الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة المنجم للأغذية، الرائدة في استيراد وتوزيع وتصنيع الأغذية المجمدة والمبردة والجافة في المملكة العربية السعودية والمُدرجة في السوق المالية السعودية تحت الرمز (4162)، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

أبرز مؤشرات الأداء المالي

مقارنة بين العامين الماليين 2020 و2021

تزامناً مع العودة التدريجية للسوق نحو معدلات الطلب المعتادة قبل بدء أزمة كوفيد-19، حافظت الشركة على استقرار ايراداتها الإجمالية نتيجةً لما تمتلكه من مقومات راسخة تتمثل بشكل رئيس في معرفتها العميقة بسوق الغذاء وتنوع باقة منتجاتها واتساع شبكة التوزيع لديها التي تغطي كافة قنوات البيع حول المملكة، بالإضافة إلى أهمية علاماتها التجارية ذات الحصص السوقية الرائدة.

ارتفع صافي الإيرادات بواقع 1,5% على أساس سنوي إلى نحو 2,6 مليار ريال سعودي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات الرئيسية، بالإضافة إلى تعافي قطاع خدمات الأغذية خلال العام 2021 الذي شهد انخفاضاً لافتاً في مبيعاته إبّان جائحة كورونا العام الماضي.

تراجع مجمل الربح بواقع 9,6% على أساس سنوي إلى 441 مليون ريال سعودي، بسبب انخفاض مبيعات قطاع التجزئة وعودة الشركة إلى تقديم الحسومات والعروض الترويجية، والتي توقفت إلى حد كبير خلال العام الماضي، إثر تداعيات جائحة كورونا.

انخفض صافي الربح بواقع 27,8% على أساس سنوي إلى 166 مليون ريال سعودي، نتيجةً للأسباب الرئيسة الواردة أعلاه، بالإضافة إلى: خلال العام 2020، تحصلت الشركة على تعويض قدره 10,3 مليون ريال سعودي جراء دعوى قضائية على أحد مزودي الخدمة الذين تتعامل معهم، في حين لم يكن هناك ما يقابل المبلغ المذكور خلال العام 2021. زيادة مصروف الزكاة خلال العام 2021 بسبب ارتفاع الوعاء الزكوي للشركة.



المقارنة بين الربعين الأخيرين لعامي 2020 و2021

ارتفع صافي الإيرادات بواقع 9,2% إلى 679 مليون ريال سعودي، مدفوعاً بزيادة أسعار بيع بعض المنتجات الرئيسية، لا سيما في فئة اللحوم الحمراء والبيضاء.

ونتيجةً لذلك، ارتفع مجمل الربح بواقع 17,3% إلى 115 مليون ريال سعودي، كما ارتفع صافي الربح بواقع 64,3% إلى نحو 46 مليون ريال سعودي.

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021

ارتكزت استراتيجية النمو لدى الشركة على قوة مركزها المالي وتمتعها بسيولة جيدة مع انخفاض مستوى الاقتراض والمديونية بشكلٍ عام على مدى سنوات، الأمر الذي ساهم في أن تتمتع الشركة بوضع جيد من حيث رأس المال العامل وقدرة على تمويل تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالنمو.

بلغ اجمالي موجودات الشركة نحو 1,298 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2021 مقارنةً بـ 1,070 مليون ريال العام الماضي بمعدل نمو 21%.

بلغ اجمالي حقوق المساهمين نحو 805 ملايين ريال كما في 31 ديسمبر 2021مقارنةً بـ 640 مليون ريال العام الماضي، بمعدل نمو 26%.

بلغ معدل العائد على موجودات الشركة 13%، في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين 20,6% كما في 31 ديسمبر 2021.

كونت الشركة خلال العام 2021 مخصصاً إضافيا إزاء خسائر الائتمان المتوقعة ECL قدره 4,4 ملايين ريال (2020: 2,2 مليون ريال).

ارتفع صافي النقد من الأنشطة التشغيلية بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 232 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي.

وختاماً، علق المهندس ثامر بن عبد العزيز أبانمي، الرئيس التنفيذي لشركة المنجم للأغذية على نتائج السنة المالية 2021، بالقول:"على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة خلال العام 2021م واستمرار أثر جائحة كورونا على سلاسل التوريد على مستوى العالم وتقلبات عوامل العرض والطلب التي شهدها سوق الغذاء على المستوى المحلي والعالمي، إلا أن الشركة حققت نمواً في إيراداتها خلال العام 2021م بمعدل 1.5% مقارنة بالعام الماضي، نتيجةً لما تمتلكه الشركة من نموذج تشغيلي متكامل ومرن، مدعوماً بشبكة لوجستية شاملة تمتد عبر جميع أنحاء المملكة، إلى جانب معرفتنا العميقة بمصادر التوريد وعلاقاتنا المتميزة مع ما يزيد عن 60 مورداً في جميع أنحاء العالم.

وبالاستفادة من مُحركات نمو قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة والمبادرات الحكومية ذات الصلة، قُمنا بتطوير وتنفيذ استراتيجية مدروسة بهدف تعزيز حصتنا في مختلف قطاعات السوق، إلى جانب تعزيز باقة منتجاتنا لتُسهم في دعم نمو أعمالنا، بما يرتقي بقيمة الشركة ويحافظ على مصالح المساهمين فيها."

الملحق

الجدول 1.1: الأرقام الرئيسية لبيان الإيرادات

بملايين الريالات السعودية (ما لم يُذكر خلاف ذلك) العام المالي 2021 العام المالي 2020 النسبة المئوية للتغييرات 2020 مقابل 2021 الربع الرابع لعام 2021 الربع الرابع لعام 2020 النسبة المئوية للتغييرات الربع الرابع 2021 مقابل الربع الرابع 2020 صافي الإيرادات 2,577 2,538 1.5% 679 622 9.2% مجمل الربح 441 488 (9.6%) 115 98 17.3% هامش مجمل الربح 17.1% 19.2% (10.9%) 17.0% 15.7% 8.3% الربح قبل الزكاة وعمولات التمويل والاستهلاك والاطفاء (EBITDA) 221 279 (20.8%) 60 38 57.9% صافي الربح 166 230 (27.8%) 46 28 64.3%

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نبذة عن شركة "المنجم للأغذية"

شركة "المنجم للأغذية" هي إحدى أكبر شركات الأغذية السعودية، وتختص في استيراد وتسويق وتوزيع وتصنيع مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة. انطلقت أعمال الشركة في عام 1950، وتقدم خدماتها لأكثر من 18 ألف عميل في قطاعات تجارة التجزئة والجملة وخدمات الأغذية. تدير الشركة 14 فرعاً، 12 منها مجهزة بمخازن تبريد وتجميد، وتعمل مع أكثر من 60 مورداً عالمياً يمتلك معظمهم مكانة عالمية مرموقة.