· كارفور بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي نجحت بالتبرع بـ2 مليون درهم لمساعدة الفئات المحتاجة

· مجموع التبرعات الممنوحة جاء نتيجة وثمرة مبادرة كارفور "أنت تتبرع ونحن نضاعف"

· يمكن لعملاء كارفور المشاركة والتبرع بقيمة وجبة عند صناديق الخروح داخل فروع كارفور أو عبر الانترنت وذلك حتى تاريخ 14 مايو

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات العربية المتحدة، بتوفير 100 ألف وجبة للأسر المحتاجة، وذلك في إطار مبادرتها "أنت تتبرع ونحن نضاعف". وقامت كارفور، خلال شهر رمضان المبارك، بمضاعفة قيمة تبرعات عملائها الخيرية لتحقيق أهداف مبادرتها بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي للوصول إلى 2 مليون درهم.

وقال برناردو بيرلويرو،الرئيس التنفيذي للعمليات في كارفور في دول مجلس التعاون الخليجي، لدى "ماجد الفطيم للتجزئة":"نحن سعداء بالتبرع بـ2 مليون درهم لصالح الأسر المحتاجة. وانطلاقاً من موقعنا الرائد في مجال البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة، ندرك أننا يمكننا الاستفادة من حجم تواجدنا في السوق لتحقيق تأثير فعلي على مجتمعاتنا المحيطة وإتاحة الفرصة لإحداث التغيير الإيجابي المنشود، بل وأكثر من ذلك، من خلال دعم عملائنا وعائلة كارفور الأوسع نطاقاً. وما تم إنجازه هو نتيجة جهود فريق حقيقي متكامل بدعمٍ من الهلال الأحمر الإماراتي، ويسرنا أن نشهد على التفاف ودعم الناس في كافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة ووقوفهم إلى جانب هذه المبادرة المميزة. معاً، يمكننا تحقيق الكثير، ونحث الجميع على التبرع قدر استطاعتهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان".

ويمكن للعملاء وحتى 14 مايو، شراء والتبرع بوجبة بقيمة 20 درهم، عند صناديق الخروج داخل فروع كارفور أو عبر الانترنت. وسيسمح كل تبرع بتوفير مساعدات إنسانية للفئات المحتاجة، بالإضافة إلى المساهمة في حملة دولة الإمارات "المليار وجبة"، وهي أكبر حملة لتوزيع المواد الغذائية في المنطقة.

وللمشاركة ودعم جهود كارفور والمساهمة في نشر وتعزيز روح العطاء والفرح خلال الشهر الفضيل، يرجى زيارة carrefouruae.com.

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للمزيد من المعلومات:

ألكسندرا ريشاردز

أوجلفي للعلاقات العامة

050 100 8649 alexandra.richards@ogilvy.com

نبذة عن كارفور:

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تملك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة وعبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات العالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 750 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز

التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.