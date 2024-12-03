(القاهرة، مصر) أعلنت شركة فوري (المدرجة في البورصة المصرية تحت الرمز FWRY.CA)، والرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، أن فوري شركة فورى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، قد حققت نجاح غير مسبوق عبر خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" الرقمية المخصصة للتجار الشركاء لفوري، (عالنوتة) لتمويل السحب علي المكشوف. فمنذ بداية العام، قامت فوري بضم أكثر من 50 ألف تاجر الي خدمتها، مما أتاح تنفيذ 750 الف معاملة بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه مصري. يربط هذا الحل المبتكر التجار رقميًا بمورديهم، و يعتبر أول خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" في مصر مصمم خصيصًا للتجار. ويعكس هذا الإنجاز التزام فوري المستمر بريادة عصر التمويل المدمج، واستثمارها في شبكاتها القوية لتقديم خدمات متكاملة وتوسيع منصة أعمالها.

تتيح خدمة (عالنوتة) لتمويل السحب على المكشوف للتجار حدًا ائتمانيًا رقميًا مدمجًا يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال ماكينات البيع POS عند الوصول لمرحلة الدفع. و تدعم هذه الخدمة احتياجات رأس المال العامل للتجار بحد أقصى يصل إلى 150 ألف جنيه مصري. يمكن للتجار استخدام هذا الحد الائتماني في مجموعة محددة مسبقًا من خدمات فوري، بالإضافة إلى تسديد المدفوعات لمورديهم. عملية الانضمام مجانية تمامًا، ويوفر المنتج تجربة رقمية متكاملة وسلسة ومريحة، حيث يحول دفع الفواتير أو معاملات الأعمال بين الشركات (B2B) إلى قروض قصيرة الأجل بفترة سداد تتراوح بين 3 إلى 15 يومًا."

صرح ألكسندر ليفتشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: " نحن نخطو بثقة نحو عصر جديد من منتجات التمويل الرقمي مع خدمة (عالنوتة) لتمويل السحب على المكشوف التي أصبحت أداة فعّالة تقدم تسهيلات و تبسط العمليات التجارية اليومية لأكثر من 50,000 تاجر من شركاء لفوري. إن رؤيتنا لرقمنة الاقتصاد المصري وتعزيز الترابط بين اللاعبين الرئيسيين في السوق أصبحت واقعًا ملموسًا، حيث تلعب خدمة (عالنوتة) دورًا أساسيًا في تحقيق هذه الرؤية."

علق أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، قائلًا: "تعكس خدمة (عالنوتة) لتمويل السحب على المكشوف للتجار إبداع فوري وقدرتها على ربط التجار بالموردين بسلاسة. كما أن هذه الخدمة تفتح أمام فوري فرصًا جديدة للتعاون مع مختلف الموردين في جميع أنحاء مصر، مما يعزز مكانتنا في هذا النظام المتكامل. ويمثل هذا الإنجاز خطوة هامة لتعزيز ريادة فوري في مجال الابتكار المالي، وتأكيد دورها المحوري في دفع عجلة التحول الرقمي في لاقتصاد المصري.

عن شركة فوري

تأسست شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيًا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين. كما تقدم الشركة الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى. ومن خلال نموذج العمل الخاص بها، تقوم فوري بتمكين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة ونقاط البيع المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. وتقوم الشركة بخدمة نحو 52.9 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ أكثر من 6 ملايين معاملة يوميًا من خلال ما يقرب من 382 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا. للمزيد، يرجى زيارة: www.fawry.com :

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