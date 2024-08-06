

أعلن المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني anb عن تحقيق البنك أرباح نصف سنوية بلغت 2,466 مليون ريال للنصف الأول من العام الحالي 2024، بزيادة نسبتها 20.1% عن أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي 2023 التي بلغت 2,054 مليون ريال، مواصلاً بذلك تسجيل نتائج مالية تاريخية.

وأرجع الراشد النمو المحقق في أرباح البنك للنصف الأول إلى الارتفاع المحقق في دخل العمليات للأشهر الستة الأولى من عام 2024 بنسبة بلغت 8.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق ليبلغ 4,645 مليون ريال سعودي مقابل 4,268 مليون ريال.

ووفقاً لمؤشرات أعمال البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، فقد ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة بلغت 9.7%، نتيجة ارتفاع صافي محفظة القروض والسلف بنسبة 8.6% لتبلغ 161.6 مليار ريال مقارنة مع 148.9 مليار ريال، فيما ارتفع صافي الاستثمارات بنسبة 7.8% لتبلغ 48.1 مليار ريال مقابل 44.6 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق.

في حين ارتفعت ودائع العملاء في نهاية يونيو 2024 لتبلغ 175.6 مليار ريال مقابل 158.4 مليار ريال في نهاية النصف الأول من 2023 وبارتفاع نسبته 11%، كما وصلت موجودات البنك خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 234.8 مليار ريال مقابل 216 مليار ريال للنصف الاول من العام السابق وبنمو 8.7%.

واعتبر الراشد أن الأداء المالي القياسي الذي يواصل البنك تحقيقه بشكل متواتر على أساس ربعي ونصفي وسنوي يعكس النهج الاستراتيجي السليم الذي يتبنّاه لقيادة عملية التحول والتغيير الشاملة التي أطلقها والقائمة على إثراء تجربة العملاء، وتعزيز جودة وفاعلية الخدمات والعمليات التشغيلية، ودعم خطوات الاستثمار برأس المال البشري، وصولاً إلى ترسيخ موقع البنك ومكانته الريادية ضمن قطاع الصناعة المصرفية السعودية، وتحفيز حضوره ومساهمته كشريك تنموي واقتصادي موثوق في مسيرة التحول التي تشهدها المملكة باسترشاد من رؤية 2030.

وأعرب الراشد عن شكره وتقديره لثقة عملاء البنك، ولكافة الزملاء والزميلات من منسوبي مختلف قطاعات الأعمال بالبنك على تفانيهم وجهودهم المخلصة التي تقف وراء تحقيق الإنجازات.

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