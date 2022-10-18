· إيرادات مجموعة "إیه إس جي ستالیونز الإمارات" تقفز الى 365٪ لتتخطى 617 مليون درهم إماراتي.

· تم إعداد خطة نمو قوية للربع الرابع تستهدف مشاريع وعمليات استحواذ مربحة جديدة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات(ADX:ESG) ، الشركة الرائدة بتقديم خدمات الاستثمار والهندسة والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن زيادت إيراداتها وأرباحها السنوية لتتجاوز بقدر كبيرالتوقعات المفصح عنها.

ولقد افصحت المجموعة و التي تعمل في الإمارات وعبر العديد من المشاريع العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، أن الإيرادات نمت بنسبة اكثر من 365٪ لتصل إلى 617 مليون درهم إماراتي في العام المنتهي في 30 سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من 2021.

كما سجلت مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات أعلى أرباحها على الإطلاق، والتي قالت الشركة مطلع هذا العام إنها ستتجاوز توقعات السوق. كما أنها ارتفعت بنسبة أكثر من 197٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 103 مليون درهم إماراتي، وحصدت المكافآت من وحدات الأعمال والشركات التابعة للأداء القوي.

وعلق مطر سهيل علي اليبهوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات قائلاً: "تتحدث النتائج القياسية لهذا الربع عن الجهود المستمرة التي تبذلها إیه إس جي ستالیونز الإمارات لتعزيز إمكانيات جديدة لمواصلة خطة نمو المجموعة. وتوضح نتائج الربع الثالث لدينا بوضوح قدرتنا على الوفاء بالتزامنا تجاه مساهمينا وما هو ابعد من ذلك".

كما استحوذت مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات في الربع الثاني من عام 2022 على 60٪ من مصنع فيجن، أحد أكبر منشآت إنتاج الأثاث والنجارة في الإمارات العربية المتحدة، كذلك على 45٪ من شركة "ديكوفيجن"، وهي شركة عالمية تقدم خدمات التصميم الداخلي والهندسة عالية الجودة، والذي ساعد بدوره في زيادة إجمالي أصول الشركة إلى أكثر من 1 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 514 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من عام 2021.

و من جانبه علق كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات قائلاً "لقد كان فريقنا على أهبة الاستعداد في تحديد الاستثمارات المناسبة وفرص المشاريع الجديدة في السوق. تتمثل استراتيجيتنا في توسيع حجم اعمالنا وملف تعريف الإيرادات والأرباح من خلال عمليات الاستحواذات الجديدة. وسوف يساعد هذا في وضع مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات على مسار واضح لتحقيق الربحية لأعمالنا الأساسية على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة".

وتخطط مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات للاستحواذ على شركات جديدة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وتتماشى استراتيجية الاستحواذ مع هدف مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات المتمثل في تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل، حيث تحقق الشركة مرة أخرى نموًا طبيعياً متزايدًا ومتآزرًا في جميع مجالتها.

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عن مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات:

تأسست مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات في عام 2008 ، وتعمل في قطاعات الاستثمارات الأساسية والبناء والعقارات. تو تحتوي على محفظه متنوعة وحلول شاملة بين أقسامها والتي تشمل: التطوير ، والاستشارات ، والتصميم ، وإدارة المشاريع ، والبناء ، وتصميم المناظر الطبيعية ، وإدارة الضيافة، والخدمات المرتبطة بها. كما يدعم هذا النطاق الفريد من الخدمات الشركات للعمل بشكل تعاوني لتوفير حل متكامل والقدرة على العمل بشكل فردي. و لدى محفظة استثمارات المجموعة خطة استراتيجية فعالة من خلال التنويع وتتكون أساسًا من أراضي وأصول عقارية واستثمارات رأسمالية.

كما تركز على التخصص في قطاع البناء في ثلاثة مجالات رئيسية: الأعمال البحرية ، والبنية التحتية ، والمباني. تم وضعها كمزود رائد متخصص في الأعمال البحرية مع إنجازات مثبتة في أبو ظبي.

و في قطاع العقارات ، يمكن لشركات المجموعة خدمة جميع مراحل المشروع من البداية إلى الانتهاء وحتى مرحلة التشغيل. كما تشمل هذه الخدمات الجدوى والتصميم وإدارة المشروع والبناء والإدارة التشغيلية وخدمات محددة لتصميم المناظر الطبيعية والبناء والتشغيل والصيانة. تتألف محفظة مجموعة الإمارات للخيول من خمس شركات فرعية تغطي ست صناعات ، وتقدم خدماتها عبر أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 619 مليار درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 372 شركة تابعة و52,345 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما

في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

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