع منصة ’كونكت 2 ماي دوكتر‘. ستعمل المؤسستان معاً لتوسيع نطاق الأبحاث في مجال الرعاية الصحية وتعزيز أهدافنا التعليمية. ونحن على أتم الثقة بأن هذه الشراكة ستساعد في توفير برامج التدريب الأمثل للطلاب والرعاية الصحية للمرضى". وأضاف: "يتمثل الجانب الرئيس من تعاوننا في استكشاف الفرص للمساهمة في التنمية الصحية المحلية".

افتتحت "كونكت 2 ماي دوكتر" مؤخراً مقرها الإقليمي في دبي لتلبية العروض في إدارة المرضى عن بُعد، والرعاية المنزلية، وإعادة التأهيل عن بُعد والمزيد من الاحتياجات في المنطقة.

وفي حديثه عن خطط الشركة المستقبلية، قال السيد برامود كوتي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة "كونكت 2 ماي دوكتر": "تعد مذكرة التفاهم مع جامعة الشارقة خطوة هامة بالنسبة لنا. نحن على ثقة بأننا سنتمكن من تلبية احتياجات المنطقة في مجال الرعاية الصحية على النحو الأمثل من خلال الاستفادة من قدراتنا التقنية".

لمحة عن "كونكت 2 ماي دوكتر": تتيح منصة "كونكت 2 ماي دوكتر" لمزودي الرعاية الصحية إطلاق العنان لقدرات الصحة الرقمية. ونعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على تجربة الرعاية الصحية وتزويد مزودي الرعاية الصحية بالأدوات والقدرات لتمكينهم من تقديم نتائج صحية أفضل. ونتعاون مع بعض المستشفيات الرائدة والمتعددة التخصصات في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. منذ إطلاق منصتنا في عام 2016، ساعدنا المرضى من أكثر من 15 دولة في التواصل مع المتخصصين للاستفادة من استشاراتهم الافتراضية الخاصة والآمنة. وتتخذ الشركة من ملبورن مقراً رئيساً لها، ولديها مكتب محلي في كل من الهند ودبي. وتعمل "كونكت 2 ماي دوكتر" مع مؤسسات عدّة منها مستشفيات ريم و"في بيه إس جروب" و"لايف ووركس" والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومستشفى البحرين الملكي والمستشفى الملكي للنساء والأطفال وبنك

الإثمار و"كيمز جروب" وغيرها. تتلقى "كونكت 2 ماي دوكتر" تمويلها من "أرتيزيان" للاستثمارات ومن مستثمرين في القطاع الخاص من سنغافورة.

ويُمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.businesswire.com/news/home/20221012005658/en/

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