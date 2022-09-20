Gates developments توقع مع تحالف استشاري يضم شركة انفرجن لاستشارات التطوير العقاري والاستشاري الهندسي مكتب رائف فهمي للبدء في مشروعها الجديد غرب القاهرة

أطلقت شركة Gates Developments مشروعها الجديد متعدد الاستخدامات والواقع على وصلة دهشور في مدينة الشيخ زايد، والذي سيكون من أجمل مشروعات المنطقة بإجمالي حجم استثمارات تتخطي 2 مليار جنية مصري، ويمتد المشروع على مساحة 17 فدانًا تقدم من خلاله الشركة تجربة جديدة بمنطقة غرب القاهرة عبر تقديم مشاريع نوعية ملتزمة بكل بمعايير الاستدامة والتطوير المتنامي لمواكبة رؤية الحكومة 2030، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

وقد أكد السيد حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments أن المشروع وضعنا فيه خبرات سنوات عديدة من أجل أن يكون أيقونة غرب القاهرة خاصة وأن الموقع عبقري ومتميز، وجيتس للتطوير العقاري تعد واحدة من الشركات التي تبحث دائما عن التجديد والحداثة واستخدام كل ما هو جديد لتقديم منتج متميز لكسب ثقة العميل، نهدف به تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري تضمن للعملاء استثمار جيد بسعر يتناسب مع القيمة الاستثمارية. بجانب الاهتمام بالخدمات والصيانة وتوفير كل ما هو جديد لإيماننا بأن هذه الأمور تزيد من قيمة الاستثمارات في مشروعاتنا.

وفي إطار الخطة الاستراتيجية لشركة Gates Developments وبالتزامن مع تحديث العلامة التجارية التي تعكس رؤية الشركة المستقبلية في تطوير منتج عقاري فريد من نوعه، أقامت الشركة حفل توقيع مع تحالف استشاري يضم شركة انفرجن لاستشارات التطوير العقاري والاستشاري الهندسي مكتب رائف فهمي لإطلاق مشروع عمراني متكامل في مدينة ٦ اكتوبر، وهو ما يعكس رؤية الشركة في الاستعانة بأفضل الاستشاريين في المجالات المختلفة لتطوير منتج عقاري متميز يتناسب مع حجم النمو بالسوق المصري، لتقديم أفضل وأرقى التصاميم المعمارية والهندسية على أحدث طراز عالمي لتلبي كافة احتياجات العملاء.

وأعرب نصر عن سعادته بالتعاون مع تحالف استشاري يضم شركة انفرجن لاستشارات التطوير العقاري والاستشاري الهندسي مكتب رائف فهمي وهو من التحالفات الاستشارية الهندسية المتخصصة، فالمهندس رائف فهمي هو أحد أهم المصممين الحائزين على العديد من الجوائز العالمية في مجال تصميم المدن والمشروعات العقارية العملاقة. وتم الاتفاق معهم على كافة التفاصيل ونعمل معا من أجل أن يكون المشروع نموذجاً فريداً للمشاريع الكبرى غرب القاهرة، خاصة وأنه يتميّز بموقعه الاستراتيجي، ويتضمن المشروع وحدات سكنية وفيلات ووحدات تجارية كما يشمل أماكن ترفيهية ورياضية بمخطط عام متميز هذا بجانب استخدام الذكاء الصناعي وكل عوامل البيئة في تحقيق الاستدامة وتوفير الرفاهية التي اعتاد عليها عملاء جيتس للتطوير العقاري.

وعلى الجانب الأخر عبر المهندس رائف فهمي مؤسس رائف فهمي للاستشارات، أن التعاون مع شركة جيتس للتطوير العقاري إضافة كبيرة وجديدة لمكتبه خاصة وأنهم يملكون فكر متطور ويبحثون عن كل جديد في السوق من أجل إرضاء عملائهم والمشروع يقع في منطقة متميزة جدا وهو ما يجعلنا نؤكد أنه سيكون الأفضل في المنطقة، وشركتنا تهدف دوما لتعزيز الوعي المعماري في مصر والشرق الأوسط من خلال تنويع البنية المعمارية الحديثة.

يذكر أن Gates developments تعمل وفق خطط مدروسة لكافة مشروعاتها الحالية والمستقبلية لضمان التميز والتفرد والمصداقية وكسب ثقة عملائها خاصة وأنها تمتلك من التجربة والخبرة ما يجعلها قادرة على الالتزام بكافة متطلبات العملاء وتوفير كافة احتياجاتهم وفقًا لأحدث المتغيرات بالسوق العقاري وقد ظهر هذا جليا في مشروعات الشركة الخمسة السابقة منها ثلاث مشروعات بالعاصمة الإدارية ومشروعًا بمدينة 6 أكتوبر والخامس بمدينة الشيخ زايد، الأول مشروع "AUDAZ" ويقع بمنطقة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقام على مساحة 4 فدان بنسبة بنائية 16800 متر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 85% من الأعمال الإنشائية، ويتكون المشروع من 2 مبنى A & B بإجمالي عدد 756 وحدة تتنوع الوحدات ما بين "إداري، تجاري، طبي" بمساحات متنوعة تبدأ من "46 م – 111 م" والتجاري يبدأ من "19 م – 86 م"، من المقرر أن يتم تسليمه في الربع الأخير من 2022، وإجمالي حجم الاستثمارات 2.5 مليار.

والمشروع الثاني "CATALAN" يقع في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدان، ويضم مول تجاري وتبلغ عدد الوحدات السكنية به 817 وحدة وتتنوع ما بين فيلات بمساحة تبدأ من 479 متر إلى 647 متر، والشقق من 107 إلى 200 متر، والدوبلكس من 312 إلى 380متر ويضم المشروع مول "Catalan" التجاري، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 65% من الأعمال الإنشائية، ومن المقرر أن يتم تسليمه في الربع الأخير من 2023، وحجم الاستثمارات 2 مليار.

أما المشروع الثالث "VENIA" ويقع بمنطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة مقام على مساحة 40 فدان، ويضم مول تجاري، وتم الانتهاء من تنفيذ 50% من الأعمال الإنشائية، وتتنوع مساحات الوحدات، فتبدأ مساحة الفيلات من 615 متر وتصل إلي 876 متر، أما الشقق تبدأ من 120 متر وتصل إلى 222 متر، من المقرر أن يتم تسليمه في الربع الأخير من 2024، وإجمالي حجم الاستثمارات 2.4 مليار.

والمشروع الرابع "WESTGATE" ويقع في قلب 6 أكتوبر مقام على مساحة 4 فدان وهو مشروع متعدد الاستخدامات، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال الإنشائية، وتبدأ المساحات المحلات به من 23 متر مربع وتصل إلى 349 متر مربع، وإجمالي حجم الاستثمارات مليار جنية.

والمشروع الخامس “PLAZA ESPANA" ويقع في مدينة الشيخ زايد على مساحة 4 فدان، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكامل، وتسليمه وتشغيله وجزء به العديد من العلامات التجارية والمتميزة فى الأسواق العالمية والمحلية، وإجمالي حجم الاستثمارات مليار جنية.

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