وفقًا لميتافيرس سيتم استخدام صندوق المستثمر الممول لإصدار أصول رقمية جديدة وتسويق وتكوين علامات تجارية وتوسعه على نطاق عالمي ليصبح الخيار المفضل للعملة الرقمية والتداول في العالم الرقمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : جمعت إيكونيكوس، وهي شركة ناشئة في عالم مفتوح، مليوني دولار من تمويل التأسيس من قبل مستثمرين ممولين. تتصور إيكونيكوس إنشاء منصة ميتافيرس مفتوحة مملوكة لمتابعي Web3 والمطورين ومجتمع متزايد من الاعبين. شارك ما يقرب من اثني عشر مستثمرًا، بما في ذلك أطراف سلسلة معترضة، في الجولة.

ستساعد الجولة الحالية لجمع تمويل التأسيس الشركة على توسيع نظامها الإيكولوجي، وجلب المزيد من المعجبين إلى المجال الرقمي.

تأسست إيكونيكوس بهدف إنشاء ميتافيرس مفتوح مبهج وممتع. يحرز ميتافيرس تقدم ملحوظ. يمكن استخدامه لمحاكاة التدريب والمساعدة الفنية والدردشة المرئية الغامرة. يمكن أن تحدث ثورة في التعليم والألعاب والأعمال. يعمل الواقع الافتراضي على تضخيم تجارب الحياة الواقعية، ويتم حل كل ذلك فلسفيًا وتقنيًا بواسطة إيكونيكوس.

قال محمد فاسيف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيكونيكوس: “نؤمن أننا فريدون، وقد بدأنا بالفعل في إثبات ذلك من خلال البدئ في مرحلة التنفيذ - جودة تصميمنا وخبرتنا وتصميم المنصات وما إلى ذلك".

تعمل الشركة حاليًا على إصدار أصول رقمية للاستثمار حيث تستعد للإطلاق التجاري في مايو 2022، عندما يقفز تقييمها.

يأتي هذا الإعلان بعد يوم من تقديم حكومة دبي لتشريعات جديدة لقطاع الأصول الرقمية، لتنضم إلى محاور عالمية أخرى لإخضاع القطاع الناشئ لنطاقها التنظيمي.

قال فينيث، مسؤول الاستعلامات الرئيسي والشريك المؤسس لشركة إيكونيكوس: "نحن مصممون جدًا على إنشاء منصة تنافس بشكل مباشر عمالقة خصوم ميتافيرس مثل ديسنترلاند وصندوق الرمل". "سنكون قادرين على التفاعل مع اقتصادات ميتافيرس الأخرى في المستقبل. بناء جمهور مخصص وعالي التشفير يحب تصميماتنا غير القابلة للاستبدال واللعب المكثف ".

بالإضافة إلى اعتماد قانون بشأن تنظيم الأصول الافتراضية، أعلنت حكومة دبي أيضًا عن إنشاء جهة تنظيمية جديدة مسؤولة عن الأصول الرقمية. ستشرف هيئة تنظيم الأصول الافتراضية التي تم تشكيلها حديثًا على الصناعة في جميع مناطق التنمية الخاصة والمناطق الحرة في الإمارة، باستثناء مركز دبي المالي العالمي الذي يتمتع بنظامه التنظيمي والقضائي المستقل.

يتصور التصميم الأساسي للمشروع أن إيكونيكوس هي منظمة لا مركزية مستقلة تعمل بكامل طاقتها يتولى المجتمع قيادتها وتركز على تقديم تجارب عالية الجودة.

قال سي جيه، أحد الشركاء في شركة الاستثمار الممول، "كمستثمرين، نحن مهتمون في المقام الأول بالمنتج والموظفين. لدي إيكونيكوس منتج ميتافيرس عالي المستوى ويديره طاقم متوازن بشكل جيد، والذي يعد بأن يصبح قوة عالمية كبيرة في المستقبل. "

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