[دبي - الإمارات العربية المتحدة]- أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنّ مشروعها "بارك أفينيو 2" في مدينة محمد بن راشد حقق نسبة إنجاز وصلت إلى 98%، في مؤشر يعكس التزام عزيز للتطوير بسرعة الإنشاءات والتقدم بثبات وفقاً للجدول الزمني لموعد التسليم المقرّر في الربع الرابع من عام 2023. ويعتبر "بارك أفينيو 2" مجمعاً سكنياً حيوياً يمتاز بالربط الجيد مع محيطه، ويتمتع بموقع استراتيجي في واحدة من أكثر المناطق المرشحة للنمو وأكثرها جاذبية في دبي، ويضمّ 372 وحدة سكنية و29 مساحة للبيع بالتجزئة داخل المباني التي تتميّز بمجموعة من المرافق، بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية المجهّزة بالكامل وحمامات السباحة.

وتشهد أعمال الإنشاءات في "بارك أفينيو 2" تقدماً سريعاً وملحوظاً، حيث تم الانتهاء من الأعمال الهيكليّة والطابوق والتكسية الداخلية والبلاط بنسبة 100%؛ فيما تبلغ نسبة الإنجاز في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية 99%؛ أمّا الأعمال الخارجية فقد اكتملت بنسبة 98%؛ وتم استكمال حمامات السباحة والواجهات بنسبة 99%. ويبلغ إجمالي القوى العاملة في جميع مباني بارك أفينيو حالياً 425 فرداً.

وقد صرّح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري قائلاً: "نعبّر عن سعادتنا بالتقدّم السريع في أعمال الإنشاءات في بارك أفينيو 2، ونتطلع إلى استكماله بشغف خلال الأسابيع القليلة المقبلة. يجسّد بارك أفينيو بكل فخر أرقى معايير الرفاهية، فقد حرصنا على تصميم كافة تفاصيله بعناية ليُسهم في إعادة تشكيل مفهوم الفخامة في صناعة العقارات. واليوم يعدّ هذا المشروع نموذجاً لالتزامنا الراسخ تجاه الحفاظ على الجودة والتميّز، حيث يوفّر للسكان نمط حياة فريدة تمزج بين التصميم المعاصر والراحة التي لا تُضاهى، ليكون بذلك الملاذ الأمثل لتحقيق طموحات السكّان وأحلامهم".

ويقوم تصميم مشروع بارك أفينيو حول مفهوم الصفاء المتصل مع محيطه، وهو نموذج للموقع الاستراتيجي المريح الذي يسهل الوصول إليه، ليقدم ملاذاً خاصاً يتسم بالهدوء داخل المدينة، لاسيما وأنه سيكون محاطاً بالمساحات الخضراء. ويقع المشروع على مقربة من عزيزي ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، وميدان ون مول القادم، و "ميدان جراند ستاند" و "ذا تراك"، ولا يبعد سوى 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي، ما يجعل منه مكاناً مثالياً للراغبين في الوصول إلى أبرز الوجهات في المدينة، مع إمكانية الاستمتاع بالهدوء والإطلالات البانورامية التي يوفرها المشروع على أفق دبي.

وقد أطلقت عزيزي للتطوير العقاري مؤخراً مشروع "ريف" على مقربة من بارك أفينيو، حيث يتضمن 24 مبنى فائقة الفخامة ضمن المرحلة الأكثر تميّزاً ورقياً في ريفيرا. كما أكمل المطور 6,000 وحدة في 30 مبنى في ريفيرا المجمّع السكني المرموق في مدينة محمد بن راشد، بالقرب من بارك أفينيو، وكريك فيوز 1 المكون من 634 وحدة في مدينة دبي الطبية.

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