يضم المجمع فلل بمساحات واسعة مؤلفة من 5 غرف نوم تلبّي كافة الاحتياجات

الميزات الخضراء والمستوحاة من الطبيعة ضمن أبرز معالم المشروع الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشروع "بارك غرينز"، أحدث مجمعاتها للفلل السكنية ضمن مجتمع داماك هيلز 2 الراقي في مدينة دبي.

وصُمّم المشروع العصري الجديد ليلبي كافة طموحات مقيميه عبر بيئة سكنية هادئة وتجارب ترفيهٍ فريدة، إذ يتميز بتصميمه الذي يلائم مختلف الأذواق والاحتياجات، ويوفر العديد من المزايا التي تضمن لمقيميه أعلى مستويات المتعة والبهجة، سواء عبر مساحات اليوجا والتأمل، والإضاءة المتكيفة، وأنظمة الصوت عالية الجودة، ومناطق الترفيه المفتوحة، والتي تشكل معاً مكاناً مثالياً لمختلف المناسبات.

وبهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: "سيتمتع مقيمي مجمع "بارك غرينز" بالمزايا العديدة التي يوفرها مجتمع داماك هيلز 2 والتي تشمل المرافق المائية، والملاعب الرياضية، فضلاً عن تجارب المحال التجارية والمأكولات والمشروبات المتنوعة، والتي تزيد من جاذبية المجتمع الثاني لشركة داماك. وكلنا ثقة بأن ملاك الوحدات السكنية سيحصلون على تجربةٍ مثاليةٍ في وحدات سكنية وسط الطبيعة الغنية والمساحات الخضراء الساحرة".

ويضم مشروع "بارك غرينز" مجموعة من الفلل الراقية المؤلفة من 5 غرف نوم والتي تمتاز بمساحاتٍ رحبةٍ ومواصفاتٍ فريدة، وإطلالاتٍ مشوقة على المساحات الخضراء.

تجربة مجتمعية شاملة

وفي إطار التزام شركة داماك العقارية بابتكار بيئات سكنيةٍ استثنائية، يأتي تطوير مجتمع داماك هيلز 2 ليشكّل إضافة نوعية إلى محفظة الشركة من المجتمعات السكنية. ويعكس "داماك هيلز"، المجتمع الرئيسي لشركة داماك، المعنى الفعلي لأسلوب الحياة الفاخر، إذ يضم داماك مول والذي يمتد على مساحة تتجاوز 110 آلاف قدم مربعة، ويعد وجهة تسوقٍ فريدة تضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية المحلية والعالمية، موزعة على 30 محلاً تجارياً و10 مرافق للمأكولات والمشروبات، توفّر لسكّان المجتمع تجربة تسوق عالمية المستوى بالقرب من منازلهم.

ومن جهة أخرى، يوفر مجتمع داماك هيلز 2 لمقيميه، مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والرفاهية التي ترقى لمتطلباتهم ولأساليب حياتهم النشطة؛ بما في ذلك صالة الألعاب الرياضية الخارجية، ومسار الركض، إلى جانب ملاعب الكريكيت، والتنس، والبادل، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم.

ويوفّر مجتمع داماك هيلز 2 للسكان مساحاتٍ خضراء ومرافق عامة تمتد على مساحةٍ تتجاوز 4 مليون قدم مربعة، إذ تتضمن عدداً من الحدائق، ومدرسة جبل علي، وملعب غولف عالمي، بالإضافة إلى مسبح الأمواج الاصطناعية، في الوقت الذي يطرح فيه المجتمع تصوراً جديداً لمفهوم الحياة العصرية في دبي.

وتكتمل تجربة السكان في مجتمع داماك هيلز 2 المستوحى من أجواء شاطئ كاليفورنيا بمجموعةٍ متنوعةٍ من وسائل الراحة التي تشمل شاطئ ماليبو، وليزي ريفر، وركن الطيور، إلى جانب الملاعب، ومرافق الأنشطة البدنية، والبيئة النابضة بالحياة التي تتلاءم مع متطلبات واهتمامات سكان المجتمع.

وتعتزم شركة داماك العقارية خلال الفترة القادمة إطلاق مجتمع داماك لاجونز، وهو مجتمع استثنائي آخر سيضم أكثر من 8,800 فيلا ومنزلاً فائق الفخامة بتصاميم مستوحاةٍ من أجواء البحر الأبيض المتوسط. وسيوفّر المجتمع مجموعة من وسائل الراحة والرفاهية الراقية، ومرافق اللياقة والأنشطة البدنية على مساحة تقارب 48 مليون قدم مربعة. كذلك، ومن المقرر أن يصبح داماك لاجونز، أول مجتمعٍ رئيسي يحصل على شهادة "LEED الذهبية" بموجب نظام تصنيف المدن والمجتمعات LEED.

ولتلبية الاحتياجات المتنامية لهذا المجتمع الفاخر وتعزيز التجربة الروحانية لسكانه، أعلنت داماك العقارية مؤخراً عن إرساء عقدين لبناء جامعين كبيرين داخل المجتمع بدلاً من المصليات المؤقتة الحالية بقدرة استيعابيةٍ تصل إلى 673 مصلٍ لكلٍ منهما.

ويجسد إطلاق مجتمع الفلل الجديد في داماك هيلز 2، الالتزام الراسخ لشركة داماك العقارية للارتقاء بمعايير الابتكار في مجال التطوير العقاري، وهي تواصل ريادتها في رسم مستقبل العيش، ورفع جودة الحياة في دولة الإمارات عبر مرافق الراحة والرفاهية العصرية المختلفة، والمجتمعات العامرة بالحياة.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 46,000 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

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