رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم عن نتائجه المالية للعام الكامل والربع الرابع من عام 2024

أبرز النتائج المالية لكامل عام 2024 إجمالي الإيرادات 4.7 مليار درهم إماراتي +7% على أساس سنوي إجمالي الأصول 88.3 مليار درهم إماراتي +19% على أساس سنوي الودائع 59.6 مليار درهم إماراتي

+18% على أساس سنوي العائدات على الأسهم

18.4% سنة 2024 المالية العائدات على الأصول 2.6% سنة 2024 المالية

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أبرز النتائج المالية للسنة المالية 2024

حقّق بنك رأس الخيمة الوطني صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 2.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة 16% على أساس سنوي وأرباح قبل الضريبة بقيمة 2.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة 27% على أساس سنوي، محققًا إنجازًا تاريخيًا، كأعلى دخل على الإطلاق بقيمة 4.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية مقدارها 7%، مع تجاوز إجمالي قروض وسلف العملاء 50 مليار درهم إماراتي، بزيادة سنوية مقدارها 19%.

ارتفع دخل التشغيل في سنة 2024 المالية بنسبة 7% على أساسٍ سنوي، مدعومًا بهامش فائدة صافٍ بنسبة 4.5% ونمو الأصول المتنوّعة، وقاعدة عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) المستقرة والوفية، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد .

المستقرة والوفية، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد بلغت المصاريف التشغيلية 1.7 مليار درهم إماراتي، مسجلةً زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 35.2% مقارنةً بـ 36.4% لعام 2023. ويأتي هذا الأداء في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع الأعمال وتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا ومبادرات إدارة التكاليف الاستراتيجية.

بلغ إجمالي القروض والسلف 50.3 مليار درهم إماراتي في ديسمبر 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 19.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات، حيث ارتفعت القروض والسلف المقدمة للخدمات المصرفية للشركات بنسبة 35% وللأعمال بنسبة 7.5% على أساس سنوي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك.

بلغت ودائع العملاء 59.6 مليار درهم إماراتي، محققةً النمو بنسبة 18.4% على أساس سنوي، مع وصول نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير ( CASA ) إلى 62.7%، لتبقى من بين الأعلى في القطاع المصرفي.

) إلى 62.7%، لتبقى من بين الأعلى في القطاع المصرفي. حافظت جودة محفظة الائتمان على قوّتها، حيث بلغت نسبة صافي مخّصصات انخفاض القيمة إلى متوسط القروض والسلف 1.7% خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.5% في العام الماضي، وذلك بدعم من التحول الاستراتيجي في مزيج الأعمال نحو الأصول المضمونة ذات المخاطر المنخفضة، بالإضافة إلى بيئة ائتمانية مستقرة. كما تحسّنت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف لتصل إلى 2.1% مقارنة بـ 2.6% في العام السابق.

حافظت عوائد المساهمين على قوّتها، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية %18.4 ونسبة العائد على الأصول 2.6 %. كما حافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال %18.1 لعام 2024 مقارنة بـ 17.6% في نهاية عام 2023.

ونسبة العائد على الأصول %. كما حافظ البنك على متانة رأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال لعام 2024 مقارنة بـ 17.6% في نهاية عام 2023. تعكس السيولة القوية للبنك نسبة الأصول السائلة المؤهلة التي بلغت 16.4% مقارنة بـ 13.0% في عام 2023، بالإضافة إلى نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة التي بلغت 80.2% مقارنة بـ 82.1% في عام 2023.

أبرز النتائج المالية للربع الأخير من عام 2024

• بلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو 386 مليون درهم إماراتي في الربع الأخير من عام 2024، بينما بلغ الربح قبل الضريبة 424 مليون درهم إماراتي، فسجّلا انخفاضاً بنسبة 10.4% و4.6% تباعًا.

• بلغ الدخل التشغيلي 1,160 مليون درهم إماراتي في الربع الأخير من عام 2024، ممّا يعكس زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي.

• ارتفع إجمالي القروض والسلف خلال الربع الأخير بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات. كما زادت ودائع العملاء بنسبة 4.2% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.

نمو الربحية مدعوماً بزخم الدخل القوي

زاد صافي الأرباح قبل الضريبة بمقدار 480.6 مليون درهم إماراتي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة صافي دخل الفوائد والدخل الصافي من التمويل الإسلامي بمقدار 225.7 مليون درهم إماراتي، وزيادة الدخل من غير الفوائد بمقدار 82.6 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى انخفاض صافي مخصصات انخفاض القيمة بمقدار 229.5 مليون درهم إماراتي، مما عوّض جزئياً عن الزيادة في المصاريف التشغيلية التي بلغت 57.2 مليون درهم إماراتي .

ارتفع إجمالي دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي بمقدار 664.9 مليون درهم إماراتي، قابله ارتفاع في مصاريف الفوائد وتوزيعات المودعين بمقدار 439.2 مليون درهم إماراتي، ممّا أسفر عن زيادة إجمالية في صافي دخل الفوائد والدخل الصافي من التمويل الإسلامي بمقدار 225.7 مليون درهم إماراتي.

ارتفع الدخل من غير الفوائد بمقدار 82.6 مليون درهم إماراتي ليصل إلى 1,150.5 مليون درهم إماراتي. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة دخل العملات الأجنبية والمشتقات بمقدار 25.5 مليون درهم إماراتي نتيجة ارتفاع حجم معاملات العملاء، بالإضافة إلى زيادة دخل الاستثمار بمقدار 39.4 مليون درهم إماراتي.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بمقدار 57.2 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة تكاليف الموظفين وخدمات التعهيد، وتكاليف التكنولوجيا، والمصاريف التسويقية، والتي قابَلها جزئياً انخفاض في مصاريف البطاقات الائتمانية. وقد تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة لتصل إلى 35.2% مقارنة بـ 36.4% في العام السابق .

ارتفع الربح التشغيلي قبل مخصّصات انخفاض القيمة والضريبة بمقدار 251.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بعام 2023. كما انخفض صافي مخصّص انخفاض القيمة خلال العام بمقدار 229.5 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالعام السابق. ويعود هذا الانخفاض في صافي مخصّص انخفاض القيمة إلى التحوّل في مزيج الأعمال نحو أصول مضمونة ذات مخاطر منخفضة وأداء أفضل للمحفظة الائتمانية، بالإضافة إلى بيئة ائتمانية سليمة.

ارتفعت مصاريف الضرائب بمقدار 188.7 مليون درهم إماراتي خلال العام الحالي مقارنةً بالعام السابق. ويُعزى هذا الارتفاع إلى فرض ضرائب على الدخل المُحقق خلال العام الحالي، بينما في العام السابق تم احتساب الضريبة المؤجلة تماشياً مع القوانين الضريبية الجديدة التي تمّ إقرارها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بلغ إجمالي الميزانية العمومية 88.3 مليار درهم إماراتي، مع نمو قوي عبر قطاعات العملاء

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 19.4% ليصل إلى 88.3 مليار درهم إماراتي مقارنةً بعام 2023، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في إجمالي القروض و التمويل بمقدار 8.1 مليار درهم إماراتي، والاستثمارات بمقدار 3.4 مليار درهم إماراتي، واحتياطي البنك لدى المصرف المركزي الإماراتي بمقدار 3 مليارات درهم إماراتي والقروض المقدمة للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بمقدار 4.2 مليار درهم إماراتي، والقروض المصرفية للأفراد بمقدار 3.2 مليار درهم والقروض المصرفية للأعمال بمقدار 0.7 مليار درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق.

بمقدار 8.1 مليار درهم إماراتي، والاستثمارات بمقدار 3.4 مليار درهم إماراتي، واحتياطي البنك لدى المصرف المركزي الإماراتي بمقدار 3 مليارات درهم إماراتي والقروض المقدمة للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية بمقدار 4.2 مليار درهم إماراتي، والقروض المصرفية للأفراد بمقدار 3.2 مليار درهم والقروض المصرفية للأعمال بمقدار 0.7 مليار درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق. سجّل قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً قوياً بنسبة 35%، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الإقراض للشركات والمؤسسات المالية، في إطار استراتيجية البنك لتنويع مزيج محفظته .

جاء نمو قطاع الخدمات المصرفية للأفراد مدعوماً بزخم مبيعات قوي عبر مختلف المنتجات، حيث ارتفعت محفظة قروض الرهن العقاري بنسبة 28.6%، وزادت البطاقات الائتمانية بنسبة 7.1%.

حقق قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 7.5%، مدعوماً بزيادة بنسبة 9% في قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونمو بنسبة 3% في قروض "راك بزنس".

تحسّنت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف لتصل إلى 2.1% مقارنة بـ 2.6% في العام الماضي. وبلغت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض والسلف 5.7% مقارنة بـ 6.0% في ديسمبر 2023.

ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 9.3 مليار درهم إماراتي لتصل إلى 59.6 مليار درهم إماراتي. وجاء هذا النمو من كل من الحسابات الجارية وحسابات التوفير ( CASA ) التي زادت بمقدار 3.6 مليار درهم إماراتي، وودائع الأجل التي ارتفعت بمقدار 5.6 مليار درهم إماراتي. وشهدت ودائع الحسابات الجارية والتوفير ( CASA ) نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، مع تحقيق نمو واسع في جميع القطاعات.

رأس المال والسيولة

بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك 18.1 % في ديسمبر 2024، مقابل 17.8% في ديسمبر 2023.

% في ديسمبر 2024، مقابل 17.8% في ديسمبر 2023. بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة للبنك 16.4% في ديسمبر للعام 2024، مقابل 13% في ديسمبر 2023، فيما سجّلت نسبة التمويلات إلى الموارد المستقرة 80.2% مقابل 82.1% في ديسمبر 2023 .

التدفقات النقدية

بلغ النقد وما يعادله 10 مليارات درهم إماراتي أي زاد بمقدار 2.1 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالربع الثالث 2023.

بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 3.6 مليار درهم إماراتي للعام المالي 2024، حيث تمّ تخصيص 3.2 مليار درهم إماراتي للأنشطة الاستثمارية وتم استلام 1.7 مليار درهم إماراتي من الأنشطة التمويلية .

أثر النفقات الرأسمالية وعمليات التنمية

بلغت النفقات الرأسمالية 233 مليون درهم إماراتي للعام المالي 2024، مقارنة بـ 165 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من العام الماضي، فيما يُواصل البنك تنمية أعماله والاستثمار في التكنولوجيا بصورة مستدامة.

التصنيفات

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة من قبل وكالات التصنيف الرائدة. يتم تلخيص التقييمات الحالية بالأسفل. وتعكس هذه التصنيفات القوة المؤسسية للبنك المدعومة بالثقة والشفافية في إعداد التقارير المالية والإفصاحات.

لمحة عن بنك رأس الخيمة الوطني

يشكل راك بنك، المعروف أيضاً باسم بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.)، إحدى أكثر المؤسسات المالية عراقةً وديناميكيةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونجح البنك منذ تأسيسه في عام 1976 في حجز مكانة رائدة في السوق، حيث يوفر مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويُعد البنك شركة مساهمة عامّة ومقرّها إمارة رأس الخيمة، في حين يقع المكتب الرئيسي للبنك في مبنى راك بنك على شارع الشيخ محمد بن زايد. وتملك حكومة رأس الخيمة حصّة الأغلبية من أسهم البنك، المطروحة للتداول العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ويتميز راك بنك بتركيزه على الابتكار والتزامه الراسخ بتقديم خدمة عملاء استثنائية. وتهدف جهود التحول الرقمي التي يبذلها البنك إلى تحقيق رؤيته في أن "يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية" لدعم عملائه في مختلف محطات حياتهم.

ويقدم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، وذلك بالاعتماد على حلول مصرفية رقمية متطورة عبر 21 فرعاً. ويقدّم البنك كذلك خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال وحدته المتخصصة بالخدمات المصرفية الإسلامية، راك الإسلامي، لضمان تجربة سلسة للعملاء سواء ضمن فروعه أو عبر الإنترنت.

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