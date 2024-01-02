تم وضع الخطط بالفعل لتشييد برج سكني فاخر من 50 طابق على قطعة الأرض البالغة مساحتها 138,466 قدم مربع قرب مركز دبي المالي العالمي

موقع متميّز تم شراؤه من ريتال العقارية من أجل إطلاق المشروع الثالث للمطوّر العقاري الذي يواصل نموّه السريع في إمارة دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوةٍ جديدة ضمن سعي المطوّر العقاري المبتكر لمواصلة توسّعه في سوق العقارات الفاخرة في دبي، أعلنت شركة أرادَ عن شراء قطعة أرض في موقع مميز بمنطقة زعبيل 2 بجوار مركز دبي المالي العالمي وبقيمة 600 مليون درهم إماراتي من شركة ريتال العقارية، الذراع العقاري لبنك الإمارات دبي الوطني.

هذا، وتبلغ مساحة قطعة الأرض 138,466 قدم مربع وعلى مقربة من برج إندكس وأبراج سنترال بارك وفي موقعٍ استراتيجي بين مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي. ويخطط المطوّر العقاري للاستفادة من القطعة الجديدة عبر تشييد برج سكني فاخر من 50 طابق يضم 400 شقة عصرية، مع إطلالات مميزة على برج خليفة وأبراج مدينة دبي ضمن بقعةٍ مركزية استثنائية في القلب المالي النابض للمدينة.

وقد تم التوقيع على عقد شراء قطعة الأرض خلال حفلٍ خاص أقيم بهذه المناسبة في المقرّ الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في دبي. وقد حضر حفل التوقيع كلٌّ من صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ، وعبدالله قاسم، رئيس مجلس إدارة شركة ريتال العقارية، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ، وأحمد الشرياني، الرئيس التنفيذي لشركة ريتال العقارية.

وفي تعليقه على ذلك، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: "تمثّل عملية الاستحواذ التي قمنا بها خطوة مهمة لتعزيز مكانتنا باعتبارنا أحد أبرز المطورين العقاريين على مستوى دولة الإمارات. وهذا هو الموقع الاستراتيجي الثالث لنا في دبي، الأمر الذي يؤكد التزامنا بطرح مشاريع استثنائية للمساهمة بإثراء المشهد العقاري المتنامي والحيوي في هذه المدينة المزدهرة".

ومن جانبه، قال عبدالله قاسم، رئيس مجلس إدارة شركة ريتال العقارية: "نحن شغوفون بدفع عجلة النموّ في مدينة دبي ودعم المشاريع المبتكرة فيها لتعزيز مكانتها باعتبارها وجهة عالمية رئيسية للحياة الفارهة. ونحن نتطلّع للعمل مع شركة أرادَ لرؤية هذا المشروع المرموق يتحوّل إلى واقعٍ على الأرض خلال المستقبل القريب".

وقد تمت المباشرة بالفعل بأعمال تصميم مشروع أرادَ السكني الفاخر بجوار منطقة مركز دبي المالي العالمي، حيث سيتم كشف النقاب عن جميع التفاصيل اللاحقة خلال العام القادم. ويأتي هذا الإعلان في نهاية عامٍ تميّز بأداءٍ قوي لقطاع العقارات في دبي، والذي شهد ارتفاعاً بواقع 37% على قيمة تداولاته العقارية خلال الشهور التسعة الأولى من العام لتصل إلى 430 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا، وقد أطلقت أرادَ مشروعها الأول في دبي، جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، في نهاية عام 2022، كما أعلنت سابقاً عن شراكتها مع مجموعة أرماني والمصمم الياباني العالمي تاداو أندو لتصميم مشروع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا للمساكن فائقة الفخامة. كما سيتم الإعلان عن مشروع أرادَ الرابع في دبي خلال الربع الأول من عام 2024.

وبالإضافة إلى سلسلة المشاريع التي أطلقتها أرادَ في دبي على مدى العامين الماضيين، تعدّ الشركة أكبر مطوّر في الإمارات الشمالية مع محفظةٍ عقارية تتضمن ثلاثة مشاريع كبرى متكاملة وبقيمة مبيعاتٍ إجمالية تبلغ 33 مليار درهم إماراتي، بما في ذلك مجتمع الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في تاريخ الشارقة.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

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