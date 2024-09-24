المنامة ـ جامعة الخليج العربي: صُنّف أربعة أكاديميين من جامعة الخليج العربي ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية للباحثين الأعلى استشهاداً ببحوثهم العلمية، ليكونوا بذلك ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2023 والتي صدرت في أغسطس 2024.

وشملت القائمة 22 تخصصا رئيسياً و174 تخصصا فرعياً، وبلغ عدد العلماء فيها أكثر من 225 ألف عالم من مختلف دول العالم، منهم 25 من الأكاديميين والباحثين في مملكة البحرين، وذلك وفق قاعدة بيانات Scopus.

و العلماء المصنّفون من الجامعة هم الأستاذ الدكتور خالد جريش، رئيس مركز الأبحاث السريرية وعضو هيئة التدريس في قسم الطب الجزيئي والأمراض الوراثية، والباحث بمركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي وعلوم المورثات والأمراض الوراثية، والدكتور هيثم جهرمي الأستاذ المشارك بدوام جزئي في قسم الطب النفسي، والأستاذة الدكتورة رنده ربحي حمادة المستشارة في كلية الطب والعلوم الصحية، والدكتور كنعان سريدهاران رئيس قسم الأدوية والعلاجات بكلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة.

ويشار إلى أن هذا التصنيف يعتمد على استشهادات العلماء، وعلى مؤشر هيرش (H iNDEX) أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة، حيث تراوحت درجات العلماء في البحرين على المؤشّر ما بين 5-47، واحتلت الأستاذة الدكتورة رنده ربحي حماده أعلى درجة على المؤشّر في مملكة البحرين وهي 47.

وهنأ معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد باحثي الجامعة المُصنّفين في القائمة الصادرة عن جامعة ستانفورد، مثمّناً الإسهامات البحثيّة الرصينة والثرية التي يقوم بها أعضاءُ الهيئة الأكاديمية في الجامعة، ومؤكّداً أنّ البحث العلميّ يعدّ واحداً من أبرز أولويات الجامعة وأهدافها الإستراتيجية، حيث تتطلّع الجامعة عن طريقه إلى المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة، وتعزيز دور البحث العلميّ والابتكار في تحقيق متطلّبات التنمية الشاملة المستدامة في دول الخليج العربية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وهيب الناصر أن إدراج أربعة أكاديميين من جامعة الخليج العربي في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل العلماء في العالم هو أمر مشرّف، ويعزز من سمعة الجامعة ومكانتها، معتبراً ذلك إنجازاً جديداً يضاف الى سجلّ إنجازات جامعة الخليج العربي، مؤكّداً أن إستراتيجية الجامعة لطالما عملت على تعزيز الابتكار، ودعم العلماء والبحث العلمي.

كما أوضحت عميدة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة الأستاذة الدكتورة ريما لطفي عبدالرزاق أن هذا الإنجاز يؤكّد حرص الجامعة على توفير البيئة الحاضنة للعلماء والبحث العلمي والابتكار، ويعكسُ الجهود التي تبذلها منذ تأسيسها للارتقاء بالتعليم العالي، ورفع جودة مخرجاته، منوّهة إلى أن تواجد باحثي الجامعة في تصنيف ستانفورد يُظهر القدرة التنافسية العالية للجامعة مع آلاف الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجال البحث العلمي حول العالم.

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