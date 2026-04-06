نموذج دبي الاقتصادي يرتكز على أسس متكاملة تجمع بين المرونة العالية والجاهزية الاستباقية والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والروابط الوثيقة مع الأسواق الدولية

انضمام المزيد من الشركات إلى عضوية الغرفة مؤشر واضح على أن زخم دبي الاستثماري لا يهدأ ويجسد الثقة الراسخة التي تحظى بها الإمارة في أوساط مجتمع الأعمال العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – في مؤشر على مكانة دبي الاستثمارية المتزايدة، وسمعتها العالمية كوجهة رائدة للأعمال والتجارة والاستثمار في كافة الظروف، سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، انضمام 2,709 شركات جديدة إلى عضويتها خلال شهر مارس من العام الجاري.

ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس، استحوذ قطاع العقارات وقطاع التأجير وخدمات الأعمال على 41.2 % من أنشطة الأعضاء الجدد، تلاه قطاع التجارة والخدمات بحصة بلغت 29.5 %. وجاء قطاع البناء في المرتبة الثالثة بنسبة 15% فيما جاء قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية في المرتبة الرابعة بنسبة 9.3%.

ويعتبر هذا الزخم الاستثماري الذي حافظت عليه دبي، حصيلة جهود راكمتها الإمارة على مر العقود الماضية، باعتبارها الوجهة الأبرز للاستثمار والأعمال، حيث نجحت الإمارة برغم التحديات الإقليمية والعالمية في استقطاب المزيد من الشركات التي اختارت دبي مقراً جديداً لاستثماراتها.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي :"يرتكز نموذج دبي الاقتصادي على أسس متكاملة تجمع بين المرونة العالية والجاهزية الاستباقية، إلى جانب الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص والروابط الوثيقة مع الأسواق الدولية، مما يعزز قدرة الإمارة على التكيف مع المتغيرات العالمية، والاستمرار في طرح فرص متجددة ونوعية لكافة قطاعات الأعمال".

وأضاف :"يشكّل انضمام المزيد من الشركات إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس مؤشراً واضحاً على أن زخم دبي الاستثماري لا يهدأ، كما يجسد الثقة الراسخة التي تحظى بها الإمارة في أوساط مجتمع الأعمال العالمي، وذلك بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومتها التنظيمية المتقدمة، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تواكب نبض الأسواق وتلبي متطلبات النمو في كافة المراحل".

وتابع سعادته قائلاً :"نلتزم بتسخير كافة الجهود لدعم حركة تأسيس ونمو الأعمال في دبي، وتعزيز كفاءة الشركات العاملة في الإمارة لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتلبية متطلبات استدامة النمو وتطوير تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية، بما يساهم في ترسيخ ريادة دبي كعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار".

وفي إطار الحرص على تطوير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، يستفيد مجتمع الأعمال من المنصة الرقمية المتقدمة التي طورتها غرف دبي حديثاً تحت اسم "بوابة خدمات غرف دبي" (DC Connect) التي تعتبر إضافة حيوية تسهم في تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات.

وتقدّم المنصّة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمة العضوية في غرفة تجارة دبي، وخدمة المعلومات، وخدمات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وخدمة الوساطة، وخدمة التصديق، وخدمة شهادة المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.

