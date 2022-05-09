أبرز النتائج خلال الربع الأول من العام 2022

- أرباح صافية مقدارها 30.4 مليون درهم بارتفاع نسبته 198% مقارنة بالربع الأول من 2021.

- زيادة الأرباح قبل خسائر الانخفاض في القيمة بنسبة 17% على أساس ربع سنوي.

- نسبة القروض إلى الودائع بلغت 78%.

- انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

- انخفاض صافي الخسائر الائتمانية بنسبة 55٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

- نسبة كفاية رأس المال بنسبة 14.3 ٪.

- نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال بلغت 13.1٪.

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة 9مايو 2022: أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع (البنك العربي المتحد أو البنك) عن النتائج المالية للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2022.

سجّل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية قدرها 30.4 مليون درهم اماراتي في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بصافي أرباح قدرها 10.2 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من 2021، وبارتفاع بنسبة 198%. حيث ساهم التنفيذ الناجح لاستراتيجية التحول للعودة إلى الربحية في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. فيما يواصل البنك تعزيز أعماله وترشيد النفقات وترسيخ دعائمه الرئيسية.

تم تعزيز الأداء المالي للبنك العربي المتحد من خلال التقدم الكبير في الأنشطة الأساسية، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس ربع سنوي في إجمالي الدخل التشغيلي، وفي حين واصل البنك إدارته الناجحة للنفقات التشغيلية حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 8% على أساس ربع سنوي.

وتم تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير من خلال التركيز على جودة الأصول، وبسبب ذلك شهدت صافي خسائر الانخفاض في القيمة للربع الأول من عام 2022 انخفاضاً قدره 55% مقارنة مع مستوياتها خلال نفس الفترة من العام السابق. انخفاض تكلفة المخاطر من2.9% في الربع الأول من العام الماضي إلى 1.4 % في الربع الأول 2022.

في تعليقه على أداء البنك، قال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: "تعكس النتائج الايجابية للربع الأول من العام، نجاح استراتيجية التحول التي يقودها فريق الإدارة بالبنك، وهي دليل واضح على نجاح نموذج أعمالنا منخفض المخاطر والفعال. سوف نستمر بالتركيز على تعزيز الأعمال الرئيسية وإدارة مواردنا بفعالية وتحديث البنية التحتية التقنية وبالتالي المضي قدمًا نحو العالم الرقمي مع الالتزام بأفضل الممارسات المصرفية"

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