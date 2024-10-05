أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن خططها لتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2024.

أبرز النتائج

بعد الأداء التشغيلي القوي في النصف الأول من العام، سجلت باركن في النصف الأول من عام 2024 دخل صافي بقيمة 198.773 مليون درهم إماراتي، وبلغت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 135.643 مليون درهم إماراتي

توزيع الأعلى من صافي الدخل أو التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية

تعتزم الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 198.773 مليون درهم إماراتي على مساهميها في نهاية أكتوبر

تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 6.63 فلس للسهم الواحد

وبهذه المناسبة، علّق المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن قائلاً: "يسرني أن أعلن أن استراتيجية النمو التي تعتمدها شركة باركن قد أثمرت عن أداء استثنائي خلال النصف الأول من العام بعد النجاح القياسي للاكتتاب العام في شهر مارس. تستمر القدرات التشغيلية والتكنولوجية والتنفيذية المتميزة للشركة في تحقيق نتائج مذهلة. أنا فخور بالأداء الذي حققناه، والذي يعكس بوضوح الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الإدارة العليا تحت إشراف مجلس إدارتنا المتمرس. نعمل على تقديم عوائد مستدامة وجذابة لمساهمينا. وتعكس توزيعات الأرباح المرحلية لشركة باركن بشكل واضح قوة أدائنا المالي وثقتنا المستمرة في النمو المستقبلي وآفاق تحقيق تدفقات نقدية قوية للشركة."

توزيع الأرباح

قدرة شركة باركن في توزيع الأرباح تستند الى عدة عوامل، منها توفر الاحتياطيات القابلة للتوزيع، وتخطيط النفقات الرأسمالية، والمتطلبات النقدية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد قيمة ومستوى توزيعات الأرباح، من بين عوامل أخرى، على الأرباح المستقبلية وخطة عمل الشركة، بناء على تقدير مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

ومع مراعاة الشروط المذكورة أعلاه، تتوقع باركن توزيع الأرباح وفق الأعلى من:

(أ) 100٪ من صافي الدخل؛ أو

(ب) التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية

توزيعات الأرباح تتماشى مع توقعات الشركة فيما يتعلق بتحقيق تدفقات نقدية قوية، والأرباح المتوقعة على المدى الطويل.

وتعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح نصف سنوية في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

كما ستخضع توزيع الأرباح لمراجعة سنوية من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، مع مراعاة احتياجات إدارة النقد للشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية وخطط الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، سينظر المجلس في ظروف السوق وبيئة التشغيل الحالية والتوقعات المستقبلية.

الجدول الزمني لتوزيع الأرباح

10 أكتوبر 2024 تاريخ آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح هو اليوم الأخير الذي يمكن للمستثمر شراء أسهم الشركة قبل الموعد النهائي لتاريخ التسجيل. ويحق لهم الحصول على توزيعات الأرباح النقدية المقررة للنصف الأول من عام 2024 11 أكتوبر 2024 تاريخ الاستبعاد من الأرباح في هذا اليوم، ستبدأ أسهم الشركة في التداول دون الأرباح النقدية المقررة.

لن يحق للمستثمر الذي يشتري أسهم باركن في هذا التاريخ أو بعده الحصول على توزيعات الأرباح النقدية المقررة. 14 أكتوبر 2024 تاريخ إغلاق السجل هو الموعد النهائي الذي ستقوم فيه الشركة بالتحقق من سجلاتها لتحديد المساهمين المؤهلين للحصول على توزيعات الأرباح النقدية.

إذا كنت مسجّلًا كمساهم في باركن في هذا التاريخ، فستكون مؤهلًا للحصول على الأرباح نقدية 28 أكتوبر 2024 تاريخ تحويل توزيعات الأرباح هذا هو التاريخ الذي ستُصدر فيه دبي لإيداع الأوراق المالية تعليمات بشأن إيداع توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المؤهلين.

قد تستغرق عملية دفع توزيعات الأرباح النقدية التي يتم تحويلها إلى حساب مصرفي في الإمارات العربية المتحدة ما يصل إلى ثلاثة أيام عمل.

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تعدّ "باركن" أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي مع مكانةٍ رائدة في السوق وسجلٍ حافلٍ يمتد لما يقارب ثلاثة عقود من التميز التشغيلي المدعوم بالمعرفة التكنولوجية والقدرة على التنفيذ. وتستخدم الشركة أحدث أنظمة إدارة وتشغيل مواقف المركبات الذكية في أكثر من 200 ألف موقف مدفوع في دبي، وتمتلك شركة باركن سوق مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات مدفوعة الأجر في دبي، بالإضافة إلى 91% من إجمالي هذه السوق ما يمنحها مركزاً رائداً في السوق.

بموجب عقد امتياز مدته 49 عامًا مع هيئة الطرق والمواصلات، تتمتع باركن بالحق الحصري لتشغيل جميع مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبية ومواقف المباني متعددة الطوابق العامة في دبي (177 ألف موقف) بالإضافة إلى مواقف المباني العامة المتعددة الطوابق (سعة 3000 مركبة). وتدير باركن أيضًا بعض مواقف المركبات لشركات التطوير بدبي (20 ألف موقف). وتشمل مصادر الإيرادات الأخرى تنظيم وإصدار التصاريح الموسمية وحجز مواقف المركبات وغيرها من الأنشطة التجارية.

من خلال تقديم أحدث حلول الدفع الرقمي ونظم إدارة مواقف المركبات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، نجحت شركة باركن بجذب أكثر من 4.2 مليون عميل، حيث تم تنفيذ 61 مليون معاملة مواقف مركبات خلال الربع الأول من عام 2024.

تأسست عمليات مواقف المركبات في دبي في عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، وأصبحت جزءًا من هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. في ديسمبر 2023، تم تأسيس شركة باركن ش.م. ع. بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، ونجحت في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في مارس 2024.

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