الإيرادات التشغيلية: 32.5 مليون د.ك.

الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء: 207.9 مليون د.ك.

اجمالي الأصول: 654.2 مليون د.ك.

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية العقارية بنسبة 44,951.8٪ في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بالعام 2020.

النتائج المالية لعام 2021 (مليون دينار كويتي) النتائج المالية لعام 2020 (مليون دينار كويتي) التغيير (٪) الإيرادات 32.5 16.8 93٪ صافي الإيرادات 16.5 11.1 49٪ الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 207.9 8.0 2,486٪ صافي الأرباح 199.6 0.4 44,952٪ ربحية السهم (فلس) 134.5 0.3 44,737٪

الكويت: أعلنت الشركة الوطنية العقارية، والتي تعمل حالياً على تطوير مشاريع ضخمة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وقد حققت الشركة صافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 199.6 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 134.5 فلس كويتي لكل سهم، عن عام 2021، مقارنة بصافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 443 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل 0.3 فلس كويتي لكل سهم، عن عام 2020.

وقد بلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 32.5 مليون دينار كويتي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي ما يعادل زيادة بنسبة 93٪ مقارنة بالعام 2020. وقد بلغ اجمالي الأصول 654.2 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2021، أي ما يعادل زيادة بنسبة 33٪ مقارنة بالعام 2020.

هذا وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 20٪ (20 سهم لكل 100 سهم)، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، السيد/ فيصل جميل سلطان العيسى: "خلال عام آخر من الظروف غير الاعتيادية، أثبتت إدارة الشركة الوطنية العقارية مرة أخرى أن تفانينا في وضع مصالح مساهمينا أولاً، والعمل بنزاهة، وتقديم قيمة دائمة للمساهمين، لا يساعد فقط على توجيهنا في الظروف غير المؤكدة، بل يمكّننا من الازدهار ".

"خلال السنة المالية 2021، استمر تركيزنا على أولوياتنا طويلة الأمد المتمثلة في تعظيم القيمة لمساهمينا، والحفاظ على الملاءة المالية للشركة، و المحافظة على الموظفين، وتأمين العمليات المستدامة".

الإستثمار الإستراتيجي للشركة الوطنية العقارية في شركة أجيليتي للمخازن العمومية

قال سلطان: "بالإضافة إلى عملياتها الرئيسية في قطاع العقار، فإن الشركة الوطنية العقارية هي أكبر مساهم بحصة نسبتها 22.3٪ في شركة أجيليتي للمخازن العمومية. تعمل أجيليتي وتستثمر في الشركات التي تطور سلاسل الامداد وتجعلها ذكية، وأكثر سرعة واستدامة وعدلا وكفاءة".

وأضاف سلطان: "تتمتع أجيليتي بسجل حافل بالنمو وخلق قيمة مستدامة لمساهميها، وقد نجحت في إثبات مكانتها كمزود رائد لخدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية والابتكار".

"يضم هيكل أعمال أجيليتي عدد من الشركات وتعتبر الشركات الخمس التالية الأكثر مساهمة من الناحية المالية، والتي تمتلك أجيليتي فيها حصة مسيطرة: "شركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية"، "ترايستار"، "ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)"، "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)" و"شركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز".

وأضاف سلطان: "إن استثمار أجيليتي في DSV والبالغة قيمته 4.2 مليار دولار أمريكي كما في تاريخ التوقيع، واستحواذ "ترايستار" على حصة "إتش أن اي غروب" البالغة 51٪ في "إتش جي ستوريدج إنترناشونال ليميتيد"مقابل 215 مليون دولار أمريكي، بالاضافة الى ما تم الاعلان عنه مؤخراً، بالتوصل إلى اتفاق بين مجلسي ادارة أجيليتي واحدى شركاتها التابعة ومجلس ادارة جون مينزيز، بشأن شروط العرض النقدي الذي أوصت به أجيليتي للاستحواذ على نسبة 100٪ من الأسهم العادية في شركة مينزيز بسعر 608 بنسات للسهم الواحد والذي لا يزال خاضعاً للحصول على موافقة مساهمي شركة مينزيز، فضلًا عن موافقة الهيئات التنظيمية ذات الصلة، تبرهن بشكل واضح أن مرحلة جديدة من النمو تنتظر أجيليتي، وتثبت أن الشركة تعمل على تنويع وتعزيز محفظتها من أجل تأمين أعمال مستدامة من شأنها زيادة القيمة للمساهمين".

"يعود تاريخ الإستثمار الإستراتيجي للشركة الوطنية العقارية في أجيليتي إلى عام 1997. بلغت قيمة هذا الإستثمار في دفاتر الشركة 467 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2021، بقيمة سوقية حالية تبلغ حوالي 600 مليون دينار كويتي، وهو ما يقرب من 6 أضعاف ديون الشركة الحالية". وكشف سلطان عن أن هذا الإستثمار قد حقق معدل عائد داخلي يبلغ 15٪ منذ بدايته، كما حقق عائدات نقدية تعادل 1،000٪.

"ان الصفقة التي قامت بها أجيليتي مؤخرًا، والخاصة ببيع حصة ملكيتها بالكامل في الشركة اللوجيستية العالمية المتكاملة إلى شركة "دي أس في بانالبينا" مقابل 19.3 مليون سهم من أسهم شركة دي أس في، والتي نتج عنها ربح بعد الضرائب بمبلغ 897 مليون دينار كويتي، قد انعكست على نتائج الشركة الوطنية العقارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. علماً أن أجيليتي تملك اليوم حصة تبلغ حوالي 8% من شركة دي أس في بانالبينا و هي ثاني أكبر مساهم بالشركة.

وأضاف سلطان: "إن القيمة التي تم خلقها في أجيليتي للمساهمين لافتة للنظر وجديرة بالثناء، إنها اعتراف كبير بما تمكنت الشركة من بنائه وخلقه على مدار العشرين عامًا الماضية". و بالنظر إلى السنوات العشر الماضية وحدها، نجد أن هذا الإستثمار قد حقق معدل عائد داخلي بنسبة 25٪ للشركة الوطنية العقارية".

إستراتيجية تخفيض الديون الى أقل من 100 مليون دينار كويتي

قال سلطان: "سوف تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وضعها النقدي من خلال تخفيض مستوى ديونها الى أقل من 100 مليون دينار كويتي وتقليل المطلوبات والمصاريف الى الحد الأدنى".

وأضاف سلطان: "قامت ادارة الشركة خلال عام 2021 بإعادة هيكلة جزء كبير من ديون الشركة مع أحد البنوك المحلية. وكان الهدف هو الحد من مخاطر السيولة ودعم العمليات المستدامة، نظرا للأثر العام للأزمة الصحية والإقتصادية الحالية. ونتيجة لذلك، تم تمديد آجال استحقاق الديون، وإعادة تبويب الجزء طويل الأجل من التسهيلات من التزامات متداولة الى التزامات غير متداولة".

وصرح سلطان قائلاً: "إن تركيز الشركة على المدى القصير سوف يكون على التخارج من بعض الأصول، والتي ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء كبير من ديون الشركة".

نتائج قيام الشركة ببيع كامل حصصها في شركة تابعة في أربيل – العراق

قال سلطان: "قامت الشركة الوطنية العقارية في الربع الرابع من 2021 ببيع كامل حصصها في شركة تابعة في أربيل – العراق (شركة كريدكو العقارية المحدودة)، والتي تمثل 51٪ من رأسمال الشركة التابعة، بمقابل مادي 4,545,000 دينار كويتي".

الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

"تستثمر الشركة الوطنية العقارية في المشاريع التي لها تأثير إيجابي اجتماعيا وبيئيا ، وتتخذ مبادرات مختلفة لدعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية. وقال سلطان "إن الممارسات المتبعة في هذا الصدد تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

وأضاف سلطان: "تمتثل الشركة الوطنية العقارية أيضا وتلتزم بقواعد حوكمة الشركات المعمول بها".

نتائج تقسيم السوق 2022 - إدراج الشركة الوطنية العقارية على قائمة "الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول 2022"

قال سلطان: "بناءً على نتائج المراجعة الأخيرة التي أجرتها بورصة الكويت للأسهم ذات معدل الدوران المرتفع في عام 2021، والتي أعلنت عنها بورصة الكويت في 16 يناير 2022، فقد تم إدراج الشركة الوطنية العقارية على قائمة "الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول 2022" لمدة عام".

تصنيف الشركة الوطنية العقارية من قبل "فوربس ميدل إيست"

تم تصنيف الشركة الوطنية العقارية في المرتبة الثالثة في الكويت والمرتبة التاسعة والعشرين ضمن قائمة "أقوى الشركات العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021"، من قبل "فوربس ميدل إيست".

يتم تصنيف الشركات وفقا لما يلي:

البيانات المالية: إجمالي الأصول والقيمة السوقية والإيرادات. قيمة أو مساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات التي يملكها المطور. قيمة المشاريع التي تم تسليمها. قيمة المشاريع قيد الإنشاء. سمعة المطور في تسليم العقارات للمشترين. تاريخ تأسيس الشركة.

المشاريع الرئيسية

"يستمر التركيز على تحسين أداء أصول الشركة التشغيلية، وتطوير مشروعيها الرئيسيين، مجمع ريم مول في أبوظبي ومشروع جراند هايتس في مصر"، قال سلطان.

ريم مول - نسبة إكتمال أعمال تزيد عن 98٪ - مركز لوجستي فريد مزود بنظام تشغيل آلي متقدم – يحتوي على أكبر متنزه ثلجي داخلي في المنطقة ويتميز بنظام متكامل متعدد القنوات

"إن أعمال البناء والتأجير المسبق في ريم مول تتقدم بشكل جيد، وتم تعديل التاريخ المتوقع لاكتمال إنجاز المشروع إلى ما يقارب منتصف عام 2022"، قال سلطان.

"وقد بلغت نسبة إكتمال الأعمال ما يزيد عن 98٪، كما في نهاية ديسمبر 2021".

"وقد تم افتتاح أول متجر في الريم مول وهو كارفور هايبر ماركت".

"ومن ضمن ميزات ريم مول الفريدة مركز خدمات الدعم اللوجستي، وهو مركز متكامل مجهز بأحدث التقنيات المتطورة، حيث يضم مستودعا مزودا بنظام تشغيل آلي متقدم سيساهم في دعم خدمات توصيل البضائع من متاجر المول الى المتسوقين في منازلهم في الامارات العربية المتحدة".

يقع مجمع ريم مول في جزيرة الريم في أبو ظبي ويعد من أكبر مشاريع التجزئة والتسلية وتناول الطعام والترفيه. كما يضم أكثر من 450 متجراً، وسوف يستقطب كبرى العلامات التجارية في المنطقة والعالم، والتي سبق أن أكدّت تأجيرها في المجمع.

"ما زلنا متفائلين بشأن الانتقال الناجح لريم مول من مشروع بناء إلى أصل تشغيلي، مما سيساهم في نمو إيرادات الشركة للسنوات المقبلة".

جراند هايتس – استمرار التقدم في تطوير وتسليم الوحدات السكنية

أما في مصر، فقد بلغ مشروع جراند هايتس السكني المتكامل والضخم مرحلة متقدّمة من التطوير وتسليم الوحدات السكنية. ويعد مشروع جراند هايتس جزء من مشروع أكبر تملكه شركة "كواديكو" التابعة للشركة الوطنية العقارية، حيث يضم المشروع الأكبر أجزاء يقوم بتطويرها ثلاثة مطورين. ويمتد هذا المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 3.8 مليون متر مربع يلبي الاحتياجات السكنية لعدد السكان المتنامي في القاهرة وضواحيها.

قال سلطان: " يتميز مشروع جراند هايتس بكثرة المساحات الخضراء، ويوفر لساكنيه ميزة العيش في مجمع سكني مكتفٍ ذاتيًا".

"وقد بلغت نسبة الوحدات المباعة في المشروع بأكمله حتى نهاية عام 2021 ما يزيد عن 62٪".

وأضاف سلطان: "إن إجمالي عدد الوحدات المباعة في جميع أنحاء المشروع في قد بلغ 5,505 وحدة، وبلغ عدد الوحدات المتبقية غير المباعة 3,382 ”.

تعزيز المركز المالي عبر تنويع مصادر الدخل التشغيلية

"يُعد كل من مجمع ريم مول ومشروع جراند هايتس من الاستثمارات الواعدة التي ستمكّن الشركة من تعزيز مركزها المالي عبر تنويع مصادر دخلها التشغيلية في السنوات القادمة" .

وتدير الشركة الوطنية العقارية في الكويت مشروع الواجهة البحرية سوق شرق، ومنتجع الجون.

مجمع جنوب العقبة الاستثماري: بلغت نسبة الإشغال 93٪ للمستودعات و100٪ للمباني الصناعية

وفي العقبة - الأردن، تمتلك الشركة التابعة للشركة الوطنية العقارية وتدير مجمع جنوب العقبة الاستثماري، والذي يوفر مساحات مخصصة للتخزين والمصانع والشركات والخدمات اللوجستية على مساحة 1.5 مليون متر مربع، وفي مناخ استثماري جذاب يُسهّل الوصول للأسواق الدولية ويتمتع بفوائد اتفاقيات التجارة الحرة.

"بلغت نسبة الإشغال 93٪ للمستودعات، و100٪ للمباني الصناعية، كما في نهاية عام 2021 "، قال سلطان.

بالم سيتي ريزيدانسز“: بلغت نسبة الإشغال 51.2٪

وفي ليبيا، يعتبر مشروع ”بالم سيتي ريزيدانسز“ أول مشروع سكني متكامل تقوم شركة البحر الأبيض المتوسط للاستثمار القابضة في ليبيا بتطويره. يُعد هذا المشروع من المشاريع الأكثر أماناً ورقياً بموقعه على ساحل البحر الأبيض المتوسط في منطقة جنزور، إحدى ضواحي العاصمة طرابلس.

وقال سلطان: "قامت شركة البحر الأبيض المتوسط للاستثمار القابضة بتوزيع أرباح خلال عام 2021، وبلغت نسبة إشغال بالم سيتي ريزيدنسز 51.2٪ بنهاية ديسمبر 2021".

تأسست الشركة الوطنية العقارية عام 1973 وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. وتقوم الشركة بالاستثمار وتطوير وإدارة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُركز الشركة على مزيج من القطاعات تضم عقارات مجمعات التجزئة، والعقارات التجارية والسكنية في المنطقة.

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