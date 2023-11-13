القاهرة: كشف بنك البركة عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023، بما يعكس نجاحه في جذب مزيد من العملاء ويعزز من خطته الاستراتيجية نحو التوسع في السوق المصرفي المصري ويخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة؛ إسهاماً في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة.

وبحسب نتائج الأعمال المستقلة للبنك، فقد حقق صافى الأرباح قبل الضريبة مبلغ 2,43 مليار جنيه بنسبة نمو 32%، بينما وصل صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 1,61 مليار جنيه بنسبة نمو 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. جاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في صافي الدخل من العائد المحقق خلال الفترة ليبلغ 3,2 مليار جنيه بنسبة نمو 30%. حقق البنك هامش صافي الأرباح بواقع 5.1% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 ، مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء زيادة قدرها 5.6 مليار جنيه بنسبة نمو 15.8% مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 41 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023، بينما سجلت إجمالى محفظة الودائع مبلغ 82 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها 7,9 مليار جنيه بنسبة نمو 10.6% مقارنة بنهاية عام 2022، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع فى نهاية سبتمبر 2023 إلى 49.8% مقابل 47.5% في نهاية عام 2022.

حققت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال عام 2023، حيث سجلت مبلغ 7 مليار جنيه بزيادة قدرها 2,6 مليار جنيه بنسبة نمو 60%، وشهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا خلال الربع الثالث لتسجل 5,5مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023 بنسبة نمو 20% مقارنة بنهاية عام 2022، وذلك بفضل اهتمام البنك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي. علاوة على ذلك، سجلت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 9.6%، لتصل إلى 34 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023.

ووفقاً للمؤشرات المالية المستقلة، تمكن البنك من تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول بنسبة 2.3%، بينما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 26.1%. ووصل إجمالي الأصول إلى 98,4 مليار جنيه بزيادة قدرها 11,2 مليار جنيه بنسبة 13%، بينما بلغ إجمالى حقوق الملكية مبلغ 9.1 مليار جنيه بزيادة قدرها1,5 مليار جنيه بنسبة 19.5% مقارنة بنهاية عام 2022.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، قائلاً: "أظهر بنك البركة مرونة ونموًا ماليًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يؤكد قوة خطتنا الإستراتيجية، إلى جانب الثقة المتزايدة التي يحظى بها البنك من جانب مختلف فئات وشرائح العملاء. إذ نلتزم باستراتيجية محددة تهدف إلى توسيع نطاق أعمال البنك في عدة قطاعات وتقديم مجموعة من منتجات وخدمات متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبي احتياجات عملائنا. ويمثل نجاحنا في الربع الثالث علامة فارقة في رحلتنا نحو تحقيق تغييراً إيجابياً في القطاع والاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتعدد عروض منتجاتنا؛ تعزيزاً لمكانتا في السوق المصرفي المصري."

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