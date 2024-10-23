دبي: أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024.

حقق بنك دبي التجاري صافي أرباح ممتازة بعد الضريبة بقيمة 2,231 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 26,5% على أساس ما قبل الضريبة (مرتفعة بنسبة 15,2% على أساس ما بعد الضريبة) مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023. أدى نمو القروض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى نتائج قوية لصافي الفوائد، مدعومة بالدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر التي عوضت ارتفاع النفقات ورسوم ضريبة الشركات. وساهم ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 في تحقيق نتائج قوية لصافي إيرادات الفوائد. وظل النشاط التجاري بنـّـاءً في دولة الإمارات العربية المتحدة مدعوماً بالحوافز الاقتصادية والنمو السكاني والثقة في الأعمال، ومن المتوقع أن يظل إيجابياً في المستقبل. ومن المتوقع أن يؤدي الموقع الاستراتيجي للقطاع العام والاستثمارات الاستراتيجية والتنويع الاقتصادي والنمو واسع النطاق وخاصة في القطاعات غير النفطية إلى دعم استمرار أداء الأعمال.

نتائج فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024:

بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 2,231 مليون درهم ، بزيادة 26,5% عن الفترة المقارنة السابقة على أساس ما قبل الضريبة (15,2% على أساس ما بعد الضريبة)

ارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 4,164 مليون درهم بنسبة 12,1% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات

بلغت المصاريف التشغيلية 1,018 مليون درهم، مرتفعة بسنبة 15,6%

بلغت الأرباح التشغيلية 3,147 مليون درهم مرتفعة بنسبة 11,0%

بلغ صافي خسائر انخفاض القيمة 697 مليون درهم منخفضاً بنسبة 22,5%

بلغت ضريبة الدخل على الشركات 219 مليون درهم.

كما في 30 سبتمبر 2024:

حافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16,56% ، نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,42% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك ( CET1 ) 13,37%، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

) 13,37%، وهي أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 9,5% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023 ليصل إلى 97,3 مليار درهم

بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86,00%، متحسنة بمقدار 125 نقطة أساس مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023

بيان الدخل

بلغ الدخل التشغيلي4,164 مليون درهم لتفرة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 12,1%، ويُعزى ذلك إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 7,3% نتيجة النمو القوي للقروض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وارتفاع أسعار الفائدة في السوق مع ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 23,8%.

وبلغت المصاريف التشغيلية 1,018 مليون درهم، وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالتضخم والإستثمارات في الرقمنة والتكنولوجيا ونمو الأعمال والحوكمة والإمتثال التنظيمي. وتبقى نسبة التكلفة إلى الدخل قوية بنسبة 24,44%.

الميزانية العمومية

بلغ إجمالي الموجودات 140,2 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2024 مرتفعاً بنسبة 8,7% مقارنة بـ 129,0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

ارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 7,91 مليار درهم بنسبة 10,1% مقارنة بـ 83,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023.

وبلغت ودائع العملاء 98,7 مليار درهم كما في30 سبتمبر 2024 مرتفعة بنسبة 11,8% مقارنة بـ 88,3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 49% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 93%.

جودة الموجودات

انخفضت نسبة القروض المصنفة بشكل ملحوظ لتصل إلى 4,96% مقارنة بـ 6,46% كما في نهاية 2023. بلغت خسائر انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 697 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2024. وارتفعت نسبة التغطية ارتفاعاً ملحوظاً بـ 1,335 نقطة أساس لتصل إلى 96,61% (31 ديسمبر 2023: 83,26%) ونسبة 133,09% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة. في حين بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 5,702 مليون درهم كما في 30 سبتمبر 2024.

السيولة وكفاية رأس المال

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 86,00% كما في 30 سبتمبر 2024 (ديسمبر 2023: 87,25%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة.

حافظت نسب كفاية رأس المال لبنك دبي التجاري على قوتها حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16,56% ، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 15,42% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 13,37% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.

لمحة عامة عن بنك دبي التجاري

تأسس بنك دبي التجاري في دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1969 وهو شركة مساهمة عامة.

إن أسهم البنك مدرجة في سوق دبي المالي وهي مملوكة بأغلبيتها لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها 20% مملوكة من قبل مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية. وتزيد القوى العاملة في البنك عن 1,200 موظفاً. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التجارية والإسلامية لعملائه من المؤسسات والشركات التجارية والأفراد من خلال شبكة أفرع مكونة من 13 فرعاً. ويستثمر البنك في شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي وأجهزة إيداع الشيكات والنقد تصل إلى 163 جهازاً.

-انتهى-

#بياناتشركات