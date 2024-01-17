أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن توقيعها عقدًا مدته 5 سنوات مع شركة حديد البحرين لتوريد كريات الحديد الخام. وقد تم توقيع العقد الذي تبلغ قيمته حوالي 2 مليار دولار، في فعاليات الاجتماع الرابع لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي عقدت مؤخرًا في البحرين.

وستساهم الاتفاقية الجديدة في تعزيز التعاون الحالي بين الشركتين والذي تضاعف بمقدار 16 مرة منذ العام 2009. وستقوم شركة حديد البحرين بتزويد شركة حديد الإمارات أركان بكميات مضمونة من كريات الحديد الخام عالية الجودة مما سيعزز النمو المستدام لصناعة الحديد والصلب في المنطقة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: "نسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع حديد البحرين إلى تعزيز النمو الصناعي المتكامل، وضمان سلسلة توريد مستقرة وتعزيز إمكانياتنا لتصنيع منتجات الصلب عالية الجودة. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الشراكات وتعزيز التعاون مع دول المنطقة، فضلاً عن تحقيق أهداف الشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي انطلقت عام 2022 بهدف التكامل في الموارد والقدرات والخبرات المملوكة من قبل دول الشراكة."

من جهته، قال ديليب جورج، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد البحرين: "يعكس التعاون الإستراتيجي بين حديد البحرين وحديد الإمارات أركان رؤية قوية مشتركة للتعاون والنمو لكلا الشركتين. ويسعدنا أن نلعب دورًا مهماً في دعم مبادرات التنمية الاقتصادية المنصوص عليها في الشراكة الصناعية من أجل نمو اقتصادي مستدام لدول المنطقة. ونؤكد من خلال هذه الإتفاقية على التزامنا بتوفير كريات الحديد الخام عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتنامية لشركة حديد الإمارات أركان."

ويمثل حفل التوقيع، الذي يعد جزءًا من المبادرة التعاونية التي تضم دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين، علامة بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول. كما يعزز التحالف الاستراتيجي بين حديد الإمارات أركان وحديد البحرين، مما يعزز آفاق نمو الشركتين على مدى السنوات الخمس المقبلة.

نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها. وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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