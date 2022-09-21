تسير "الياه سات" في طريقها لزيادة توزيعات الأرباح الإجمالية إلى ما لايقل عن 393.3 مليون درهم [107.1 مليون دولار] للسنة المالية 2022.

آخر يوم لشراء أسهم للمشاركة في توزيعات الأرباح المؤقتة هو 28 سبتمبر 2022، ومن المتوقع أن يتم الدفع للمساهمين بحلول 14 أكتوبر 2022.

تتمتع المجموعة بسياسة توزيع أرباح تصاعدية مدعومة بالتدفقات النقدية الحرة والتوقعات الممتازة للأرباح المستقبلية، مما يعكس ثقة الإدارة ومجلسها بالرؤية المستقبلية لأعمال المجموعة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو "المجموعة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT؛ ورمز التعريف الدولي AEA007501017)، إحدى أكبر مزودي حلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في العالم، عن توزيع أرباح مؤقتة نقدية بقيمة 196.6 مليون درهم [53.3 مليون دولار] عن النصف الأول من العام 2022، تُدفع بحلول 14 أكتوبر 2022 لجميع المساهمين المسجلين بتاريخ 30 سبتمبر 2022، وبما يعادل 8.06 فلس [2.19 سنت] لكل سهم.

وتسير المجموعة بخطى ثابتة لتوزيع أرباح إجمالية لا تقل عن 393.3 مليون درهم [107.1 مليون دولار] للسنة المالية 2022، بزيادة قدرها 2% عن العام السابق، مما يؤكد التزامها بتقديم عوائد جذابة للمساهمين. على هذا الأساس، يصل عائد توزيعات الأرباح السنوية إلى نسبة 5.8٪ لعام 2022 (بناءً على سعر إغلاق السهم البالغ 2.78 درهم إماراتي في 20 سبتمبر 2022). وفقاً لسياسة المجموعة المعتمدة، من المتوقع دفع توزيعات الأرباح الثانية والأخيرة لعام 2022 في أبريل 2023، بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المقبلة.

وتعليقاً على ذلك، قال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الياه سات: "منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021، تمكنت المجموعة من الحفاظ على نموها وأظهرت مرونتها في مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. لقد حققنا أداءً قوياً من خلال النتائج المالية للنصف الأول من هذا العام، حيث سجلنا أعلى إيرادات في تاريخ المجموعة عن تلك الفترة، ونمواً واضحاً في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مع نمو صافي الأرباح. تتمتع المجموعة بوضع قوي يؤهلها لتقديم عوائد جذابة للمساهمين، وذلك بفضل التوقعات الممتازة للأرباح المستقبلية، وتجاوز الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7.7 مليار درهم، بما يعادل 5.2 ضعف الإيرادات السنوية للعام 2021. فضلاً عن ذلك، تؤكد توزيعات الأرباح المؤقتة على التزامنا بزيادة الأرباح الموزعة سنوياً بنسبة 2% على الأقل، ونواصل عملنا للسير بخطى ثابتة لدفع توزيعات أرباح إجمالية لا تقل عن 393.3 مليون درهم للعام بأكمله".

بدوره قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "نحن ملتزمون بالسعي وراء فرص جديدة للنمو، وكلنا ثقة من أننا سنتمكن من مواصلة تحقيق القيمة على المدى الطويل، وذلك بفضل الميزانية العمومية القوية، ونموذج التشغيل المرن والقادر على التكيف، وسجل الإنجازات الحافل للمجموعة. تعتمد سياسة توزيع الأرباح على قوة التدفقات النقدية الحرة التقديرية، والتي نتوقع أن تصل هذا العام إلى ضعفي توزيعات أرباح العام بأكمله. إن قوة أعمالنا وثقتنا في الإيرادات المستقبلية ومستوى الربحية تشكلان أساساً متيناً لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال النمو المستمر والأرباح الجذابة".

في أغسطس 2022، ومع ضمان 90% تقريباً من الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2022، أعلنت الياه سات عن تضييق النطاق الإرشادي للإيرادات للسنة المالية 2022، حيث رفعت المجموعة إيراداتها المتوقعة لعام 2022 إلى 1,542 مليون درهم كحد أدنى [420 مليون دولار] مع بقاء الحد الأعلى للنطاق على حاله دون تغيير عند 1,616 مليون درهم [440 مليون دولار]، في حين لم يطرأ أي تغيير على النطاق الإرشادي للمعطيات الأخرى.

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نبذة عن الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات) - هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول الياه سات المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر الياه سات مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة الياه سات شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس".

في عام 2020، بدأت الياه سات في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام 2024.

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